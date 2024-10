Stipras galvassāpes ne visi var uzveikt ar tabletīti, stāsta neiroloģe

Neiroloģijā izšķir primāras galvassāpes, proti, tās neizraisa kāda cita saslimšana, un sekundāras, kad galvassāpju iemesls ir cits, piemēram, paaugstināts asinsspiediens, deguna blakusdobumu iekaisums, nospiests nervs (visbiežāk trīszaru nerva iekaisums), galvas vai kakla asinsvadu patoloģija u. c. Tiklīdz problēma tiek izārstēta vai novērsta, lietojot zāles, galvassāpēm vajadzētu pāriet. Ja tā nenotiek, jāmeklē cits sāpju izraisītājs. Aptuveni 90 % pacientu cieš no primārām galvassāpēm un tikai 10 % – no sekundārām.