Vecākiem var šķist, ka viņu bērns slimo nepārtraukti. Slimot ir normāli, skaidro klīnikas vadītāja

Pirmsskola ir vieta, kur bērni ir ciešā kontaktā - kopīgi spēlēs, ēd, guļ, mācās, tāpēc neraugoties uz to, ka pedagogi un pirmsskolu darbinieki pastiprināti domā par bērnu veselību, vīrusi tomēr ir viltīgāki. Septembris ir laiks, kad bērni atgriežas no vasaras brīvdienām, viņi ir pabijuši dažādās vidēs – kāds laukos, kāds pilsētas dzīvoklī vai ārvalstu ceļojumā, un tas nozīmē, ka bērniem ir atšķirīgas imūnsistēmas pieredzes un iespējama arī vīrusu izplatība. Taču jāatceras, ka tas ir normāli. Bērni vecumā no trīs līdz pieciem gadiem slimo aptuveni deviņas vai desmit reizes gadā, un tas tiek uzskatīts par normu. Vecākiem var šķist, ka viņu bērns slimo nepārtraukti, bet patiesībā tas ir process, kura laikā organisms mācās cīnīties ar infekcijām. Lai gan saprotu vecāku raizes katru reizi, kad bērns slimo, vienlīdz svarīgi ir atcerēties, ka mūsu emocionālais stāvoklis ietekmē bērnu – ja būsim mierīgi un pozitīvi noskaņoti, tas palīdzēs arī bērnam lieki nesatraukties un ātrāk izveseļoties.