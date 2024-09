Reāls palīgs bērnam skolā – krila eļļa

Viens no ieguvumiem, ko mēs mājās patiesi spējām izmērīt, bija dēla koncentrēšanās spējas pieaugums. Jau pēc pirmajiem diviem LYL Krill Oil KID lācīšu lietošanas mēnešiem klases audzinātāja ievēroja un uzteica dēla spēju sakoncentrēties. Progresu varēja novērot arī mājās - pildot skolas mājasdarbus, uzmanību noturēt bija vieglāk, un līdz ar to arī darbi veicās ar šķietami mazāku piepūli. Tas bija arī viens no mūsu lielākajiem satraukumiem pirms skolas gaitu uzsākšanas – kā dēls spēs mierīgi nosēdēt un koncentrēties mācībām 40 minūtes no vietas. Gan pateicoties bērnu lieliskajām pielāgošanās spējām, gan krila eļļas atklājumam, šo jautājumu mēs atrisinājām samērā ātri un uzskatām par vienu no lielākajiem ieguvumiem.