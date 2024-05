Urologs Vaganovs: Īsts vecis ir vesels un atbildīgs vecis

– Netrūkst maldīgu priekšstatu par to pašu prostatu. Pirmais mīts par prostatu būs, – man nekādu sūdzību nav, tātad ar prostatu droši vien man viss ir kārtībā. Tā ir pilnīga aplamība, jo prostata sastāv no divām daļām – ir iekšējā un ārējā daļa. Iekšējā jeb tā saucamā adenomatozā daļa parasti ir labdabīga, caur to iet urīnizvadkanāls, un tas ir tas, kas vīriešiem mēdz traucēt brīvi urinēt, liek celties naktī. Šie simptomi vairumā gadījumu ir saistīti ar labdabīgu prostatas palielināšanos. Taču prostatai ir arī garoza jeb ārējā daļa, perifērā zona, kurā mēdz attīstīties prostatas vēzis. Tā atrodas starp taisno zarnu un prostatu, un tur vēzis līdz pēdējai stadijai nerada nekādus sajūtamus simptomus. Pirmie simptomi parādās jau tad, kad ir metastāzes, kad ir patoloģiski lūzumi kaulos. Tāpēc ir jāiet regulāri pārbaudīties, turklāt pārbaudīšanās ir asins analīze! Tā nav nekāda pirksta bāšana dibenā vai kāds pazemojošs izmeklējums, bet gan parasta asins analīze no vēnas, kuru var uztaisīt reizi gadā. Ja 50 gadu vecumā tā būs laba, tad urologs vēlēsies redzēt tikai reizi piecos gados, bet tad, kad ir 45–50 gadi, pie urologa vienreiz ir jāatnāk un jāuztaisa šī PSA (prostatas specifiskā antigēna) asins analīze, kura pašam cilvēkam nemaksā neko, jo tā ir iekļauta valsts apmaksājamo analīžu klāstā. Tātad sūdzības var nenozīmēt, ka ir vēzis, un otrādi – kad nav sūdzību, tas nenozīmē, ka vēzis nevarētu attīstīties.