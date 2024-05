Kam ir paaugstināts risks saslimt ar melanomu?

Kampaņas ietvaros plānota arī izglītojošu materiālu sagatavošana bērnu vasaras nometņu rīkotājiem, lai veicinātu labāku izpratni par bērnu aizsardzības nepieciešamību no saules kaitīgā starojuma. “Ir pierādīts, ka bērnībā iegūtam saules apdegumam, it īpaši vairākkārtējam, ir cieša saikne ar ādas onkoloģijas attīstības risku dzīves laikā, taču pieaugušie to ne vienmēr izprot un bērni no saules Latvijā netiek sargāti pietiekami,” uzsver Sondra Zaļupe.