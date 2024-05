Putins atzīst, ka viņa ģimenē jau mācās ķīniešu valodu

Savukārt Šveices laikraksts “Tages-Anzeiger” vēstīja, ka Putinam ir divi dēli attiecībās ar slaveno mākslas vingrotāju, olimpisko čempioni Alinu Kabajevu, no kuriem pirmais esot dzimis Šveices klīnikā 2015. gadā, bet otras Maskavā 2019. gadā. Pirmo reizi ziņas par Putina dēku ar Kabajevu parādījās laikrakstā “Moskovskij korresponent” jau 2008. gada 12. aprīlī, 18. aprīlī Putins preses konferencē Sardīnijā apgalvoja, ka rakstā “nav neviena vārda patiesības”, tajā pašā dienā tika paziņots par laikraksta izlaišanas apturēšanu, bet 30. oktobrī to slēdza. 2022. gada augustā ASV noteica sankcijas pret Kabajevu kā personu, kas ir tuvās attiecībās ar Putinu. Arī viņa no vienkāršas vingrotājas jau 2008. gadā kļuva par “Nacionālās mediju grupas” holdinga sabiedriskās padomes priekšsēdētāju, no 2014. gada viņa ir holdinga direktoru padomes priekšsēdētāja, gandrīz septiņus gadus bija Valsts domes deputāte.