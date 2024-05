C vitamīns sievietes hormonālajai veselībai

Ārste atgādināja, ka C vitamīns, pazīstams arī kā askorbīnskābe, ir ūdenī šķīstošs, tāpēc organisms to nevar “uzglabāt”, tāpēc tas ir jāuzņem katru dienu. Tas ir arī viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, kas pasargā no brīvajiem radikāļiem, kas ir nestabilas molekulas, saistītas ar slimībām un novecošanos. Īsāk sakot, C vitamīns ir ļoti svarīgs gan veselībai, gan skaistumam, gan vispārējai labsajūtai, tāpēc to ir vērtīgi iekļaut ikdienas uzturā vai uzņemt papildus ar augstas kvalitātes uztura bagātinātājiem.4