Vai var izārstēt depresiju? Psihiatre apgāž populārākos mītus par antidepresantiem

Praksē tiek uzskatīts, ka vienlaikus aptuveni 7 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem no 15 līdz 64 gadiem ir ar klīniski nozīmīgiem depresijas simptomiem, bet depresijas simptomi ir vēl 7,7% iedzīvotāju, tādējādi kopumā no depresijas cieš vairāk nekā 270 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Depresīvi traucējumi, kas saistīti ar dažādām dzīves situācijām, novērojami vēl biežāk, bet tā ne vienmēr ir depresija kā slimība, skaidro speciāliste.