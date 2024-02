D vitamīns  – mazo ķiparu imunitātei un veselīgai organisma attīstībai

Norūpējusies par biežo slimošanu, ņēmu dēlu pie rokas, un jau atkal abi devāmies vizītē pie ģimenes ārsta. Uzklausījis mūsu sūdzību, dakteris vien noteica, ka bērnudārzs ir vide, kur dažādi vīrusi un elpceļu infekciju slimības izplatās īpaši strauji, tāpēc ir ļoti būtiski stiprināt bērna spējas tām pretoties, un atgādināja kādu vienkāršu, bet svarīgu noteikumu – regulāru un pietiekamu D vitamīna uzņemšanu.

Uzrakstījis nosūtījumu veikt pilnu asins ainu, dakteris īpaši akcentēja, ka Oliveram ir nepieciešams pārbaudīt arī D vitamīna līmeni. Viņš pat sarāja mani, ka tas līdz šim vēl nav izdarīts, un atgādināja, ka Latvijā D vitamīns obligāti ir jālieto katru dienu – vismaz no augusta beigām līdz jūnija sākumam.

Ģimenes ārsts zināja teikt, ka SIA “Centrālā laboratorija” analīžu datu apkopojums par 2021. gadu liecina, ka 60 procentiem bērnu vecumā no 3 līdz 16 gadiem kopējais D vitamīna līmenis asinīs ir zem normas – mazāk nekā 30 ng/ml, un nebūs nekāds brīnums, ja arī Olivers iekļausies šajā statistikā.

Nodevām analīzes, un, patiesi, Oliveram ir D vitamīna deficīts – vien 15 ng/ml! Visticamāk, tas arī ir pie vainas biežajai slimošanai. Satraukusies par dēla analīžu mazajiem skaitļiem, internetā sāku pētīt, kāpēc bērniem nepieciešams D vitamīns un kāda ir tā nozīme imūnsistēmas spēcināšanai un bērna augšanai.

Izrādās, tam ir galvenā loma, palīdzot bērniem augt un būt veseliem. D vitamīns atbalsta kaulu veselību, nodrošinot, ka organisms absorbē un saglabā pietiekami daudz kalcija un fosfora, kas ir būtiski kaulu stiprināšanai un rahīta profilaksei. Attiecīgi D vitamīna deficīts palielina kaulu lūzumu risku. Tāpat D vitamīnam ir liela nozīme arī nervu sistēmas veselības atbalstam, kā arī tas stiprina imunitāti un aizsardzību pret infekcijām. [1]

Tik tālu nu būtu skaidrs – manam Oliveram ir nepieciešams papildus uzņemt D3 vitamīnu. Tikai – kādu no aptieku plašā piedāvājumu klāsta izvēlēties: pilienu, kapsulu, tablešu vai spreja formā? Un kura vitamīna “piegādes” metode ir tāda, ko organisms spēj efektīvi izmantot kā imunitātes stiprinātāju? Ar šādiem jautājumiem vērsos pie citām mammām kādā no Facebook māmiņu forumiem, un lielākā daļa ieteica Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktu LYLsunD3 KID, kas ir drošs D3 vitamīns pašiem mazākajiem (no 1 līdz 7 gadu vecumam).

Mazuļu mammas zināja teikt, ka Latvijā veikti jau četri apjomīgi pētījumi, kas apliecina, ka šis dabiskais D3 vitamīns, kas ir izsmidzināmas mikroemulsijas veidā, nodrošina D vitamīna līmeņa pieaugumu asinīs par 132% mēneša laikā! Dažas akcentēja, ka tas ir 100 procentu dabisks produkts, brīvs no krāsvielām un ĢMO, lietošanā drošs un ērti uzņemams D3 vitamīns (tikai viens pūtiens zem mēles ir tieši 600 SV, kas ir ikdienas deva), turklāt ar dabisku apelsīnu garšu un dabisku saldinātāju – ksilītu, kas savukārt kalpo mutes un zobiņu veselībai. Bērnam patikšot.

Nolēmu papētīt internetā, kas ir LYLsunD3, un atradu pētījumus, ka tas ir D3 vitamīns ar zinātniski pierādītu augstāko iedarbības efektivitāti starp līdzīgiem D3 vitamīna produktiem tirgū, tostarp arī recepšu zāļu kategorijā. Piemēram, uzsūkšanās jaudā, pēc laboratoriskiem pētījumiem, LYLsunD3 apmēram četras reizes pārspēj citus tirgū esošos D vitamīnus spreja formā uz eļļas un ūdens bāzes; LYLsunD3 piecās dienās normalizē kopējā D vitamīna līmeni asinīs, panākot korektu imūnsistēmas atbildi, lai mazinātu vīrusa izraisītas infekcijas saslimšanas smagumu; tam ir pierādīta efektivitāte, atveseļojoties pēc elpceļu infekcijām.

Citas mammas vēl piebilda, ka LYLsunD3 spreja flakons ir paredzēts līdz 125 lietošanas reizēm jeb četriem lietošanas mēnešiem. Tas ir arī finansiāli izdevīgi.

Es, protams, vēl sazinājos ar ģimenes ārstu, lai pārliecinātos, vai varu dot dēlam LYLsunD3 KID spreju, un speciālists apstiprināja, ka tas tiešām ir labākais veids, kā mazulim ātrā laikā pacelt D vitamīna līmeni asinīs. Ārsts vēl piebilda, ka ir svarīgi D3 uzņemt kā monovitamīnu, nevis multivitamīnos, jo tajos tā uzsūkšanās spēja ir tikai 30–40 procentu.

Dakteris ieteica arī man pašai profilaktiski uzņemt LYLsunD3, tikai to, kas paredzēts lietošanai pieaugušajiem – 2000 SV vai pat 4000 SV, ja iepriekš D vitamīnu neesmu lietojusi, jo nesenajā vizītē viņš bija notestējis arī manu veselību un bija pamanījis uzkrājušos pārgurumu. Un ģimenes ārstam ir taisnība – rūpējoties par sava mazuļa veselību un ar augstu atbildības izjūtu pildot darba pienākumus, par sevi biju piemirsusi.

Devos uz aptieku, lai iegādātos LYLsunD3 – gan Oliveram, gan sev. Jau nedēļu lietojam šo produktu, un mans secinājums: tas tiešām ir ļoti ērts lietošanā, un mazajam arī patīk, jo LYLsunD3 ir garšīgs. Nu jau puika ik rītu pats atceras, ka pēc brokastīm mutē jāiepūš apelsīnu garšas vitamīns. Tikai viens pūtiens zem mēles vai vaiga iekšpusē jeb regulāra un pietiekama D vitamīna uzņemšana – tā mūsmājās tagad ir ikdiena. Un es ļoti ceru, ka par ikdienu kļūs arī labāka veselība, spēcīgāka imunitāte un spēja pretoties visiem nepatīkamajiem vīrusiem.

Lai visiem mazajiem ķipariem bērnudārza gaitas iet roku rokā ar LYLsunD3 KID un stipru veselību, dzīvesprieku un veselīgu augošā organisma attīstību!

