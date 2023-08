20 gadu vecumā pārdzīvot insultu. Zobārstniecības māsa atklāj simptomus, kuru ignorēšana noveda pie ļaunākā

“Galvenokārt saka, ka insultu var piedzīvot, sākot no 40 gadu vecuma, taču man bija 20, kad tas notika. Tāpat es neizjutu tipiskos simptomus, piemēram, nejūtīgumu, notirpumu vai kādas ķermeņa daļas paralīzi. Turklāt nebija nekāda iemesla, lai tas notiktu. Es sportoju, veselīgi ēdu, nesmēķēju. Man vienkārši nepaveicās,” britu medijiem atklāj Ezme.

Jauniete savas insulta sajūtas raksturo, kā ļoti spēcīgas galvassāpes, kas parādījušās pēkšņi, stīvuma un kņudēšanas sajūtu sprandā, kaklā un plecos.

Lai gan parasti tās ir nekaitīgas, sāpes kaklā var signalizēt par plīsumu vienā no smadzeņu apgādes artērijām. Tas var izraisīt arī sāpes plecos un imitēt migrēnu, teikts “British Medical Journal” publicētajā rakstā. Medicīniski to sauc par kakla artērijas disekciju, un tas ir viens no lielākajiem insulta cēloņiem cilvēkiem, kas jaunāki par 50 gadiem.

Ārsti gandrīz divas dienas nesaprata, ka Ezme ir piedzīvojusi insultu, jo viņai nebija acīmredzamu simptomu. Arī paši mediķi bija neizpratnē, jo viņas koordinācija un runa bija pilnīgi neskarta. Diagnozi apstiprināja magnētiskās rezonanses izmeklējums.

Lai gan nekādas būtiskas un paliekošas sekas pēc notikušā jaunietei nav saglabājušās, viņa tikai nesen pārtraukusi lietot asins šķidrinātājus un joprojām cieš no panikas un bailēm, ka varētu atkārtoties kas līdzīgs.

Insults ir pēkšņs galvas smadzeņu asinsrites traucējums, asinsizplūdumam vai trombam nosprostojot asinsvadu. Lai gan pirmajās stundās pēc insulta iespējama efektīva ārstēšana, tas joprojām ir viens no biežākajiem invaliditātes un nāves iemesliem pasaulē.

Insulta pazīmes, kas jāzina ikvienam!