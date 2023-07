Kurš saules aizsargkrēms pasargās vislabāk? Skaidro dermatoloģe

Stāsta dermatoloģe, pretnovecošanās un preventīvās medicīnas speciāliste Jana Janovska.

Vienkārši – izmanto saules aizsargkrēmu!

Āda ir lielākais cilvēka barjerorgāns, tāpēc rūpējies, lai tā kvalitatīvi funkcionētu, būtu vesela un skaista. Īpaši svarīgi ir to sargāt no kaitīgā saules ultravioletā (UV) starojuma. Neaizsargātai ādai saules stars ir gluži kā radiācijas stars – tas iet cauri ādas slānim, atrod DNS un to izmaina, saules ietekmē samazinās arī ādas imunitāte.

Kas slēpjas zem SPF? Ar trīs lielajiem burtiem SPF (sun protection filter) apzīmē saules aizsargfiltru, kas var sastāvēt no divu veidu filtriem: ķīmiskā SPF un fizikālā SPF. Ķīmiskais filtrs absorbē ultravioletos saules starus (gan UVA, gan UVB), savukārt fizikālais filtrs atstaro un izkliedē ultravioleto starojumu. Fizikālo filtru veido neorganiskās vielas – cinka oksīds un titāna dioksīds. Uzklājot uz ādas, fizikālais filtrs izveido tādu kā plēvīti, kas atstaro UV starus. Lai arī šis ir efektīvākais no filtriem, tas nav visu saules aizsarglīdzekļu sastāvā, visbiežāk cinka oksīds un titāna dioksīds ir pievienots bērniem domātajiem līdzekļiem. Atpazīt atstarojošā un izkliedējošā filtra klātbūtni var pēc līdzekļa baltās krāsas.

Izvēloties aizsarglīdzekli, vadies pēc sava ādas fototipa. Ja āda ir ļoti bāla, ātri apdeg un kļūst sarkana, tev ir 1. ādas fototips, tāpēc labāk izvēlies saules aizsarglīdzekli ar SPF 50. Ja ādas tonis ir tumšāks, acis brūnas vai zaļas, tas norāda uz 2.–3. fototipu, un tādā gadījumā ādas pasargāšanai būs piemēroti aizsarglīdzekļi, sākot no SPF 30+.

Cik daudz? Lai līdzekļa nebūtu nedz par maz, nedz par daudz, uzklāj aptuveni 2 mg krēma uz 1 cm2 ādas jeb 2 ēdk. uz visa ķermeņa, neskaitot seju. Saules aizsarglīdzekli atjauno ik pēc divām stundām, ja vien lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi.

Ņem vērā!

Daži ražotāji mēģina piesaistīt uzmanību, piedāvājot saules aizsargkrēmus ar SPF, kas pārsniedz skaitli 50, bet tas ir mārketinga triks. Tādu saules aizsargkrēmu, kuru SPF ir lielāks par 50, vienkārši nav.