Kristofs Blaus: Nutrameg ir ceļā uz miljardu veselāku cilvēku

Nutrameg līdzdibinātājs Kristofs Blaus ir gatavs atklāt dažas no tām ar pārliecību, ka katrs solis ved pretī galvenajam mērķim – palīdzēt vismaz miljardam pasaules iedzīvotāju dzīvot veselīgāk, mazināt lieko svaru un justies labāk.

Palīdzēt cilvēkiem kļūt laimīgiem ēdot

Mēdz teikt, ka tikai paēdis cilvēks ir laimīgs. Katrs, kurš kaut reizi dzīvē ir mēģinājis zaudēt svaru, zina, cik skarbas var izrādīties diētas. Nutrameg centīsies šo priekšstatu kliedēt, piedāvājot sabalansētus un daudzveidīgus uztura plānus dažādām vajadzībām: gan tiem, kuri nedrīkst lietot uzturā noteiktas produktu grupas, gan tiem, kuri vēlas izmēģināt, piemēram, keto vai Vidusjūras diētu, ēst vegāniski vai notievēt, bet ne badoties. Šobrīd uzņēmuma lietotnes “runā” jau 30 valodās, un 83% lietotāju tās iesaka saviem draugiem. Tas uzņēmuma komandu ir iedvesmojis spert soli tālāk un radīt īpašu iespēju aktīvākajiem lietotājiem kļūt par Nutrameg vēstniekiem.

“Ja cilvēkam ir labi panākumi, viņam patīk padalīties ar draugiem, palielīties soctīklos, varbūt arī pavilkt līdzi citus. Tāpēc šobrīd strādājam pie īpašas programmas izveides, lai motivētu aktīvākos lietotājus kļūt par tādiem kā mūsu pārstāvjiem. Piemēram, cilvēks nofilmē, kā pagatavo brokastis pēc mūsu uztura speciālistu radītās receptes, publicē to savos soctīklos un saņem noteiktu sekotāju reakciju. Ja atsaucība ir liela, mēs dāvinām kādu bonusu. Pie detaļām vēl strādājam un vairāk par to stāstīsim šī gada beigās vai nākamā gada sākumā, kad plānojam programmu publicēt dzīvē. Bet vīzija ir tāda, ka paši lietotāji kļūst par iedvesmotājiem un mentoriem citiem cilvēkiem, kuri vēl ir tikai šī ceļa sākumā, tā dabiski veidojoties saliedētai veselīga uztura atbalstītāju kopienai,” stāsta Kristofs Blaus.

Soli tālāk veselības aprūpē

Nutrameg uzņēmumu grupa ir Eiropas Savienībā oficiāli atzīta medicīnas iestāde, kas izstrādā Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām atbilstošas veselīgas ēšanas lietotnes kopā ar sertificētiem veselības aprūpes speciālistiem. Tuvākās nākotnes ieceres saistās ar kļūšanu par konvencionālās medicīnas aprūpes posmu veselīgas ēšanas jautājumos, piedāvājot inovatīvu risinājumu sabiedrības veselības aprūpes uzlabošanai.

“Ir ne viena vien diagnoze, kuras galvenais ārstēšanas pamats ir noteikta diēta, piemēram, II tipa cukura diabēts, kolīts, gastrīts, paaugstināts asinsspiediens, atvilnis u.c. Veidojam vienotu sistēmu, kas ļautu ārstiem strādāt ciešā kopsolī ar mūsu veselības aprūpes speciālistiem, būtiski atvieglojot pacienta dzīvi un arī ārsta ikdienu. Pašlaik nereti notiek tā: cilvēkam nosaka diagnozi, un tad ārsts sniedz vispārīgus ieteikumus, piemēram, neēd treknu, neēd asu utt. Protams, kāds ārsts centīsies izskaidrot pēc iespējas sīkāk, bet tā nekad nebūs tāda detalizācija, kas tiešām pacientam atbild uz visiem praktiskajiem jautājumiem. Ko tad tieši pacientam ēst brokastīs, ko pusdienās? Ir simtiem pārtikas produktu, tūkstošiem recepšu. Mēs gribam piedāvāt ārstiem reģistrēt savus pacientus vienotā, drošā Nutrameg pacientu sistēmā, norādot tajā diagnozi, atļautos un aizliegtos produktus, īpašas prasības, savukārt mūsu speciālisti nodrošinātu konkrētas, precīzas ēšanas un dzīvesstila rekomendācijas. Ārstam tās būtu redzamas, validējamas un koriģējamas pēc nepieciešamības, bet pacientam atslogotu ikdienu, jo nebūtu pašam jādomā, ko, kā un cik daudz ēst katrā ēdienreizē. Pacients varētu šajā sistēmā atzīmēt savus veselības rādītājus un svara izmaiņas, savukārt ārsts sekotu līdzi progresam. Konsultējoties ar gastroenterologiem, kardiologiem un citiem speciālistiem, kuri visbiežāk strādā ar pacientiem, kam nepieciešams samazināt svaru vai atteikties no konkrētiem produktiem, atradīsim risinājumu, kā šo produktu pacientiem nodrošināt bez maksas,” stāsta Kristofs Blaus. Pilotprojektu pēc kāda laika iecerēts īstenot Latvijā, bet pēc tam šo produktu piedāvāt arī citur Eiropas Savienībā.

Nutrameg – profesionāļu platforma labam atspērienam

Gada beigās vai nākamā gada sākumā Nutrameg plāno piedāvāt arī īpašu jaunumu fiziskās sagatavotības treneriem un uztura speciālistiem, kuri tiešsaistē piedāvā par maksu iegādāties pašu izveidotus uztura un treniņu plānus.

“Nutrameg piedāvājums ir atteikties no PDF formāta un Excel tabulām un pārcelties uz pievilcīgu tehnoloģiju vidi – platformu, kas ļauj katram ātri un ērti izveidot savu lietotni. Nekādas programmēšanas un eksperimentēšanas ar neveiksmīgiem risinājumiem, bet gan uzreiz pieejama pārbaudīta, funkcionējoša sagatave par ikmēneša abonēšanas maksu. Kā mazāks Nutrameg ar individualizētu saturu, kas pieder pašam konkrētajam trenerim vai uztura speciālistam – tu pārdod savu uztura vai treniņu plānu savā lietotnē, bet mēs to tehniski nodrošinām, un tev nevajag par miljonu būvēt lietotnes vairākām platformām no nulles,” skaidro Kristofs Blaus. “Pēc līdzīga principa darbojas arī uzņēmumi, kas tirgo, piemēram, T kreklus pēc pasūtījuma. Kad klients nopērk T kreklu ar konkrēta mākslinieka dizainu, mākslinieks jau pats to kreklu ne apdrukā, ne piegādā, to dara starpnieka uzņēmums. Mēs gribam atbalstīt uztura un fitnesa speciālistus, atbrīvojot no nepieciešamības lauzīt galvu par lietotnes tehnisku izveidošanu un uzturēšanu.”

Nutrameg abonenti iegūs ne tikai tehnisku iespēju parādīt savu saturu, bet arī labo praksi un lietotāju pieredzi, lai klientiem produkts būtu saistošs un interesants, motivējot uzturēties lietotnē pēc iespējas ilgāk.

Nutrameg ir veselības tehnoloģiju jaunuzņēmums, kura misija ir ar patentēta uztura tehnoloģiju palīdzēt vismaz miljardam cilvēku dzīvot veselīgāk. Nutrameg starptautiskajā komandā apvienojušies uztura speciālisti, treneri un citi veselības aprūpes speciālisti, kā arī tehnoloģiju inženieri no Latvijas, Vācijas, Ukrainas, Gruzijas un ASV, kuri strādā pie dažādām inovatīvām veselības tehnoloģiju lietotnēm klientiem visā pasaulē. Uzņēmuma līdzdibinātāji ir uzņēmējs Kristofs Blaus, sertificēta uztura speciāliste un trenere Elīna Balode un citi veselības aprūpes un digitālo pakalpojumu eksperti.

