Trakāk par dažiem vēža veidiem! Kā garais Covid sagrauj cilvēku? 

Londonas Universitātes koledžas un Ekseteras Universitātes vadītajā pētījumā tika pētīta garā Covid ietekme uz 3754 cilvēku dzīvi. Pētījuma ietvaros pacientiem tika lūgts atbildēt uz jautājumiem par to, kā garais Covid ietekmē viņu ikdienas dzīvi, piešķirot punktus no 0 līdz 40, lai norādītu slimības smagumu.

Pētījumā tika konstatēts, ka vidējie noguruma rādītāji bija līdzīgi vai sliktāki nekā pacientiem ar vēža izraisītu anēmiju vai smagu nieru slimību, un arī dzīves kvalitātes rādītāji bija zemāki nekā pacientiem ar progresējošu vēzi.

Pētnieki arī izteica pieņēmumu, ka garā Covid ietekme uz pacientu ikdienas aktivitātēm ir sliktāka nekā insulta pacientiem un ir salīdzināma ar Pārkinsona slimības ietekmi.

Dr. Henrijs Gudfelovs no Epidemioloģijas un veselības institūta, kurš bija viens no pētījuma vadītājiem, teica, ka šīs slimības ietekme joprojām nav pilnībā izprasta.

"Mūsu rezultāti liecina, ka garais Covid var postoši ietekmēt pacientu dzīvi - nogurums visvairāk ietekmē visu, sākot ar sociālajām aktivitātēm un beidzot ar darbu, mājas darbiem un tuvu attiecību uzturēšanu," viņš teica.

No pētījumā iesaistītajiem cilvēkiem 94 procenti bija "darbspējīgā vecumā" (no 18 līdz 65 gadiem), un 51 procents no tiem ziņoja, ka viņi iepriekšējā mēnesī vismaz vienu dienu nav varējuši strādāt.

