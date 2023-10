Kad palīgos cīņā ar vīrusu nāk omega-3 + D3

Ir pagājuši jau vairāk nekā trīs gadi kopš globālās Covid-19 pandēmijas, bet par šo vīrusu joprojām ir daudz nezināmā. Piemēram, kādas sekas šī infekcija var atstāt ilgtermiņā? Ārsti runā, ka Covid-19 var ievērojami saasināt jebkādu autoimūno slimību, jo organisma reakcija uz vīrusu, kas izpaužas ar imūnās atbildes pieaugumu, var veicināt citu simptomu izpausmi. Autoimūnās slimības ir trešais galvenais saslimstības cēlonis industriāli attīstītajā pasaulē un galvenais sieviešu mirstības cēlonis!

Jau pērn, meklējot internetā pieejamo informāciju par šo vīrusu, manu uzmanību piesaistīja ziņa, ka Covid-19 var palielināt dažādu autoimūno slimību risku - viena no “karstākajām” jomām, kurā šobrīd īpaši ieinteresēti pētnieki, ir jaunās autoimūnās slimības, kuru biežums strauji pieaug, tā liecina “eClinical Medicine”.

“Jau vairāk nekā 50 gadu tiek uzskatīts, ka vīrusi ir autoimūno slimību izraisītāji un saistīti ar to patofizioloģiju. Tāpēc nav pārsteigums, ka SARSCoV-2 ir iesaistīts plašā autoimūno parādību un pat klīniski izteiktu autoimūno slimību spektrā,” norāda medicīnas profesors Jehuda Šoenfelds (Yehuda Shoenfeld) no Telavivas Universitātes Zabludovičas autoimūno slimību centra (Tel Aviv University’s Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases). Viņš skaidro, ka inkubācijas periods dažādām autoimūnām slimībām ir atšķirīgs, tāpēc, viņaprāt, saslimstība ar autoimūnām slimībām nākotnē ievērojami palielināsies. [1]

Savukārt Vācijā veiktā pētījuma autori 15 mēnešu garumā novēroja vairāk nekā 670 tūkstošus cilvēku, kuri 2020. gadā bija inficējušies ar SARS-CoV-2, analizējot viņu datus par diagnozēm, medicīniskām procedūrām, ambulatorajiem medicīniskajiem pakalpojumiem un izrakstītajiem medikamentiem. Šajā pētījumā secināts, ka vairāk nekā sešiem tūkstošiem cilvēku attīstījās autoimūnās slimības – teju diviem tūkstošiem jau bija autoimunitāte, un viņiem attīstījās vēl papildus autoimūni traucējumi.

Visizplatītākās autoimūnās slimības, kas attīstījās pēc Covid-19, bija Hašimoto tireoidīts, Greivsa slimība, psoriāze, reimatoīdais artrīts un Šegrēna sindroms. Šī pētījuma autori norādīja, ka autoimūnās saslimšanas pēc Covid-19 biežāk skar gados vecākus cilvēkus un šo slimību attīstības iespēja augstāka ir sievietēm nekā vīriešiem, kā arī tā palielinās atkarībā no vīrusa smaguma pakāpes. Pētījumā secināts, ka cilvēkiem bez iepriekšējas autoimunitātes bija par 43% lielāka iespēja saslimt ar kādu autoimūnu slimību, savukārt tiem, kuriem jau bija autoimunitāte, bija par 23% lielāka iespēja saslimt ar citu autoimūnu slimību. [2]

Kā sevi no tā pasargāt? Vai tiešām Covid-19 sekas nav iespējams mazināt vai novērst? Saslimšanas pirmajās dienās ar šādiem jautājumiem vērsos pie sava ģimenes ārsta. Iespējas ir, viņš mani uzmundrināja. Lai arī vēl gados jauns, viņš jau ir erudīts dakteris, kuru interesē viss inovatīvais. Dr. Āboliņš man pastāstīja, ka ASV ir veikts pētījums par omega-3 taukskābju un D3 vitamīna sinerģisko ietekmi, ar mērķi mazināt autoimūno slimību risku. [3]

Uz manu lūgumu precizēt, kādu D3 vitamīnu un omega-3 no plašā aptieku piedāvājuma izvēlēties, viņš viennozīmīgi ieteica pievērst uzmanību zīmola LYL love your life® uztura bagātinātājiem un paskaidroja, kāpēc:

LYLsunD3 4000SV, jo efektivitāte ir apstiprināta vairākos klīniskos pētījumos, kas noritējuši tepat Latvijā. Piemēram, izsmidzināmā D3 vitamīna absorbcijas pētījums pierādījis, ka LYLsunD3, kas lietots divas reizes dienā (8000 SV), mēneša laikā paaugstina kopējā D vitamīna līmeni asinīs vidēji par 132%. D vitamīna deficīta gadījumā tas nodrošina D vitamīna līmeņa pieaugumu par 197%. Savukārt nelietojot D vitamīnu, viena mēneša laikā kopējā D vitamīna koncentrācija samazinās vidēji par 15%. Turklāt LYLsunD3 ir dabisks D vitamīns izsmidzināmas mikroemulsijas veidā, kas ir īpaši izstrādāts maksimāli efektīvai D vitamīna uzsūkšanās nodrošināšanai. Ārsts skaidroja, ka LYLsunD3 aktīvo vielu lanolīnu izmanto teju visi D vitamīna ražotāji, bet augsto iedarbības efektivitāti nodrošina tieši unikālā LYLmicro™ formula (tā nodrošina līdz pat četras reizes efektīvāku D vitamīna uzsūkšanos). Turklāt LYLsunD3 ir ērti dozējams un arī finansiāli izdevīgs – produkts paredzēts līdz 125 ikdienas devām (4 mēnešiem).

LYL Krill Oil Superba BOOST™, jo tas ir omega-3 koncentrāts, kas veicina strauju omega-3 indeksa pieaugumu. Dakteris pastāstīja, ka Superba BOOST™ omega-3 fosfolipīdi satur dabā iedarbīgākās EPA & DHA taukskābes un ir klīniski pierādīts, ka, pateicoties šiem fosfolipīdiem, tās organismā iedarbojas līdz pat 98% efektīvāk par zivju eļļā esošajām taukskābēm. Tādējādi krila eļļa spēj uzlabot un uzturēt trīs galvenos sirds veselības rādītājus labāk nekā jebkurš cits omega-3 taukskābju avots. Dr. Āboliņš uzsvēra, ka LYL Krill Oil Superba BOOST ir klīniski pierādīti veselības ieguvumi ne tikai sirdij, bet arī aknām, smadzenēm un redzei. Bez tam “Aker BioMarine”, kas ir pasaulē vadošais krila eļļas produktu ražotājs, tikko ieguvis IKOS sertifikātu, kas nozīmē, ka LYL Krill Oil Superba BOOST saturs ir pārbaudīts un tajā ir tīra, nepiesārņota un svaiga omega-3 un astaksantīns. [4]

Dakteris vēl piebilda, ka patentētā Flexitech™ tehnoloģija nodrošina, ka, uzņemot Superba BOOST™ (tās ir viegli norijamas, mazas un maigas kapsulas), neveidojas zivīm raksturīgā pēcgarša vai citas nepatīkamas gremošanas problēmas.

Man viss bija skaidrs! Tā kā vēl cīnos ar Covid-19 un uz aptieku netieku, abus šos produktus pasūtīju zīmola internetveikalā “lyl.eu”. Tos saņēmusi, nomierinājos, jo jūtos droša un pārliecināta, ka šajā pavasarī, kas gan nāk ļoti negribīgi, man ir vislabākie palīgi, lai pēc mokošās slimošanas atkal atgūtu spēkus, enerģiju un dzīvotprieku!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar LYL love your life®