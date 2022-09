“Lielais piecinieks” pret vīrusiem

Kā tie iedarbojas?

Šie pieci uztura elementi skaidri apliecinājuši savu pretvīrusu efektivitāti, traucējot vīrusam iekļūt saimnieka šūnā un tur vairoties, kā arī palīdzot atbrīvoties no vīrusa “sastrādātajiem” toksīniem, kas ir vainīgi mūsu sliktajā pašsajūtā slimojot.

C vitamīns. Sen zināms kā līdzeklis veselīgas imunitātes nodrošināšanai, C vitamīns var saīsināt saaukstēšanās ilgumu, vājināt simptomus un iekaisumu, kā arī samazināt saaukstēšanās risku. Lielākoties to nodrošina C vitamīna labvēlīgas imūnmodulējošas īpašības pacientiem ar vīrusu infekcijām, galvenokārt palielinot interferonu veidošanos – tā ir signalizācijas proteīnu grupa, ko ražo un atbrīvo ar vīrusu inficēta šūna, liekot blakus esošajām šūnām pastiprināt pretvīrusu aizsardzību. Tiek atklāti aizvien jauni šī vitamīna pretvīrusu iedarbības mehānismi, tostarp tiešas iedarbības, kā piemēram, vīrusa replikācijas (bioloģisko vīrusu veidošanās infekcijas procesa laikā mērķa saimniekšūnās) kavēšana pie farmakoloģiskām devām, radot naidīgu vidi šai darbībai, papildus tiešai vīrusu replikācijas enzīmu kavēšanai.

D vitamīns. Ilgi atradies uzmanības centrā kā izšķirošs elements kaulu veselībai, D vitamīns veic arī būtisku lomu imūnreakcijā pret vīrusu infekcijām. D vitamīna trūkums palielina uzņēmību pret vīrusu infekcijām , kā arī atkārtotu infekciju risku. Atklāts, ka zems šī vitamīna līmenis serumā ir saistīts ar paaugstinātu smagu vīrusu slimību, piemēram, hepatīta, gripas, Covid-19 un AIDS, biežumu. Neskaitāmi pētījumi ir izcēluši D vitamīna efektu uz imūnajām šūnām, samazinot vīrusu replikācijas ātrumu un citokīnu sintēzi.

Cinks. Sen zināms kā pretvīrusu līdzeklis, kura lietošana var saīsināt parastās saaukstēšanās ilgumu. Pēdējo 50 gadu laikā ir uzkrāts daudz pierādījumu, kas apliecina cinka pretvīrusu aktivitāti pret dažādiem vīrusiem, izmantojot daudzus mehānismus. Cinks var padarīt neaktīvus vīrusus, ar kuriem tas nonāk saskarē, kā arī samazināt infekciozo slogu šūnās.

Kvercetīns. Kad šo flavonoīdu atklāja pirms gandrīz gadsimta, tas tika nosaukts par P vitamīnu. Mūsdienās atklāts, ka tas nepieder vitamīniem, taču ir spēcīgs antioksidants, spēj uzlabot imunitāti un mazināt iekaisumu. Kvercetīns tagad ir uzmanības centrā kā iespējamais pretvīrusu līdzeklis , pateicoties tā spējai kavēt vīrusu infekciju sākuma stadijās, spēt mijiedarboties ar vīrusu replikācijai svarīgām proteāzēm (enzīmiem) un samazināt infekcijas izraisīto iekaisumu.

Melatonīns. Plaši zināms kā “miega hormons” – olbaltumviela, ko izdala smadzeņu epifīze nakts laikā, bet pēdējos gados uzsvars tiek likts uz tā antioksidanta īpašībām. Atklāts, ka tas modulē iedzimtās imunitātes atbildes reakciju, samazina ar infekcijām saistīto oksidatīvo stresu. Melatonīns spēj saistīt toksīnus un tos izvadīt ārā no organisma. Turklāt, ja C vitamīns izvada pa molekulai toksīna, tad melatonīns var piesaistīties uzreiz desmit toksīniem, tādējādi tā efektivitāte ir vēl lielāka.

Trīs piegājienos

Lai atvairītu vai vismaz vājinātu vīrusa uzbrukumu saimnieka šūnai un organismam, pret to jācīnās trīs etapos: pret iekļūšanu organismā, pret vairošanos saimnieka šūnā un pret izraisīto iekaisumu jeb toksīniem.

Pret iekļūšanu organismā (pirmsšūnas stadijā) svarīgākie elementi aizsardzībai ir kvercetīns un C vitamīns, savukārt vīrusa vairošanās jeb šūnas stadijā lielākais ieguvums ir no D vitamīna, cinka un kvercetīna. Vīrusa izraisītā iekaisuma jeb toksīnu stadijā palīdz D vitamīns, melatonīns un kvercetīns.

Vairāki no šiem pieciem elementiem darbojas sinerģiski, tas ir, radot papildu ieguvumu no mijiedarbības , kas ir lielāks par komponentu summu.

* C vitamīns + kvercetīns. Vienā no jaunākajiem pētījumiem par šo vielu sinerģiju atklāts: “Kvercetīnam piemīt plašs pretvīrusu īpašību klāsts, kas var traucēt vairākiem patogēna virulences posmiem – vīrusa iekļūšanai, vīrusa replikācijai, proteīnu montāžai, un šo terapeitisko iedarbību var pastiprināt, vienlaikus lietojot C vitamīnu. Turklāt, pateicoties smagu blakusparādību trūkumam un zemām izmaksām, noteikti iesakām šo divu vielu kombināciju gan elpceļu infekciju profilaksei, gan agrīnai ārstēšanai, tostarp īpaši Covid-19 pacientiem”.1

* Cinks + kvercetīns. Vairāki pētījumi liecina, ka kvercetīns var darboties kā cinka jonofors - viela, kas spēj transportēt noteiktus jonus caur šūnas membrānu. Šajā gadījumā kvercetīns izraisa cinka jonu pieplūdumu šūnas iekšienē, kas savukārt vājina RNS vīrusu replikāciju.

* Cinks + C vitamīns. “Ir pieejams liels skaits randomizētu, kontrolētu intervences pētījumu, kuros uzņemts līdz 1g C vitamīna un līdz 30mg cinka. Šie pētījumi liecina, ka pietiekama C vitamīna un cinka uzņemšana atvieglo simptomus un saīsina elpceļu infekciju, tostarp saaukstēšanās, ilgumu. Turklāt C vitamīns un cinks samazina pneimonijas, malārijas un caurejas infekciju biežumu un uzlabo iznākumu,”2 atklāts kādā pārskatā.

* D vitamīns + melatonīns. Pētījumi par šo vielu sinerģiju vēl ir sākuma posmā, tomēr “tām ir daudz kopīgu pamatā esošo mehānismu, kas spēj adekvāti modulēt un kontrolēt imūnsistēmu un oksidatīvo reakciju pret Covid-19 infekciju, iespējams, pat ar sinerģiskas mijiedarbības palīdzību”.3

Imunosil ViruFix priekšrocības

Latvijas farmācijas uzņēmums Lotos Pharma ir pirmā kompānija Baltijā un, iespējams, arī pasaulē, kas ir apvienojusi šos zinātnieku atklātos ieguvumus jaunā, efektīvā, imunitāti spēcinošā produktā – Imunosil ViruFix.

Šim produktam ir vairākas priekšrocības, pirmām kārtām, šis kombinētais preparāts sniegs lielāku ieguvumu nekā atsevišķi elementi, jo tajā apvienotas vajadzīgās aktīvās vielas pareizajā – ortomolekulārajā – devā. Tas nozīmē maksimālo devu, kas sniegs maksimāli labvēlīgo efektu. Balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, šīs devas ir: C vitamīns 1000mg, D vitamīns 4000IU, cinks 19,9mg, kvercetīns 500mg un melatonīns 1,95mg.

Vēl viena Imunosil ViruFix priekšrocība – to var lietot gan profilaksei pret saslimšanu, gan slimības laikā, lai atviegloti slimības gaitu un novērstu komplikācijas, gan pēcslimošanas periodā, lai palīdzētu drīzāk uzveikt sekas.

Turklāt šis produkts ir radīts un ražots Latvijā – apliecinājums un pamats lepnumam, ka mums ir ļoti labi farmaceiti un ražošanas iespējas.

ATSAUCES

1 Quercetin and Vitamin C: An Experimental, Synergistic Therapy for the Prevention and Treatment of SARS-CoV-2 Related Disease (COVID-19). Front Immunol. 2020; 11: 1451. doi:10.3389/fimmu.2020.01451

2 Immune-enhancing role of vitamin C and zinc and effect on clinical conditions.

Ann Nutr Metab. 2006;50(2):85-94. doi: 10.1159/000090495.

3 Lungs as target of COVID-19 infection: Protective common molecular mechanisms of vitamin D and melatonin as a new potential synergistic treatment. Life Sci. 2020 Aug 1; 254: 117808. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117808

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Lotos Pharma interneta veikalu avemed.lv