“ManaBalss.lv” lietotāji ziņo, ka par Stambulas konvencijas iniciatīvu iespējams balsot vairākas reizes. Skaidrojam, vai tas atbilst patiesībai
Platformā “ManaBalss.lv” iniciatīvu, kas aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču neizsludināt likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, mazliet vairāk nekā trīs dienu laikā parakstījuši vairāk nekā 55 000 cilvēku. Vienlaikus sociālajos tīklos izcēlušās diskusijas par iespējamu sistēmas trūkumu, jo vairāki lietotāji ziņo, ka par šo iniciatīvu iespējams parakstīties vairāk nekā vienu reizi, izmantojot dažādas autentifikācijas metodes.
Iniciatīva, kas aicina Rinkēviču neizsludināt likumprojektu, kļuvusi par vienu no visplašāko sabiedrības atbalstu guvušajām parakstu vākšanām platformas pastāvēšanas vēsturē, turklāt parakstīšanās temps šoreiz ir īpaši straujš. Līdz šim visvairāk balsu “ManaBalss” bija saņēmusi iniciatīva par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim, taču tās parakstīšanas dinamika bijusi ievērojami lēnāka.
Tikmēr citā, jau Saeimā iesniegtā iniciatīvā, kas aicina Latviju turpināt dalību Stambulas konvencijā, parakstu skaits sasniedzis gandrīz 32 000. Savukārt vēl 2016. gadā sākto pretējo iniciatīvu — par Latvijas nepievienošanos konvencijai — nepilnas desmitgades laikā atbalstījuši nedaudz vairāk nekā 32 000 cilvēku.
Tikmēr platformā “X” (iepriekš “Twitter”) vairāki lietotāji apgalvo, ka par aktuālo iniciatīvu iespējams balsot vairāk nekā vienu reizi.
Lietotāja Kristīna raksta: “Man arī tikko izdevās parakstīties 2x. Vienreiz no eParaksts, otrreiz no bankas. Godātais, Edgar Rinkēvič, vai jūs jau parakstījāties divas reizes par vienu un to pašu iniciatīvu Mana Balss?”
Man arī tikko izdevās parakstīties 2x
Vienreiz no @eParaksts , otreiz no bankas‼️
Godātais, @edgarsrinkevics @Rigas_pils , vai Jūs jau parakstījāties divas reizes par vienu un to pašu iniciatīvu @ManaBalss ⁉️
Arī “X” lietotājs Andrejs apstiprina, ka viņam izdevies parakstīties divreiz: “Jau bija šādas aizdomas, bet tagad pierādījās arī praksē. Piem., ja jums ir konti dažādās bankās, tad ir iespējams autentificēties ar katru no tiem. Es to veicu caur Citadeli un Swedbanku. Abas reizes paraksts pieņemts. Droši vien iespējami arī citi triki, un nemaz nevar izslēgts, ka tur jau dod vaļā robots, līdzīgi kā ar slaveno Spotify krāpšanas gadījumu. Un jā, esat mierīgi — parakstījos PRET brīnumkonvenciju.”
Man tikko izdevās parakstīties divreiz ManaBalss platformā.
Jau bija šādas aizdomas, bet tagad pierādījās arī praksē.
Piem., ja jums ir konti dažādās bankās, tad ir iespējams autentificēties ar katru no tiem.
Es to veicu caur Citadeli un Swedbanku. Abas reizes paraksts pieņemts.
Daži lietotāji norāda, ka sistēma ļauj parakstīties vairākkārt, kamēr citi ziņo, ka to nav iespējams izdarīt. Piemēram, Laura raksta: “Speciāli apskatījos — iepriekšējās parakstīju vienmēr ar Swedbank, tagad ielogojos ar eParakstu — viss, ko esmu parakstījusi, rādās ar "Tu jau esi parakstījis".”
Kā portālam Jauns.lv skaidro ManaBalss.lv galvenā redaktore Signe Valtiņa, par jebkuru iniciatīvu platformā iespējams parakstīties tikai vienu reizi, jo katrs paraksts tiek piesaistīts konkrētam personas kodam. “Ja cilvēks parakstās ar vairāk nekā vienu banku, tad parasti aiziet laiks, kamēr šis paraksts tiek reģistrēts. Un jebkurā gadījumā skaitīsies tikai viens no šiem parakstiem,” skaidro Valtiņa.
Viņa piebilst, ka dažiem lietotājiem sistēmā var šķist, ka paraksts pieņemts vairākas reizes, taču tā ir tikai tehniska īpatnība. “Vienīgais, ko var uztvert kā sistēmas kļūdu, ir tas, ka dažiem lietotājiem šķiet — paraksts pieņemts atkārtoti, lai gan šis cilvēks jau ir parakstījies. Patiesībā katrs var parakstīties tikai vienu reizi, jo katram cilvēkam ir tikai viens personas kods.”
Valtiņa arī uzsver, ka pirms iniciatīvas nonākšanas Saeimā visi paraksti tiek rūpīgi pārbaudīti, lai pārliecinātos par to derīgumu. “Arī aizejot šiem parakstiem uz Saeimu, tiek iziets cauri, vai visi paraksti ir derīgi, kā rezultātā parasti tiek vākti nedaudz vairāk parakstu, nekā noteikts.”
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Trešdienas, 29. oktobra, vakarā vairāki tūkstoši iedzīvotāju pie Saeimas protestē pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Kā zināms, ceturtdien ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā tika pieņemts likums par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Kā Rinkēvičam paredzētās iniciatīvas autore norādīta Linda Auziņa. Viņa skaidro, ka iniciatīvas pārstāvji vēlas, lai prezidents izmantotu savas Satversmes 71. pantā noteiktās tiesības - neizsludina Saeimas pieņemto likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas un nodod to otrreizējai caurlūkošanai Saeimai vai tautas nobalsošanai.
Tādējādi, Auziņas ieskatā, tiktu nodrošināts, ka šis jautājums, kas skar cilvēktiesības un valsts reputāciju, tiek izvērtēts rūpīgi, demokrātiski un ar cieņu pret sabiedrības vairākuma vērtībām.
Auziņa pauž, ka šī rīcība dotu iespēju sabiedrībai paust savu gribu, vienlaikus saglabājot uzticību valsts varai un starptautiskajām saistībām. Tādējādi sabiedrība iegūs drošības sajūtu, ka Latvijas valsts joprojām aizstāv cilvēku tiesības un cieņu, viņa uzsver.
"Prezidenta lēmums nostiprinās uzticību demokrātijai un parādīs, ka Latvijā vara pieder tautai - nevis bailēm un populismam. Tas būs signāls Eiropai un pasaulei, ka Latvija ir valsts ar mugurkaulu, kas spēj stāvēt par savām vērtībām," pauž Auziņa.
