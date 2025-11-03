Igaunijā pie Krievijas robežas atrasta 250 kilogramus smaga aviācijas bumba
Foto: unsplash.com
Pasaulē

Igaunijā pie Krievijas robežas atrasta 250 kilogramus smaga aviācijas bumba

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Igaunijas ziemeļaustrumu Austrumviru apriņķī svētdienas rītā atrasta liela aviācijas bumba. 250 kilogramu smagā aviācijas bumba atrasta mežainā apvidū netālu no Krievijas robežas.

Igaunijā pie Krievijas robežas atrasta 250 kilogra...

Bīstamo bumbu ap pusdeviņiem svētdienas rītā pie Auveres ciema atrada kāds vietējais iedzīvotājs. Laikraksts “Postimees” vēsta, ka sapieri nolēma bumbu neitralizēt uz vietas, jo tā bija liela un grūti transportējama. Neitralizēšanas operācija sekmīgi noslēdzās plkst. 13.52. Pirms neitralizēšanas speciālisti brīdināja vietējos iedzīvotājus par troksni un sprādzieniem.

Raidsabiedrība ERR norāda, ka apmēram pirms gada līdzīga izmēra Otrā pasaules kara laika aviācijas bumba tika neitralizēta netālajā Hundinurgas ciemā.
 

Tēmas

KrievijaNATOIgaunija

Citi šobrīd lasa