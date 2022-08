Ja zini šo, palīdzēt savam organismam ir daudz vieglāk

A vitamīns – ilgstoša alkohola lietošana mazina tā līmeni aknās, taču aknas ir galvenais orgāns, kas sadala alkoholu un uzglabā A vitamīnu.

C vitamīns - tā pastāvīgs trūkums izraisa hronisku depresiju un nogurumu. C vitamīns ir pamatā daudziem bioloģiskiem procesiem, piemēram, enzīmu reakcijām, hormonu sintēzei un audu struktūrai. C vitamīns ir arī izslavēts antioksidants.

Magnijs – par to, ka tas trūks, liecina apjukums, apātija, apetītes zudums, vājums un bezmiegs.

Kalcijs – tā izsīkums ietekmē centrālo nervu sistēmu.

Cinks ­– ja nav pietiekamā daudzumā, rodas apātija, apetītes zudums un gluži vai letarģisks stāvoklis.

Dzelzs – par tā hronisku deficītu bieži liecina depresīvas izjūtas.

Mangāns – nepieciešams, lai veiksmīgi uzsūktos B grupas vitamīni un C vitamīns.

Kālijs – tā izsīkums bieži ir saistīts ar depresiju, raudulīgu garastāvokli, vājumu un nogurumu.

Hroms – uzlabo glikozes uzņemšanu šūnās. Tā trūkums var izraisīt hipoglikēmiju.

Omega 3 EFA – tā deficīta dēļ pieaugušajiem attīstās ādas slimības un anēmija.

Pazīmes, kas var liecināt par alkohola lietošanas traucējumiem

Īslaicīgs atmiņas zudums vai nesenu notikumu neatcerēšanās.

Pamanāms aizkaitinājums vai pēkšņas garastāvokļa maiņas.

Spēja vienmēr atrast ieganstu iedzert: stress, vajadzība relaksēties vai justies normāli.

Distancēšanās no draugiem vai ģimenes.

Dzeršana vienatnē vai slepenībā.

Paģiru sajūta, ja neesi iedzēries.

Jautājumi, uz kuriem pašam sev vērts atbildēt

Vai turpināju dzert arī tad, ja sajutu, ka tas mani padara nomāktu vai nemierīgu?

Vai gadās izdzert vairāk, nekā sākotnēji plānots?

Vai man ir bijušas paģiras vai tām līdzīgi simptomi?

Vai kādreiz esmu sajutis spēcīgu vajadzību pēc alkohola?

Vai bijušas situācijas, kad alkohola dēļ ir palielināts risks savainot sevi un citus (piemēram, braukšana reibumā)?

Ja godīgi uz tiem atbildot, kļūst saprotams, ka ar alkohola lietošanu jāpiebremzē, būtu labi par to ne tikai domāt. Tas ir sarkanais signāls, ka šī sākotnējā niekošanās pārvērtusies veselības traucējumos. Smadzeņu daļa, kas atbild par emocijām, ir saistīta ar atkarību veidošanos – tā ir vieta, kur dzīvo atkarība. Tieši tāpēc svarīgi nenormalizēt alkohola patēriņu, lai neļautu kaut kam tik briesmīgam sevī attīstīties. Sāc atkal piedomāt, lai uzturs ir veselīgs un daudzveidīgs, neaizmirsti pietiekamā daudzumā dzet ūdeni (tas palīdz izskalot toksīnus) un izvairieties no kofeīna un jebkādiem nikotīna avotiem. Pievieno regulāras fiziskās aktivitātes un laba veselība, ko pavada pozitīva enerģija un pašsajūta, atkal būs tavējā!

Raksts tapis sadarbībā ar www.ortomol.lv.