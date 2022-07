6 pārtikas produkti, kas kaitē Tavai zobu veselībai

Dzērieni un ēdieni ar daudz cukuru

Jau no mazotnes zinām, ka limonādes un sulās ir daudz cukura, kas bojā zobus. Taču retais tikai zina, ka, piemēram, daudzos sporta dzērienos ir paaugstināts cukura daudzums, ar mērķi – sniegt papildus enerģiju tā lietotājam fiziskajās aktivitātēs.

Bet, patiesībā, cukurs ir tikai puse bēdas, jo otra puse ir saldajos dzērienos esošā skābe (par to runāsim nākamajā punktā). Līdz ar to saldo un garšīgo dzērienu ēnas puses uz zobu veselību attiecināmas arī uz diētiskajiem jeb cukuru nesaturošajiem atspirdzinošajiem slāpju veldzētājiem.

Skābi un marinēti pārtikas produkti

Vai zini, kas kopīgs laimam, kafijai un marinētam gurķim? Tie visi satur skābi, kas ir zobiem ļoti nedraudzīga. Un tas, draugi, nav labi!

Pārmērīgs skābu ēdienu un dzērienu patēriņš rada risku zobu aizsargslānim jeb emaljai, to noārdot. Lai samazinātu kafijas, tējas, citrusaugļu un marinētu dārzeņu negatīvo ietekmi uz smaidu, laba doma ir pēc to lietošanas izskalot muti ar ūdeni vai vēl labāk – ar mutes dobuma skalojamo līdzekli.

Pārlieku cieti ēdieni

Iedomāsimies – karsta vasaras diena un auksts ledus gabaliņš, ko pagrauzt un paviļāt mutē, lai atveldzētos. Skan labi, bet sasalis ūdens, kā izrādās, sekmīgi ne vien atvēsina mutes dobumu, bet arī bojā emalju, tādējādi iepriecinot kariesu.

Žāvēti augļi

Žāvēti augļi tiek uzskatīti par veselīgu našķi, jo... tie taču ir augļi. Taču daudzi no tiem – aprikozes, plūmes, vīģes, dateles, rozīnes u. c. – ir lipīgi. Un par šo faktu zobu emalja nepriecājas, jo žāvētā garduma daļiņas pielīp pie zoba virsmas, bet tikmēr auglī esošais cukurs sāk savu nelietīgo darbiņu.

Lipeklis

Lipeklis jeb glutēns, kas ir ūdenī nešķīstošu olbaltumvielu grupa, atrodas dažādos graudaugos, pārsvarā kviešos un miežos. Ko tas dara? Piesaistot ūdeni, padara mīklu elastīgu, veicina tās rūgšanu un ļauj gatavajam produktam neizirt. Tas viss it kā izklausās labi, taču zoba virsmai un starpām ar laiku rodas iebildumi pret šo vielu.

Lipeklis sadarbībā ar, piemēram, smalkmaizītē esošajiem ogļhidrātiem, kas ātri vien kļūst par cukuru, rada zobu aplikumu. Līdz ar to, pilngraudu, rudzu vai auzu miltu produkti ir veselīgāka alternatīva ierastajiem kviešu un miežu miltu izstrādājumiem.

Šeit var minēt arī to, ka līdzīga iedarbība uz zobu virsmu kā lipeklim ir cietei, kas atrodama, piemēram, kartupeļu un kukurūzas čipsos, kā arī citos pārtikas produktos.

Alkoholiskie dzērieni

Pārmērīga alkoholisko dzērienu lietošana nav ieteicama no neviena veselības aspekta, tostarp arī no zobu higiēnas. Proti, alkoholiskajos dzērienos esošais spirts dehidrē organismu, tajā skaitā arī mutes dobumu. Un, ja zobus neaizsargā siekalu slānis, gan tie kļūst ievainojamāki, gan arī parādās smaganu veselības riski.

