Rūpes par sirdi, lai tā kalpotu ilgi, jeb holistiska pieeja trīs sirds veselības marķieriem

Krila eļļa sastāv no omega-3 EPS un DHS taukskābēm, holīna jeb B4 vitamīna un antioksidanta astaksantīna. Krila eļļas struktūra ir fosfolipīdu formā. Pateicoties tai, krila eļļai nonākot organismā, notiek organismam draudzīga omega-3, holīna un astaksantīna piegāde, un integrācija tieši katras šūnas apvalkā. To dēvē arī par “maģistrāli uz šūnu” vai taisnāko ceļu, kas nogādā šīs galvenās barības vielas vietās tur, kur tās ir visvairāk vajadzīgas. Šī priekšrocība sniedz vērtīgu ieguvumu visām mūsu organisma šūnām un orgāniem, it īpaši sirdij.

Ir klīniski pierādīts, ka pateicoties fosfolipīdiem EPS un DHS taukskābes iedarbojas mūsu organismā līdz pat 98% efektīvāk par zivju eļļā esošajām taukskābēm.[1] Zivju eļļas omega-3 ir triglicerīdu formā. Līdz ar to, lai EPS un DHS taukskābes nogādātu šūnas membrānās, tās ir sākotnēji jāpārveido.

Krila eļļa ir unikāls un dabisks komplekss sirds veselībai. Ir zinātniski pierādīts, ka tā spēj uzlabot un uzturēt trīs galvenos sirds veselības rādītājus labāk kā jebkurš cits omega-3 taukskābju avots.

Jaunākais publicētais pētījums pierādīja, ka pacientiem, kas dienā uzņēma 4 g dabisku krila eļļu kapsulās pēc 26 nedēļām triglicerīdu līmenis asinīs samazinājās par 33,5%. Turklāt krila eļļas lietotājiem netika novērota LDL jeb “sliktā” holesterīna līmeņa paaugstināšanās.[2] Secinām, ka krila eļļa spēj ievērojami samazināt triglicerīdu līmeni asinīs un, kā atklāj citi pētījumi, efektīvi paaugstināt omega-3 indeksu. Šī indeksa palielināšana no 4% līdz 8% samazina letālas koronārās sirds slimības risku par 30%.[3] Visbeidzot, lietojot krila eļļu, organismā nepaaugstinās LBL holesterīna līmenis. [2,4]

Omega-3 un holīns, kas ir divas vērtīgākās uzturvielas sirds veselībai un sniedz atbalstu sirdij, izmantojot dažādus darbības mehānismus, ir viens no pārliecinošākajiem iemesliem, kāpēc sirds veselības profilaksei izvēlēties krila eļļu.

EPS un DHS taukskābes ir vispazīstamākās un arī organismam visnozīmīgākās no omega-3 taukskābēm. Neskaitāmos pētījumos ir pierādīts, ka šīs taukskābes sniedz milzīgu pienesumu sirds veselībai – samazina triglicerīdu līmeni un aterosklerozes aplikuma rašanos, uzlabo endotēlija šūnu darbību asinsvados, kontrolē iekaisuma rašanos un viegli pazemina asinsspiedienu. Turklāt ir pierādīts, ka krila eļļa krietni mazākā EPS un DHS devā sniedz līdzīgus ieguvumus sirds veselībai kā zivju eļļa, respektīvi, krila eļļas viena – divas kapsulas var būt identiskas zivju eļļas trim līdz sešām kapsulām.

Holīns, kas dabiskā veidā ir krila eļļā, ir būtiska uzturviela, kas nepieciešama daudzām ķermeņa funkcijām, piemēram, nerviem, aknu un muskuļu darbībai. Cilvēka organisms nespēj saražot pietiekami daudz B4 vitamīnu, tāpēc mums tas ir jāuzņem papildus ar uztura bagātinātāju.

Runājot par sirds veselību, holīnam ir divu veidu iedarbība, lai atbalstītu sirdi un kardiovaskulāro sistēmu. Tas uztur normālu homocisteīna vielmaiņu[4]: palīdz organismā noārdīt homocisteīnu, kas ir cilvēka ikdienas dzīves blakusprodukts, bet, ja tas uzkrājas lielos daudzumos, tas var kaitēt sirdij. Homocisteīna līmenis ir jākontrolē, un holīns palīdz to darīt dabiski. Kā arī tas atbalsta veselīgu lipīdu vielmaiņu5: holīns ir galvenā sastāvdaļa, kas palīdz aknām veidot lipoproteīnus, kas droši pārvadā asinīs esošos taukus pa visu organismu. Bez holīna mūsu aknas nevar pārstrādāt asinīs esošos taukus, kas var izraisīt problēmas artērijās, piemēram, aplikuma uzkrāšanos, kas ir kaitīgi sirdij.

Trešā krila eļļā dabiski esošā viela ir astaksantīns - spēcīgākais dabā sastopamais antioksidants. Astaksantīns pasargā krila eļļas produktus no oksidēšanās jeb bojāšanās, saskaroties ar apkārtējo vidi, un, kas svarīgi, palīdz cilvēka organismam cīnīties ar oksidatīvo stresu, kā arī aizsargā ādu no kaitīgo UV staru ietekmes, būtiski uzlabo visu ādas slāņu stāvokli, veicina kolagēna šķiedru atjaunošanos un notur mitrumu ādā.[5] Turklāt pētījumos pierādīts, ka šis antioksidants pozitīvi ietekmē smadzeņu audus, uzlabo koncentrēšanās spējas un atmiņu,[6] kā arī tas uzlabo aerobo spēku un tam ir pretiekaisuma potenciāls. Ne mazāk svarīga astaksantīna īpašība ir spēja uzlabot redzi 28 reizes efektīvāk par ierastajiem melleņu preparātiem un tajos esošo luteīnu.[7] Tas absorbē kaitīgos zilos gaismas starus un neitralizē brīvos radikāļus. Būtiski uzlabojas datora ietekmē bojātā redze, tā kļūst asāka, aktivizējas asinsrite acīs esošajos sīkajos asinsvados, mazinās acu sasprindzinājums un acs spēj pielāgoties dažādiem attālumiem.[8]

Latvijā jau gandrīz desmit gadus ir pieejama krila eļļa, ko pēc Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® pieprasījuma ražo pasaulē visaugstāk vērtētais un zināmākais jūras bioproduktu ieguvējs un ražotājs no Norvēģijas – Aker BioMarine ASA.

LYL Krill Oil ir 100% dabiska krila eļļa, iegūta no Antarktiskajiem kriliem, kas tiek zvejoti zemeslodes tīrākajos ūdeņos Atlantijas okeānā. Ražotājs garantē, ka tieši šī konkrētā krila eļļa ir pilnīgi brīva no smagajiem metāliem un citiem ķīmiskiem piemaisījumiem. Svarīgi, ka pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, LYL Krill Oil ir bez specifiskās zivju smaržas, pēcgaršas un atraugas, kas raksturīga zivju eļļas uztura bagātinātājiem.

Seko farmācijas nozares attīstībai un izvēlies omega-3 šodienas versiju krila eļļu – rezultātus sniedzošu papildinājumu sirds un asinsvadu sistēmas slimību risku mazināšanai un vispārējās sirds veselības uzlabošanai. Rūpējies par savu un savu tuvāko sirdi ar LYL Krill Oil, un sirds tevi mīlēs!

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

