Vai tev draud dehidratācija? Cik daudz ūdens īsti jādzer?

Protams, dzert ūdeni ir svarīgi, un tomēr cik pārsteidzoši maz cilvēku izdzer (vai uzņem ar ēdienu) tik daudz šķidruma, cik ir vajadzīgs, lai uzturētu labu veselību! To skaidri parāda kāds nesens pētījums.

Pētnieki no ASV Nacionālajiem veselības institūtiem (US National Institutes of Health) atklāja, ka vajadzīgā ūdens daudzuma nodrošināšana palīdz uzturēt veselīgu sirdi un var pat palēnināt sirds veselības pasliktināšanos, kas potenciāli var novest pie sirds mazspējas.

Ap laiku, kad sasniedzam 70 gadu vecumu, mums ir daudz lielāks risks pieredzēt sirds mazspēju un hipertrofiju – stāvokli, kad sirds negaidīti palielinās.

Pētnieki 26 gadus sekoja līdzi 15 792 cilvēku nātrija līmenim asinīs. Pēc nātrija līmeņa asinīs jūs varat noteikt, vai dzerat pietiekami daudz ūdens. Augsts nātrija rādītājs serumā liek domāt, ka vajadzētu dzert vairāk ūdens, un, ja to nedarīsiet, organisms centīsies saglabāt to daudzumu, kas ir, un tas beigu beigās var novest pie sirds mazspējas.

Augsts nātrija līmenis ļāva droši paredzēt, vai cilvēks pētījuma laikā pieredzēs sirds mazspēju, – katrs 1 mm/l lielais nātrija līmeņa pieaugums par 20 % palielināja izredzes saslimt ar sirds mazspēju.

Tas ļauj no jauna paskatīties uz ūdens dzeršanas nozīmi mūsu veselībā. Mēs jau zinām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi ļoti daudzām organisma funkcijām – pat lai nodrošinātu labu garastāvokli un spējas atcerēties –, bet, tā kā esam veidoti no gandrīz 70 % ūdens, tad tas droši vien nav nekas pārsteidzošs.

Cik daudz jums būtu jādzer?

Sievietes

9 tases šķidruma dienā

Vīrieši

12 tases šķidruma dienā

Plus:

pirms un pēc treniņiem, kuros svīstat

kad ir karsts un mitrs laiks

kad ir drudzis, caureja vai vemšana

ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti

ja jums ir vairāk par 75 gadiem

Kas ir šķidrums?

Labs šķidrums

Ūdens

Zāļu tējas

Tīras augļu sulas

Augļi, piemēram, arbūzs

Dārzeņi, piemēram, spināti

Ne pārāk labs šķidrums

Kafija

Melnā tēja

Kola

Piens

Slikts šķidrums

Alkohols

Saldinātas sulas

Kuriem organismā trūkst ūdens?

Lielakā daļa no mums ir dehidratējušies, piemēram, Apvienotajā Karalistē vidējais šķidruma patēriņš ir 1,7 litri dienā, bet vajadzētu būt tuvu 2,5 litriem, ja esat vīrietis, un 2 litriem, ja esat sieviete.

Neraugoties uz šo ūdens trūkumu, Apvienotajā Karalistē ir viena no vislabāk hidratētajām tautām pasaulē. Briti izdzer vidēji 53% no dienā nepieciešamā šķidruma daudzuma, kas vajadzīgs, lai uzturētu labu veselību. Saskaņā ar uzņēmuma Water Logic datiem lielākajai daļai citu tautu iet daudz sliktāk.

Ziniet, cik daudz vajag!

Dienā ieteicamais šķidruma daudzums

Vīriešiem

Līdz 3 litriem

Sievietēm

2,1 litrs

Kāpēc ūdens ir svarīgs?