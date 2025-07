Polijas policija likvidējusi "nežēlīgu nolaupītāju bandu", kas darbojusies arī Latvijā

"Grupējums acīmredzami saprata, ka var nopelnīt divkārt, migrantus nolaupot un pieprasot no viņu ģimenēm izpirkumu," laikrakstam izteicies kāds policists.

25.jūnijā noziedznieki atgriezušies Polijā un trīs no tiem policija, kuru atbalstīja pretterorisma vienība, pārtvēra uz lielceļa netālu no Ostrovas Mazoveckas valsts ziemeļrietumos. Ceturtais bandas loceklis tika aizturēts Skvežinā Polijas rietumos.