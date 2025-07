Rodions Kurucs piekrīt, ka bērniem nav jāatbild par vecāku nodarīto, un sola aizstāvēt Latvijas krāsas

Pagaidām no basketbolistiem aktīvāk situāciju komentējis vecākais no dēliem, Rodions. Viņš sociālajā tīklā "X" atbildējis vairākiem lietotājiem un virtuāli paspiedis roku BK "Ventspils" ģenerālmenedžerim Ralfam Pleinicam par viņa rakstīto. "Bērniem nav jāatbild par savu vecāku nodarīto vai pateikto! Un mamma bērniem vienmēr būs mamma! Lieciet basketbolistus Kurucus mierā," teikts Pleinica ierakstā, kam piekritis viens no Latvijas izlases līderiem.