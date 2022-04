Naturopāte dalās ar uztura plānu, kas attīrīs aknas

Mūsdienās tipiskas aknas ir vājas, bloķētas un pārstrādājušās. Šādā stāvoklī tās nespēj efektīvi pārstrādāt vai uzsūkt uzturvielas, jo asinīs un audos uzkrājas toksīni, kas aizsprosto limfātisko sistēmu. Tās ir sekas tam, ka dzīvojam piesārņotā vidē, ēdam sliktas kvalitātēs pārtiku un esam ierauti modernās pasaules nepārtrauktajos stimulos. Aknām to visu ir grūti sagremot un ar to tikt galā. Mēs mēģinām izdzīvot bez dabīgo vielu palīdzības, ko sniedz daba, un bez tradicionāla vienmērīga miega, atpūtas un ēšanas režīma, kas atbalstītu aknas to nemitīgajā darbībā.

Līdzīgi kā mēs jūtamies noguruši, kad visa ir par daudz un nav neviena, kas palīdz, tāpat jūtas aknas.

Lai atjaunotu enerģiju un atbrīvotu savu iekšējo dziedinošo potenciālu, ir nepieciešams uztvert aknas kā galveno balstu. Tāpēc Dr. Lankasteras dziedējošās programmas pamatā ir aknu attīrīšanas diēta. Naturopāte to ir izmantojusi jau gadiem, lai cilvēkiem ar dažādām veselības problēmām palīdzētu spert pirmos nozīmīgos soļus veselības atgūšanā un pēc tam tās uzturēšanā, kad viņi ievēro jaunu dzīvesveidu, kas ļauj baudīt enerģijas piepildītu dzīvi.

Lūk, pamatlietas un padomi, kā tās ieviest ikdienā, lai iegūtu vislabāko veselību.

Uztura plāns, kas attīra aknas

Viena no aknu pamatfunkcijām ir olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu pārstrāde. Taču tām ir nepieciešams atbalsts. Sešu nedēļu programma, kas sadalīta divās daļās, ir domāta, lai palīdzētu izlabot nosprostojumus aknu darbībā, kas traucē veselīgai vielmaiņai. Pirmās trīs nedēļas ietver striktu attīrošu diētu, no kuras ir izslēgti produkti, kas palēnina aknu funkcijas.

Uzturs ir bagātināts ar aknu un žūltspūsli attīrošiem produktiem, kuri jāgatavo zemā temperatūrā. Maltītes sastāv no vienkāršām produktu kombinācijām, kas satur augstvērtīgas olbaltumvielas, no dārzeņiem, augļiem, kas papildināti ar auksti spiestu extra-virgin olīveļļu.

Rītu sāksiet ar aknas attīrošu dzērienu, ko programmas laikā ieteicams dzert vismaz pirmās trīs nedēļas. Daudzi izvēlas to turpināt visas sešas nedēļas.

Pēc trim nedēļām, kas pavadītas striktās diētas režīmā, pāriesiet uz nākamo programmas posmu – pārveidotu aknu attīrošo diētu, kurā iekļauti pilngraudu produkti kā brūnie rīsi, auzas, griķi un prosa, kā arī kartupeļi. Liela daļa cilvēku ievēro šo plānu arī kā pamatu turpmākajā dzīvē un pieļauj atkāpes tikai atsevišķos gadījumos.

Būtisks izņēmums: ja esat veģetārieši vai vegāni, varat ēst graudaugus visas sešas nedēļas, lai tiktu uzņemts pietiekami daudz uzturvielu.

Programma ir izveidota tā, lai sniegtu aknām atbalstu un atpūtu, kas tām nepieciešams, lai atbrīvotos no toksiskās nastas, ko radījušas pārmērības un slikts uzturs. Rezultātā tiek atrisināts tas, kas, kā novērots, ir galvenais malnutrīcijas iemesls, – nepareizas produktu kombinācijas, produkti, kuros ir maz minerālvielu, bet daudz ķimikāliju un hormonu, rūpnieciski pārstrādāti, rafinēti ēdieni, kas piesātināti ar konservantiem, pārtikas krāsvielām un citām piedevām. Šie produkti var ietekmēt gremošanas orgānu spēju uzsūkt uzturvielas un nodrošināt enerģiju.

Koncentrējieties uz svaigu, kvalitatīvu produktu iegādi, vislabāk, – bioloģiski sertificētu.

Četri sabalansētas ēšanas principi

KĀ jūs ēdat, ir tikpat svarīgi, kā KO jūs ēdat. Šie četri principi palīdzēs izveidot vienkāršas, līdzsvarotas maltītes un iegūt no tām maksimālu labumu.

Pirmais princips: attiecība 80 pret 20

Šis princips parāda, kādā proporcijā katrā ēdienreizē jābūt augu valsts produktiem (augļiem, dārzeņiem un garšaugiem) un olbaltumvielām. Olbaltumvielu gremošana ir būtiska, lai uzturētu un atjaunotu visus audus. Taču mums nav nepieciešams tik daudz olbaltumvielu, kā cilvēkiem varētu likties.

Vēlams, lai 20 % no šķīvja aizpildītu olbaltumvielas. Tas ir aptuveni tik daudz, cik liela ir jūsu plauksta. Atlikušie 80 % ir jāaizpilda ar dārzeņiem vai augļiem. Šis princips nodrošinās to, ka dārzeņu sulas atbalstīs olbaltumu gremošanu.

Ja vēlaties uzņemt vairāk olbaltumvielu, piemēram, strādājat smagu fizisku darbu vai sportojat, neaizmirstiet apēst arī vairāk dārzeņu, lai to sula palīdzētu sagremot olbaltumvielas.

Kad piepildāt savu pusdienu šķīvi ar dārzeņiem, mēģiniet iekļaut iespējami daudz sezonālu dārzeņu un kombinējiet tos dažādās krāsās. Laiku pa laikam mainiet savas izvēles, lai katru dienu neatkārtotos vienas un tās pašas kombinācijas. Kad esat beiguši gatavot maltīti, pārlejiet dārzeņiem vai salātiem olīveļļu.

Otrais princips: pareiza produktu kombinēšana

Slikta gremošana var būt sākums veselības problēmām. Viens no iemesliem, kas to izraisa, var būt veids, kā mēs savās ēdienreizēs kombinējam produktus.

Olbaltumvielu sagremošanai ir nepieciešamas minerālvielām bagātīgas dārzeņu sulas, taču cieti saturošajiem dārzeņiem, piemēram, graudaugiem, vajadzīgi aizkuņģa dziedzera enzīmi, kuri var neitralizēt gremošanas procesus, kas nepieciešami olbaltumvielu pārstrādei. Ēdot vienlaikus olbaltumvielas ar cieti saturošiem produktiem, piemēram, kviešiem, mēs gremošanai varam radīt nevajadzīgu papildu slodzi.

Augļi tiek labi sagremoti kopā gan ar olbaltumvielām, gan graudiem, tāpēc bļodiņa auzu pārslu ar ogām var būt garda un vērtīga brokastu maltīte. Taču dažus ātri sagremojamus augļus, piemēram, meloni, labāk ēst vienus pašus.

Lai gremošanas sistēma strādātu optimāli, ievērojiet šos noteikumus.

1. Nekombinējiet vienā maltītē dažādus olbaltumvielu avotus. Izvēlieties viena veida gaļu, zivi, vistu, pākšaugus vai lēcas. Vienīgais izņēmums ir olas, kuras drīkst gan kombinēt ar citiem olbaltumvielu avotiem, gan ēst vienas pašas.

Kad pēc aknu attīrīšanas atkal sāksiet lietot piena produktus, rieksti un piena produkti būtu jāēd atsevišķi no citiem olbaltumvielu avotiem. Ierastā gaļas un piena produktu kombinācija, kāda tā ir, piemēram, ēdot siera burgeri, ir ļoti grūti sagremojama.

2. Ēdiet olbaltumvielas atsevišķi no glutēnu saturošiem graudiem kā kviešiem, rudziem un miežiem. Pie tiem pieder visas maizes, maizītes, bulciņas, brokstu pārslas un pasta. Paiet laiks, kamēr organisms pierod pie pārmaiņām, taču drīz vien jūs ievērosiet, ka daudz labāk jūtaties, ja ēdat gaļu bez siera un maizes. Līdzīgi ir ar auzu pārslām, kas labāk tiek sagremotas kopā ar saldo krējumu (taukiem) nekā ar pienu (olbaltumvielām).

3. Ēdiet graudaugus, it īpaši, ja tie satur glutēnu, kopā ar dārzeņiem. Piemēram, pilngraudu pastu papildiniet ar dārzeņu mērci. Izmēģiniet alternatīvu pastu no brūnajiem rīsiem, kvinojas, griķiem un citiem produktiem, kas nav kvieši. Ir labi, ja virtuves skapītī vienmēr ir šāda pasta.

4. Augļus un dārzeņus pārsvarā ēdiet atsevišķi. Tie kalpo dažādiem mērķiem. Augļi ir domāti, lai veicinātu attīrīšanās procesus, un ir labs starts dienas sākumam, ātrai enerģijai pusdienlaikā vai vakara našķim. Dārzeņi domāti, lai vairotu un atbalstītu gremošanas spēku. Kad tiek gatavoti smūtiji, izvēlieties vai nu augļus, vai dārzeņus, bet nejauciet abus kopā. Izņēmums ir āboli, kuri labi tiek sagremoti kopā ar dārzeņiem un salātiem, kuri savukārt labi tiek sagremoti kopā ar augļiem.

Trešais princips: gatavojiet lēni un uz lēnas uguns

Mums ir tendence gatavot uz lielas uguns un ātri, jo esam aizņemti ar citām lietām, taču vajadzētu dot priekšroku lēnai gatavošanai ne pārāk augstā temperatūrā. Tas palīdz izvairīties no tauku pārkarsēšanas un pasargā olbaltumvielas. Olbaltumvielām ir jāsadalās līdz aminoskābēm, pirms tās var asimilēt.

Pastāv 22 aminoskābes, kas ir nepieciešamas mūsu veselībai, un deviņām no tām ir jābūt uzturā, jo organisms tās nevar izveidot. Divas no tām iet bojā, ja gatavojam ēdienu augstā temperatūrā – triptofāns un lizīns. Triptofāns ir būtiski svarīgs imūnsistēmas darbībai, bet lizīns stimulē vielmaiņas ātrumu. Tāpēc lēnas gatavošanas metode, izmantojot mazāku karstumu, ir viens no pamatnosacījumiem, lai atveseļotos.

Ceturtais princips: ēdiet noteiktos laikos

Ja vēl neesat to darījuši, sāciet ievērot regulāras maltītes noteiktos laikos un atvēliet gremošanas procesiem 2–3 stundas pēc ēšanas. Pēc 2–3 stundām jums varētu gribēties kādu uzkodu, lai mierīgi varētu sagaidīt nākamo ēdienreizi. Tad var iedzert ūdeni vai dārzeņu sulu vai apēst kādu augli vai gvakamoli ar svaigiem dārzeņiem. Neaizmirstiet arī visu kārtīgi sakošļāt, lai ēdiens sajauktos ar enzīmiem, kas ir siekalās. Šī pirmā gremošanas fāze bieži vien netiek pienācīgi novērtēta, it īpaši, ja maltītes laikā esat aizņemti ar ko citu vai steidzaties.