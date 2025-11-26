Teju 30 tonnas virs normas: policija atklāj īpaši bīstamus kravu pārvadājumus
Pēdējās nedēļās Valsts policija, veicot kravu pārvadājumu uzraudzību, uz Latvijas autoceļiem konstatējusi vairākus īpaši bīstamus pārkāpumus, tostarp pārkrautu baļķvedēju ar teju 30 tonnu pārsniegtu pieļaujamo transportlīdzekļa sastāva masu un betonvedēju, kas pieļaujamo transportlīdzekļa masu pārsniedza par vairāk nekā 12 tonnām. Šādi gadījumi apliecina, ka problēma joprojām ir aktuāla – šā gada desmit mēnešos veikti 7 752 kravas transportlīdzekļu kontroles pasākumi, kuros par dažādiem pārkāpumiem uzsākts 2 571 administratīvo pārkāpumu process.
21. novembrī uz autoceļa A8 Valsts policijas Autopārvadājumu uzraudzības nodaļas darbinieki pārbaudes laikā konstatēja kādu acīmredzami pārkrautu baļķvedēju ar Lietuvas valsts numurzīmēm, par kura pārkāpumiem kopā sastādīti 14 administratīvo pārkāpumu procesi, no kuriem septiņi sastādīti pašam transportlīdzekļa vadītājam, vēl septiņi uzņēmumam. Kopējā sodu summa sastādīja 29 100 eiro.
Likumsargi baļķvedējam konstatēja dažādus pārkāpumus, kā, piemēram, transportlīdzekļa sastāva faktiskā masa bija pārsniegta par 29 682,5 kg, ņemot vērā ka pieļaujamā transportlīdzekļa sastāva masa ir 40 tonnas. Tāpat konstatēts, ka mehāniskā transportlīdzekļa dzinēja tilta divu asu slodze ir pārsniegta gandrīz par 45 % un divu asu slodzes summa piekabei pārsniegta par gandrīz 23 %. Likumsargi fiksēja arī to, ka transportlīdzekļa faktiskā masa ir 35 767 kg, tādejādi tā pārsniegta par 9 767,5 kg, jo pieļaujamā transportlīdzekļa masa ir 26 tonnas. Arī piekabes faktiskā masa tika pārsniegta par gandrīz 10 tonnām.
Vienlaikus kontroles laikā konstatēts, ka vairāku dienu periodos vadītājs nav ievērojis noteikto ikdienas atpūtas ilgumu, to atkārtoti samazinot par vairāk nekā divām stundām, kas būtiski apdraud satiksmes drošību. Papildus tam fiksēts, ka tiek veikts kravas komercpārvadājums bez nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas – 95. koda, kā arī transportlīdzeklis izmantots maksas ceļa posmā bez pilnā apmērā samaksātas ceļu lietošanas nodevas.
Savukārt 10. novembrī Autopārvadājumu uzraudzības nodaļas darbinieki, veicot transportlīdzekļu faktiskās masas kontroli, konstatēja kādu betonvedēju, par kura pārkāpumiem tika uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi gan pret pašu transportlīdzekļa vadītāju, gan uzņēmumu. Viens no pārkāpumiem – transportlīdzekļa faktiskā masa bija 44 270 kg, tādejādi pieļaujamā masa tika pārsniegta par 12 270 kg. Tāpat tika konstatēts, ka mehāniskā transportlīdzekļa dzenošā tilta divu asu slodze pārsniegta par 70 %, kā arī konstatēts, ka pārsniegta pieļaujamā dzenošās ass slodze. Tāpat kontroles laikā fiksēts, ka netiek ievēroti darba un atpūtas laika reģistrācijas noteikumi.
Valsts policijas Autopārvadājumu uzraudzības nodaļa ikdienā veic kravas transportlīdzekļu uzraudzību uz visiem Latvijas autoceļiem. Šā gada desmit mēnešos Autopārvadājumu uzraudzības nodaļa veikusi 7 752 kravu pārvadājumu kontroles un par dažādiem pārkāpumiem uzsākti 2 571 administratīvo pārkāpumu process. Valsts policija atgādina, ka pārkrauti transportlīdzekļi un neievērots darba un atpūtas laika režīms būtiski apdraud gan vadītāju, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību.
Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, ja redz šādus pārkāpumus, zvanot pa tālruņa numuru 112.