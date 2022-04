Kad āda pasaka priekšā par nopietnāku veselības problēmu

Līdz šim par sejas ādu sūdzību nebija, tāpēc prātā nāca visdažādākās domas. Un tā kā esmu no tiem, kuri nevis nogaida, bet risina, pierakstījos pie dermatologa.

Ārsts rūpīgi apskatīja manu seju, izprašņāja par dzīvesveidu un uzturu (jau vairākus gadus esmu veģetāriete) un nāca klajā ar ieteikumu: jāpārbaudās pie gastroenterologa, jo ādas izsitumu cēlonis varot būt “nepareiza” kuņģa mikroflora jeb tās disbalanss. Ja jau sākts, tad jāpabeidz – meklēju rokā gastroenterologu.

Šī vizīte nesa jaunu atklājumu… Tēlaini runājot, dakterei atlika vien uzmest man aci, pajautāt par to, vai pēdējā laikā neesmu jutusi pārmaiņas gremošanas un zarnu sistēmas darbībā (ko tur slēpt – biju jutusi gan: te vēdera pūšanos, te pēkšņas vēdergraizes u. c.), un diagnoze bija skaidra: laktozes nepanesamība! Man?! Man, kurai tā garšo visdažādākie sieri, biezpiens, deserti ar saldā krējuma cepurīti un citi piena produkti…

Kā sacīja daktere, sausie plankumiņi uz sejas ir tikai situācijas ārējās izpausmes, un, neko nedarot, tās var pārvērsties nopietnākā problēmā . Tomēr ir arī labā ziņa: laikus atklājot laktozes nepanesamību, kā tas ir arī manā gadījumā, to var “noregulēt” ar dabiskiem līdzekļiem, proti, probiotikām.

Par no dakteres dzirdēto vēlāk arī palasīju papildus un uzzināju, ka mūsu organisma mikroflora ir varena tūkstošiem mikrobu, mikroorganismu un baktēriju pasaule, kas ietekmē visu cilvēka organismu un palīdz tam uzturēt veselību un cīnīties ar nelabvēlīgiem faktoriem. Taču arī mums pašiem ir jāpalīdz mikroflorai, lai tās vide būtu harmoniska. Piemēram, lai nodrošinātu to, ka āda – mūsu lielākais orgāns – ir veselīga un funkcionē atbilstoši savam uzdevumam, ir jāuztur tai nepieciešamais pH līmenis un mikrofloras līdzsvars, un te vislielākā nozīme ir gan ādas kopšanas līdzekļiem, gan tam, ko lietojam uzturā.

Lasītais arī apstiprināja dakteres sacīto: tā sauktās “labās baktērijas”, proti, probiotikas var efektīvi uzlabot gan ādas, gan citu orgānu stāvokli, tai skaitā rūpējoties par zarnu veselību un vispārīgi stiprinot ādas stāvokli.[1]

Protams, gribēju uzzināt arī par to, kas īsti ir laktozes nepanesamība. Zināju, ka tas saistīts ar piena cukura šķelšanu, pareizāk, nespēju to sašķelt. Tagad uzzināju, ka šo nespēju izraisa nepietiekams enzīma laktāzes daudzums, un rezultātā laktoze nevis tiek sadalīta un uzsūcas asinīs, bet gan neskarta nonāk resnajā zarnā, kur to fermentē mikroflora, raisot nevēlamus procesus – gāzu rašanos, vēdersāpes, caureju u. tml. Biju pārsteigta par to, ka laktozes nepanesamība var būt ne tikai iedzimta – ar to var saslimt ikviens jebkurā vecumā.[2]

Nākamais solis - kā uzlabot savu kuņģa-zarnu sistēmas veselību un līdz ar to arī ādas stāvokli. Apjautājos draudzenēm un izrādījās, ka neesmu vienīgā ar šādu problēmu. Dažas no viņām probiotikas lieto jau kādu laiku, un atsaucās uz informāciju no pētījuma, ka laktozes nepanesamība samazinās un zarnu darbība uzlabojas jau divas nedēļas pēc probiotiku lietošanas.[3] Turklāt šo apstiprinājusi arī viņu personiskā pieredze – draudzenes, kuras bija sākušas lietot probiotikas, par to labvēlīgo ietekmi bija pārliecinājušās vistiešākajā nozīmē pašas uz savas ādas.

Divas nedēļas nu ir pagājušas, un varu teikt to pašu, ko viena no manām draudzenēm: “Ja visas veselības problēmas varētu atrisināt tik vienkārši!”

