Shutterstock

6 dzīvībai bīstami stāvokļi, par ko brīdina paaugstināts asinsspiediens

Esi vesels "100 Labi padomi Par veselību"

Asinsspiediena paaugstināšanās ir brīdinājums, ka var draudēt insults, sirdslēkme, sirds mazspēja, aneirisma, perifēro artēriju slimība un hroniskas nieru problēmas. Mainot dzīvesveidu no neveselīgākiem ieradumiem uz veselīgiem, var izvairīties no asinsspiediena paaugstināšanās virs normālā līmeņa vai ātri atjaunot to normā.