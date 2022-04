Shutterstock

Vai tiešām cītīga higiēna pasargā no cilvēka papilomas vīrusa?

Pēc publikācijas par to, ka no šī gada arī zēni 12 gadu vecumā var saņemt bezmaksas vakcīnu pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV), portāls "mammamuntetiem.lv" uzklausījis vairāku vecāku pretargumentus potei: sak, ja bērnam iemāca kārtīgi apmazgāties, tad nekāds CPV nav drauds. Vai tiešām cītīga higiēna pasargā no šī vīrusa un līdz ar to arī no saslimšanas ar ļaundabīgu audzēju, ko tas var izraisīt?