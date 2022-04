Pavasaris klāt un atkal aukstumpumpa - kā novērst herpes vīrusu?

Kāpēc veidojas aukstumpumpa

Uzturēšanās svaigā gaisā neapšaubāmi ir viens no galvenajiem labas pašsajūtas priekšnoteikumiem, bet pavasarī laikapstākļi ir tik mainīgi, ka brīžiem grūti saprast, cik silti ģērbties – vai jau pienācis laiks plānai jaciņai, vai tomēr jāmeklē kas siltāks un vēl nevar šķirties no šalles un cepures? Tāpēc nereti, atgriežoties no patīkamas pastaigas, gaida ne tik jauks pārsteigums – āda iekaist, sāk niezēt un parādās ar šķidrumu pildīts pūslītis – herpes vīrusa izpausme, kas visbiežāk skar lūpas, bet var izveidoties arī degunā vai kādā citā jutīgā vietā.

Šķiet, ka pavasarī šādām infekcijām vairs nav vietas, bet jāņem vērā ziemas mēnešos novājinātā imunitāte, iespējamais kādu vitamīnu un minerālvielu trūkums jeb tā dēvētais pavasara nogurums. Tāpēc vajadzētu laikus darīt visu, lai novērstu garās ziemas sekas: Konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu lietot kādu vitamīnu kompleksu, atvēlēt pietiekami daudz laika miegam un atpūtai un lietot kādu no Larifan līdzekļiem ādas kopšanai – tiem ir dabīga pretvīrusu iedarbība.

Papildu faktori: sejas maskas, ādas kairinātāji

Ādas kairinājumu var izraisīt arī potenciālie augu valsts alergēni, saskarsme ar mikroorganismiem un ilgstoša sejas maskas nēsāšana. Īpaši tas jāņem vērā cilvēkiem, kuriem ir nosliece gan uz alerģiskām reakcijām, gan biežām herpes vīrusa izpausmēm.

Aukstumpumpas, ādas kairinājuma vai saules apdeguma gadījumā ir būtiski veicināt lūpu un ādas ātrāku sadzīšanu, lai neveidotos papildu bakteriāls iekaisums, izraisot limfātiskās sistēmas iekaisumu, kā arī dažādas sēnīšu infekcijas mutes dobumā. Ja netiek pareizi koptas herpes kreveles vīrusa izslimošanas pēdējā posmā, to skartajā vietā var palikt rētas.

Dabīgi līdzekļi imunitātes stiprināšanai

Dodoties ārā, lūpām noderēs Larifan lūpu balzams , kura sastāvā ir patentēts dabīgas izcelsmes komponents dsRNS Larifan (dubultspirāliskā ribonukleīnskābe), kas piešķir tam papildu vērtību. Šī sastāvdaļa stiprina organisma lokālo pretestību pret nevēlamu apkārtējās vides faktoru iedarbību, tostarp ierobežo vīrusu nokļūšanu organismā.

Ja aukstumpumpa jau izveidojusies, iekaisusī vieta pareizi jākopj. Vislabāk, ja izdodas sākt laikus rīkoties jau vīrusa pirmajā stadijā, kad vēl nav parādījusies aukstumpumpa, bet jau jūtama nieze, lūpas sūrst un sasprēgā. Tad, lietojot kādu no kopjošajiem līdzekļiem ar dsRNS Larifan, piemēram, ziedi Larifan Ungo , aukstumpumpu var apturēt no tālākas attīstības.

Daudziem rodas jautājums, vai aukstumpumpa ir lipīga. Atbilde ir apstiprinoša, turklāt īpašs lipīgs herpes vīruss ir slimības otrajā fāzē, kad rodas ar caurspīdīgu šķidrumu pildīti pūslīši, kas saplīstot rada čūlas. No čūlām infekciju viegli var pārnest uz citām ķermeņa vietām (arī citam cilvēkam). Otrajā stadijā būtu vēlams regulāri mazgāt rokas un izvairīties no kontakta ar apkārtējiem, lai neinficētu kādu cilvēku, kas ar herpes vīrusu vēl nav saskāries.

Kamēr visas vīrusa izpausmes nav pārgājušas, ikdienā noderēs kāds no Larifan īpašajiem ādas kopšanas līdzekļiem.

Larifan ir Latvijā radīti produkti, izmantojot unikālu biotehnoloģiju. To sastāvā ir patentēta, dabiskas izcelsmes dsRNS Larifan (dubultspirāliskā ribonukleīnskābe), kas aktivizē organisma dabīgās aizsargspējas un pasargā pret dažādiem kaitīgiem ārējās vides faktoriem, īpaši - pret vīrusu un mikrobu iekļūšanu un attīstību organismā.

Raksts tapis sadarbībā ar Lotos Pharma interneta veikalu Avemed.lv