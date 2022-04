Ikdienas spa tavām acīm

Redze, iespējams, ir vissvarīgākā no mūsu piecām maņām, gluži kā piektā garša jeb umami, kas pat ikdienišķu ēdienu spēj pacel debesīs. Nenoliedzami, acu veselība iet roku rokā ar cilvēka vispārējo veselības stāvokli, taču dažas uzturvielas tām ir īpaši svarīgas. Tās nodrošina to, ka mūsu acis darbojas tā, kā daba to paredzējusi, un attālina ar vecumu saistīto deģeneratīvo slimību attīstība. Ja šobrīd vēl šķiet – kas nu tur liels, mazliet aizmiglojas skatiens, jo acīm bija pamatīga piepūle, tad līdz ar gadiem risks saslimt ar kādu no acu slimībām tikai palielinās.

Sarakstiņš nav no patīkamākajiem

Protams, vecumdienās uz tikpat labu redzi kā jaunībā mēs cerēt nevaram, – katram pienāks brīdis, kad bez lasāmbrillēm vairs neiztikt. Taču daudz nopietnāks bieds ir dažādas acu slimības.

Katarakta. Tas nozīmē, ka acs caurspīdīgā lēca ir kļuvusi duļķaina. Vesela acs lēca ir caurspīdīga, un gaisma bez grūtībām tiek tai cauri. Ja izveidojusies katarakta, lēca sabiezē un kļūst duļķaina. Gaismai ir grūti tai izlauzties cauri, un redze aizmiglojas. Katarakta ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc pasliktinās redze , un diemžēl to atgriezt nespēj pat brilles.

Diabētiskā retinopātija. Tās iemesls ir augstais cukura līmenis asinīs, kas bojā tīklenes asinsvadus. Tīklene ir šūnu slānis, kas uztver gaismu un sūta signālus smadzenēm, lai mēs varētu redzēt. Diabētiskās retinopātijas veidošanās un progresēšana atkarīga no cukura diabēta tipa un vecuma, kurā cilvēks saslimis ar cukura diabētu. Tā var attīstīties ikvienam ar I vai II tipa diabētu, sākumā izraisot tikai nelielus redzes traucējumus, bet vēlāk izraisot pat aklumu.

Sausas acs slimība. To visticamāk pazīst daudzi, kas spiesti ilgstoši strādāt pie datora, bet ne tikai. Sausas acs sajūtu, ko pavada acs graušana un sūrstēšana, izraisa nepietiekams asaru šķidruma daudzums. Lai acs tiktu pienācīga mitrināta, svarīgs priekšnoteikums ir bieža to mirkšķināšana. Taču saspringti veroties ekrānā, tas nenotiek, – asaru plēvīte intensīvāk izgaro un rodas diskomforts. Vēl viens no biežākajiem iemesliem ir asaru plēvītes defekti, kas var veidoties līdz ar vecumu.

Glaukoma. Tai raksturīga progresējoša redzes nerva deģenerācija, kavējot vizuālās informācijas pilnvērtīgu nodošanu smadzenēm, kā rezultāta redzes laukā veidojas tā dēvētie tumšie plankumi. Glaukoma izraisa redzes pasliktināšanos un sliktākajā gadījumā – aklumu.

Makulas deģenerācija. Makula ir acs tīklenes centrālā daļa, un, ja tajā notiek izmaiņas, zūd attēla centrālā daļa, it kā to aizēnotu neskaidrs, saplūdis plankums. Ar vecumu saistītā makulas deģenerācija ir viens no galvenajiem redzes zuduma cēloņiem cilvēkiem no 50 gadu vecuma visā pasaulē.

Kā uzlabot acs veselību?

Lai gan risks saslimt ar kādu no acs slimībām zināmā mērā ir atkarīgs no tā, cik labi vai slikti gēni šajā ziņā ir pārmantoti, tomēr arī mēs paši varam rīkoties, lai acīm labu veselību saglabātu iespējami ilgāk. Būsim ļoti daudz izdarījuši jau ar to vien, ka piedāvāsim mūsu acīm tādu spa ēdienkarti, kurā tās bez grūtībām var iegūt visas tai nepieciešamās uzturvielas .

A vitamīns ir būtisks atbalsts acu šūnām, kas uztver gaismu un ko pazīstam kā fotoreceptorus. Ja pietiekamā daudzumā netiek uzņemts A vitamīns, tad atkarībā no tā, cik liels ir tā deficīts, var parādīties gan nakts aklums, gan sausas acs sindroms un pat nopietnākas slimības. Patiesībā tieši A vitamīna deficīts ir viens no visizplatītākajiem akluma cēloņiem pasaulē.

Luteīns un zeaksantīns ir dzeltenie karotinoīdu antioksidanti, kas pazīstami kā makulas pigmenti. Tie koncentrējas šajā tīklenes centrālajā daļā, veidojot gaismas jutīgu šūnu slānis uz acs ābola aizmugurējās sienas. Luteīns un zeaksantīns darbojas kā dabisks saules aizsargkrēms. Tiek uzskatīts, ka to svarīgākā loma ir aizsargāt acis tieši pret kaitīgo zilo gaismu. Pētnieki secinājuši, ka, bagātīgi uzņemot luteīnu un zeaksantīnu , makulas deģenerācijas risks samazinās par 43%. Daudzi pētījumi liecina, ka luteīns un zeaksantīns samazina arī hronisku acu slimību risku.

Garo ķēžu omega-3 taukskābe DHA ir mūsu tīklenes būvmateriāls, līdz ar to palīdz tai veikt visus savus pienākumus. DHA ir svarīga loma arī smadzeņu un acu attīstībai zīdaiņa vecumā. Neuzņemot to pienācīgā daudzumā, var pasliktināties redze, īpaši jau bērniem. Pētījumi arī liecina, ka omega-3 piedevu lietošana trīs mēnešu garumā ievērojami samazina sausās acs sindromu, palielinot asaru šķidruma veidošanos.

Antioksidanti. Izklausās neticami, bet acīm antioksidantus vajag krietni vairāk nekā daudziem citiem orgāniem.

C vitamīna koncentrācija acs šķidrumā ir augstāka nekā jebkurā citā ķermeņa šķidrumā. C vitamīna līmenis ūdens šķidrumā ir tieši proporcionāls tam, cik daudz mēs to uzņemam vai nu ar pārtiku vai lietojot uztura bagātinātājus. Novērojumi liecina, ka, uzņemot C vitamīnu kā uztura piedevu, pastāv daudz mazāka iespēja saslimt ar kataraktu. Ja C vitamīnu lieto kopā ar citām būtiskām uzturvielām, tas var palēnināt ar vecumu saistītas makulas deģenerācijas un redzes asuma zuduma progresēšanu.

E vitamīns, kas pārstāv taukos šķīstošo antioksidantu grupu, aizsargā acs šūnas no nestabilām molekulām, ko sauc par brīvajiem radikāļiem, kas noārda veselos audus. Līdz ar to tas aizsargā taukskābes no kaitīgās oksidēšanās. Tā kā tīklenē ir augsta taukskābju koncentrācija, tad optimālai acu veselībai ir nepieciešama arī optimāls E vitamīna daudzums.

Cinks veido daudzus būtiskus enzīmus, kas darbojas kā antioksidanti. Tas tīklenē piedalās arī vizuālo pigmentu veidošanā, tam ir arī būtiska nozīme A vitamīna nogādāšanā no aknām uz tīkleni, lai ražotu melanīnu, aizsargājošu pigmentu acīs. Redzes traucējumi , piemēram, slikta nakts redzamība un duļķaina katarakta, ir saistīti ar cinka deficītu. Vienā no pētījumiem gados vecāki cilvēkiem ar agrīnu makulas deģenerāciju saņēma cinka uztura bagātinātājus, un tika secināts, ka slimības attīstība viņiem palēninās.

Varš veselībai sniedz dažādus ieguvumus, tostarp uzlabo acu veselību un palīdz kavēt ar vecumu saistītas makulas deģenerācijas progresēšanu. Varš darbojas kā antioksidants, veicinot elastīgu saistaudu veidošanos pareizai acs struktūrai .

Kad jābūt īpaši uzmanīgiem

Daudzi cilvēki pat nenojauš, ka viņiem ir sākusies ar vecumu saistītā makulas deģenerācija līdz brīdim, kad redze jau kļūst ļoti neskaidra. To, ka kaut kas nav labi, liecina fakts, ka vairs nav iespējams saskatīt smalkas detaļas vienalga, vai cilvēks skatās tuvumā vai tālumā. Taču pastāv agrīnas pazīmes, ko var pamanīt oftalmologs. Vizītēm pie speciālista jābūt regulārām, ja zināms, ka kādam ģimenē ir bijusi ar vecumu saistītā makulas deģenerācija, ja cilvēks smēķē, ja lieto uzturu ar augstu piesātināto tauku saturu (piemēram, ēd daudz gaļu, sviestu, sieru), ir liekais svars un augsts asinsspiediens. Sirds slimības tāpat kā augsts holesterīna līmenis arī ir riska faktors, kas jāņem vērā. Diemžēl ar vecumu saistīto makulas deģenerāciju nevienā no tās formām nav iespējams izārstēt. Taču pētījumi liecina, ka tās attīstību var aizkavēt, katru dienu lietojot acīm nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas .

Uzturvielu ražotājs Orthomol* (Vācija) ir licis lietā brīnišķīgas uzturvielu īpašības un, domājot par mūsu redzes veselību, radījis divus augstvērtīgus produktus.

Orthomol Vision acu veselībai būtiskas uzturvielas. Unikāls, īpaši sabalansēts uzturvielu kompleks ar vitamīnu A, B2, cinku un omega 3 taukskābi DHA, satur luteīnu un zeaksantīnu.

Ieteicams arī šādās situācijās: nogurums acīs, datora lietošana ikdienā.

Orthomol AMD extra uztura bagātinātājs ar dabīgu luteīnu un zeaksantīnu, satur redzei nozīmīgus vitamīnus E, C un mikroelementus cinku un varu.