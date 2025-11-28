Latviešiem pastāsta, kādu summu vidējais dalībnieks patiesībā nogulda 3. pensiju līmenī - cipars var pārsteigt
Latvijas iedzīvotāju interese par brīvprātīgiem uzkrājumiem vecumdienām turpina augt.
"Luminor" bankas aptauja liecina*, ka 35 % iedzīvotāju izvēlas pensiju 3. līmeni kā savu ieguldījumu rīku
Vienlaikus redzams, ka pēdējo divu gadu laikā bankas klientu iemaksu apjoms pensiju 3. līmenī ir pieaudzis par 30 %. Taču cik lielas iemaksas būtu vēlams veikt, lai nodrošinātu sev finansiāli drošu un savām vajadzībām atbilstošu pensiju? Skaidro "Luminor" pensiju un aktīvu pārvaldīšanas daļas vadītājs Atis Krūmiņš.
Arī Latvijas Bankas dati par pensiju 3. līmeni liecina par izaugsmi – iemaksu apjoms gada laikā pieaudzis par 22 % un pirmajā pusgadā sasniedza 72 miljonus eiro. Arī kopējā aktīvu vērtība ir augusi par 14 %, sasniedzot 1 miljardu eiro. Viens no pieauguma iemesliem bijis algu kāpums, kā rezultātā palielinājusies pirktspēja un iedzīvotāju spēja novirzīt lielāku summu arī pensiju 3. līmeņa uzkrājumam.
Cik lielu summu vidēji iemaksājam pensiju 3. līmenī?
Regulāra ieguldīšana palīdz saglabāt finanšu disciplīnu un nodrošina uzkrājuma stabilu pieaugumu ilgtermiņā. Ja pensiju 2. līmeņa iemaksas 5 % apmērā no algas automātiski tiek novirzītas no darba ņēmēja bruto algas, tad pensiju 3. līmenī katrs pats var izvēlēties, cik lielu summu un cik bieži ieguldīt izvēlētajā pensiju plānā.
Tomēr daudziem rodas jautājums – kāda summa būtu piemērota? Vai pietiek ar 50 eiro mēnesī vai labāk ieguldīt 100 vai pat 300 eiro? Lai gan atbilde ir individuāla un atkarīga no ienākumu līmeņa, īstermiņa vai ilgtermiņa mērķiem un personīgajām finanšu saistībām, "Luminor" dati rāda, ka vidējā iemaksu summa, ko veic pensiju 3. līmeņa dalībnieki, ir 65 eiro mēnesī.
Redzam, ka pēdējos divos gados iedzīvotāju brīvprātīgi veiktās iemaksas pensiju 3. līmenī ir augušas par 30 %. Klienti galvenokārt izvēlas veikt regulāras iemaksas. Tāpat novērojam, ka arvien jaunāki cilvēki izvēlas veidot savu nākotnes uzkrājumu pensiju 3. līmenī.
Krūmiņš uzsver – jo agrāk tiek sākta uzkrājuma veidošana, jo labāk, ļaujot pilnvērtīgi izmantot salikto procentu efektu un iegūt laiku. Regulāras iemaksas ilgākā laika posmā nodrošina lielāku kapitāla pieaugumu, tādēļ savlaicīga ieguldīšana pensiju fondos ir būtisks solis pretī finansiāli drošākai nākotnei.
Ieguldījumi pelna arvien jaunu kapitālu
Salikto procentu efekts ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē uzkrājuma izaugsmi ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka ieguldītā nauda ne tikai pelna jaunu kapitālu, bet ar laiku arī šis jaunais kapitāls sāk pelnīt papildu kapitālu.
Citiem vārdiem sakot, peļņa katru mēnesi tiek pievienota pamatkapitālam, un nākamajā periodā procenti tiek aprēķināti jau no lielākas summas – gan sākotnējā ieguldījuma, gan iepriekš nopelnītajiem procentiem.
Piemēram, ja pensiju 3. līmenī ik mēnesi tiek ieguldīti 50 eiro, pieņemot, ka vidējais ienesīgums ir 8 % gadā, pēc 20 gadiem uzkrājums var sasniegt aptuveni 37 tūkstošus eiro, bet pēc 30 gadiem – jau pat vairāk nekā 108 tūkstošus eiro. Jo ilgāks ir ieguldījuma periods, jo izteiktāka kļūst salikto procentu principa ietekme, tādēļ agrīna un regulāra ieguldīšana ļauj būtiski palielināt nākotnes pensijas kapitālu.
Kā sasniegt ieteicamo aizvietošanas likmi?
Tā kā cilvēku algas ir atšķirīgas, arī iemaksu apmērs var būt ļoti dažāds. Jāatceras, ka iemaksu apmēru jebkurā brīdī var mainīt. Tāpēc sākotnēji būtu jāizvēlas tāda summa, kas nodrošina nepieciešamo uzkrāšanas regularitāti, vienlaikus nepārsniedzot personas finansiālās iespējas.
Iemaksām pensiju 3. līmenī vajadzētu pieaugt līdz ar cilvēka darba algu – tas nozīmē, ka algas pieauguma gadījumā būtu jāizvērtē arī ieguldījumu palielināšana pensiju uzkrājumā. Tam ir vienkāršs iemesls: galvenais pensiju uzkrājuma mērķis ir nodrošināt vismaz ieteicamo pensijas aizvietošanas līmeni.
Lai vecumdienās būtiski nemazinātos dzīves kvalitāte, pensijai vajadzētu būt vismaz 70–80 % apmērā no pirmspensijas ienākumiem. Latvijā valsts izmaksātā pensija veido vien 52 % no personas ienākumiem, kas nozīmē, ka būtiska ir arī pašu iedzīvotāju iniciatīva papildu uzkrājumu veidošanā, piemēram, iemaksas pensiju 3. līmenī. Veicot šīs iemaksas svarīgi vadīties pēc saviem ienākumiem un finansiālajām iespējām.
*Luminor bankas aptauja Baltijas valstīs veikta 2025. gada jūnijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, kopumā aptaujājot 3001 respondentu vecumā no 18 līdz 65 gadiem.