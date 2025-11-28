Gundegas Rozes otrās grāmatas “Viņas Var” atvēršanas svētki
Ceturtdien, 27. novembrī, tirdzniecības centrā “Spice” tika aizvadīti grāmatu autores Gundegas Rozes otrās grāmatas “Viņas Var” atvēršanas svētki. Pasākums pulcēja ...
FOTO: Ceriņa, Auzere, Baško un citas dāmas svin Gundegas Rozes grāmatas atvēršanas svētkus
Ceturtdien, 27. novembrī, tirdzniecības centrā “Spice” tika aizvadīti grāmatu autores Gundegas Rozes otrās grāmatas “Viņas Var” atvēršanas svētki.
Pasākums pulcēja plašu interesentu loku, tai skaitā teju visas 16 grāmatas varones – spēcīgas un iedvesmojošas Latvijas sievietes, kuru personiskie stāsti un atziņas apkopoti grāmatā.
Viņu vidū bija aktrise, runas pedagoģe un rakstniece Zane Daudziņa, alpīniste Kristīne Liepiņa, finansiste un kulinārijas eksperte Ilze Auzere, fonda “Viegli” padomes priekšsēdētāja Žanete Grende, kulinārijas eksperte un pavārgrāmatu autore Signe Vanaga, kino producente Lelde Kovaļova un daudzas citas veiksmīgas sievietes.
Pasākuma vadīja šarmantā pasākumu vadītāja Lelde Ceriņa, bet sirsnīgajā un sievišķīgās enerģijas piepildītajā atmosfērā klātesošie baudīja uzlecošās mūzikas zvaigznes Melisas Deboras Kaškuras priekšnesumus.
Gundega Roze grāmatas atvēršanas svētkos pauda, ka katrs grāmatā iekļautais stāsts ir īpašs un ļauj paraudzīties uz sevi un savu dzīvi no citas perspektīvas. Otrajā “Viņas var” grāmatā apkopoti 16 Latvijā pazīstamu sieviešu pieredzes stāsti par uzdrīkstēšanos, pārbaudījumiem un iekšējo spēku. Ļoti personiskās atziņas atklāj, kāds īstenībā ir ceļš, kad sekojam savam aicinājumam.