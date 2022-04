Svinam slavenākā vitamīna svētkus

Jau izsenis ārsti un dziednieki izmantoja citrusaugļu lieliskās aizsargspējas cīņā pret cingu, kas 16.–19. gadsimtā bija novedusi nāvē miljoniem jūrasbraucēju. Britu Karaliskās flotes ķirurgs Džeimss Linds, pastiprināti pētot citrusaugļu diētas ietekmi uz cingas slimniekiem, guva zinātnisku pamatojumu citrusaugļu iedarbībai – tos iekļāva britu jūrnieku ēdienkartē, kā dēļ viņus sāka saukt par laimijiem (limeys).

19. gadsimta beigās britu ārsts sers Tomass Barlovs precīzi raksturoja, kā citrusaugļos esošā viela var palīdzēt ne tikai pret cingu, bet arī citām saslimšanām. 1928. gadā ungāru bioķīmiķis Alberts Sentģerģi (Albert Szent-Györgyi) no augu sulām izdalīja heksuronskābi, ko vēlāk nosauca par C vitamīnu. Aptuveni 50 gadus vēlāk lielu popularitāti guva ķīmiķa un zinātnieka Lainusa Polinga (Linus Pauling) grāmata “C vitamīns un saaukstēšanās”, kurā viņš kā galveno līdzekli pret elpceļu un citām vīrusu saslimšanām ieteica lietot pastiprinātas C vitamīna devas.1 Šie un citi atklājumi un pētījumi laika gaitā veicināja C vitamīna slavas gājienu – dažādos vēstures periodos tas ir ticis uzskatīts teju par brīnumlīdzekli visu kaišu ārstēšanai.

Ir noskaidrots, ka minimālā C vitamīna deva dienā ir 10 miligrami, bet ieteicamā – 80–100 miligrami, savukārt, ja cilvēks ir smaga fiziska darba darītājs, smēķētājs vai arī viņu ir ķēris vīruss, tad šī ieteicamā deva ir jāpalielina līdz pat 1000 mg.2

Interesants ir arī fakts, ka cilvēka organismā, atšķirībā no lielākās daļas zīdītāju, C vitamīns pats neveidojas, tāpēc mums tas ir jāuzņem papildus.

Kāpēc C vitamīns ir tik svarīgs mūsu veselībai?

- Pavasarī, kad iztērēti visi uzkrātie dabīgie vitamīni, organisms ir īpaši jutīgs un “atvērts” dažādām saslimšanām, mēs jūtamies noguruši un iztukšoti; nepārejošs nogurums ir viena no drošām C vitamīna trūkuma pazīmēm un, ja to ignorē, var sākt parādīties daudz nopietnāki simptomi3;

- C vitamīns kā spēcīgs antioksidants ir ne tikai viens no nozīmīgākajiem elementiem cīņā ar saaukstēšanos un vīrusiem, bet arī palīgs ādas uzturēšanai pie labas veselības, tās funkciju uzlabošanā un dabīgā aizsargslāņa atjaunošanā4;

- pastiprinātas C vitamīna devas elpošanas un citu vīrusu epidēmiju laikā būtiski palīdz gan cīnīties pret šīm saslimšanām, gan terapeitiski ārstēt no tām5;

- atbilstošs C vitamīna daudzums pozitīvi ietekmē arī miega kvalitāti un ilgumu, kā arī stresa noturību – lai cīnītos ar paaugstinātu stresu, kam pakļauts mūsdienu cilvēks, tam ir nepieciešamas C un citu vitamīnu rezerves6;

- C vitamīns palīdz organismā uzsūkties dzelzij, kas piedalās ne tikai eritrocītu un hemoglobīna ražošanā, bet arī ­palīdz funkcionēt muskuļaudiem, veidoties saistaudiem, veicina normālu augšanu un organisma attīstību, kā arī piedalās dažu hormonu ražošanā7. C vitamīns palīdz uzsūkties arī varam, kas piedalās imūnsistēmas darbībā, nodrošina šūnu apgādi ar skābekli un kaulu stiprību.8

Ja jau mūsu organismā C vitamīns dabiski netiek ražots, kur to vislabāk meklēt? Lai gan ierasts uzskatīt, ka galvenie C vitamīna avoti ir citrusaugļi, patiesībā citos augu valsts produktos tā ir daudz vairāk. Visbagātākie ar to ir acerolu augļi (1677 mg/100 g), smiltsērkšķu ogas (695 mg/100 g) un emblikas ogas (445 mg/100 g), kā arī upenes, paprika, pētersīļu lapas, mārrutki, Briseles kāposti, bet citrusaugļi (citroni, apelsīni, laimi, pomelo) C vitamīnu satur salīdzinoši mazāk.

Tomēr mūsu platuma grādos ar vitamīnu uzņemšanu dabīgā ceļā – lietojot pārtikā augļus un ogas – nav pietiekami dienas devai, tāpēc ieteicams, īpaši pēc ziemas sezonas, C vitamīnu uzņemt ar uztura bagātinātājiem, kuros vērtīgo vielu sastāvs ir precīzi dozēts un sabalansēts.

Piedevām C vitamīnu saturoši augļi un dārzeņi ar savu skābi mēdz kairināt jūtīgākus kuņģus, tāpēc ārsti, liela daudzuma C vitamīna uzņemšanai, iesaka aptiekās uzmeklēt bezskābes C vitamīnu.

Latvijā patlaban ir pieejami dažādu ražotāju C vitamīni, un to vidū īpaši populārs ir ar bioflavonoīdiem bagātināts C vitamīns LYL premium C, ko piedāvā mūsu pašu farmācijas uzņēmums LYL love your life®.

Ar ko LYL premium C atšķiras no citiem?

galvenā tā priekšrocība ir bezskābes formula, kas garantē gan augstāko iedarbību, gan ir īpaši draudzīgs cilvēkiem ar jutīgu kuņģi un gremošanas traktu,

LYL premium C uzsūkšanās spēja ir identiska dabā sastopamajiem C vitamīna avotiem,

organismam draudzīgais C vitamīna uzsūkšanās veids un LYLsmart™ tehnoloģija nodrošina C vitamīna iedarbību visas dienas garumā – kapsula izšķīst 8 stundu laikā,

tā sastāvs papildināts ar vērtīgiem bioflavonoīdiem – kvercetīnu, rutīnu un hesperidīnu, kam piemīt pretvīrusu, antioksidējošas un pretiekaisuma īpašības,

pierādīts, ka kalcija askorbātam, kas veido LYLsmart™ formulu, ir labāka uzsūkšanās spēja nekā askorbīnskābei, ko parasti izmanto C vitamīna ražošanā,

LYL premium C unikāli veidotais sastāvs ir īpaši piemērots alerģiskiem cilvēkiem.

Aprīlī LYL premium C pieejams aptiekās ar atlaidi -20%.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia