Pozitīva tendence - divu gadu laikā būtiski samazinājusies HIV, B un C hepatīta izplatība

Veselības ministrijai, īstenojot 2017.gadā izstrādāto un valdībā apstiprināto plānu "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam", izdevies mērķtiecīgi samazināt jaunatklāto HIV gadījumu skaitu par 39%, savukārt AIDS gadījumu skaits ir samazināts par 69%. Ievērojami samazinājies arī nāves gadījumu skaits AIDS stadijā - 2020.gadā reģistrēti 47 mirušie (salīdzinājumam, 2017.gadā AIDS stadijā miruši vairāk nekā 100 cilvēki).

Plāna ietvaros HIV ierobežošanai ieviesta "testēt un ārstēt" pieeja, uzlabojot savlaicīgu diagnostiku un ārstu speciālistu un medikamentu pieejamību - paplašinātas testēšanas iespējas, lai laikus diagnosticētu inficēšanos, kā arī infekcijas ārstēšanai nepieciešamo medikamentu pieejamība ikvienam HIV inficētajam.

Paplašināts HIV profilakses punktu sniegto pakalpojumu apjoms, izveidota jauna mobilā vienība kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniegšanai, nodrošināta tiešā pieejamība pie infektologa jeb "zaļais koridors" cilvēkiem, kuriem ir pozitīvs eksprestests Tāpat pieejami atbalsta personu pakalpojumi, lai HIV inficētais varētu nokļūt pēc veselības aprūpes pakalpojumiem, uzlabota datu kvalitāte, īpaši informācija par HIV transmisijas ceļiem un ārstēšanas efektivitāti. 2019.gadā izveidots jauns, dinamisks HIV reģistrs, uzsākta dzemdību speciālistu un infektologu sadarbība, lai uzlabotu darbu ar HIV inficētām grūtniecēm un mazinātu HIV vertikālās transmisijas gadījumus, kad sieviete nodod infekciju savam bērnam. Nodrošinot HIV inficēto grūtnieču ārstēšanu un HIV infekcijas profilaksi zīdaiņu vecumā, ir iespējams pilnībā novērst HIV pārnešanu no mātes bērnam

Progress panākts arī B un C hepatīta izplatības ierobežošanā un ārstēšanā. 2019. gadā ikvienam, kurš inficējies ar C hepatītu, pieejama valsts apmaksāta ārstēšana. Katru gadu izārstēto pacietu skaits pieaug, pārsniedzot jaunatklāto C hepatīta gadījumu skaitu. Latvija turpina mērķtiecīgi virzīties uz Pasaules Veselības organizācijas noteikto globālo mērķi - līdz 2030. gadam likvidēt C hepatītu kā nozīmīgu draudu veselībai. Tāpat kopš 2018. gada uzlabota jaunākās paaudzes zāļu pieejamība B hepatīta ārstēšanai.

Samazinājums vērojams arī seksuālās transmisijas slimību izplatībā - 2017. gadā inficēšanās ar sifilisu bija 7,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt 2020.gadā tā samazinājusies līdz 2,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Inficēšanās ar gonoreju no 9,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 2017. gadā samazinājusies līdz 3,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 2020.gadā.

Neskatoties uz pozitīvo rezultātu infekcijas slimību izplatības novēršanā, Latvijā slimību izplatības rādītāji vēl aizvien ir augstāki nekā vidēji Eiropas Savienībā, tādēļ Veselības ministrija turpinās uzsākto darbu un izstrādās jaunu politikas plānošanas dokumentu 2023.-2027. gadam.

Plānā tiks akcentēta testēšanas pieejamība, pozitīvo HIV pacientu ātrāka un plašāka iesaiste ārstēšanā, terapijas pieejamība, kaitējuma mazināšanas pakalpojumu paplašināšana, plašāka pakalpojumu pieejamība reģionos. Vienlaikus plānots turpināt izglītot sabiedrību, īstenojot mērķtiecīgus komunikācijas pasākumus dažādās auditorijās.