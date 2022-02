Teju 40% Latvijas iedzīvotāju pēdējā laikā pasliktinājusies miega kvalitāte

Tāpat 51% atbildēja, ka izmaiņas miega kvalitātē nav novērojuši, 7% miega kvalitāte ir uzlabojusies (4% – ievērojami uzlabojusies, 3% – nedaudz uzlabojusies), bet vēl 3% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri šobrīd iedzīvotāji biežāk norāda uz miega kvalitātes pasliktināšanos, jo pērn rudenī 32% atbildēja, ka viņu miegs ir kļuvis sliktāks (9% – ievērojami pasliktinājusies, 23% – nedaudz pasliktinājusies), 58% norādīja, ka miega kvalitāte nav mainījusies, 6% tā bija uzlabojusies (2% – ievērojami uzlabojusies, 4% – nedaudz uzlabojusies), bet vēl 3% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Skatoties rezultātus pēc respondentu dzimuma, atklājas, ka biežāk uz miega kvalitātes pasliktināšanos norāda sievietes – pēdējā gada laikā miega kvalitāte pasliktinājusies 41% sieviešu (14% – ievērojami pasliktinājusies, 27% – nedaudz pasliktinājusies) un 36% vīriešu (13% – ievērojami pasliktinājusies, 23% – nedaudz pasliktinājusies). Tikmēr izmaiņas miega kvalitātē abās grupās nav novērojis 51%, miega kvalitāte pēdējo 12 mēnešu laikā uzlabojusies 4% sieviešu (2% – ievērojami uzlabojusies, 2% – nedaudz uzlabojusies) un 9% vīriešu (3% – ievērojami uzlabojusies, 6% – nedaudz uzlabojusies), bet vēl 3% katrā no grupām konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas redzams, ka ievērojami biežāk uz miega pasliktināšanos norāda krievvalodīgie – latviešu vidū pēdējā gada laikā miega kvalitāte pasliktinājusies 39% (13% – ievērojami pasliktinājusies, 26% – nedaudz pasliktinājusies), kamēr krievvalodīgajiem šis rādītājs ir 47% (25% – ievērojami pasliktinājusies, 22% – nedaudz pasliktinājusies). Tikmēr 52% latviešu un 43% krievvalodīgo miega kvalitāte pēdējā gada laikā nav mainījusies, 7% latviešu (3% – ievērojami uzlabojusies, 4% – nedaudz uzlabojusies) un 8% krievvalodīgo (3% – ievērojami uzlabojusies, 5% – nedaudz uzlabojusies) tā ir uzlabojusies, bet vēl 3% latviešu un 2% krievvalodīgo konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Analizējot rezultātus pēc respondentu vecuma, secināms, ka biežāk uz miega pasliktināšanos norāda gados jauni cilvēki – vecumā no 18 līdz 24 gadiem kopumā šādu atbildi sniedza vairāk nekā puse jeb 51% (29% – ievērojami pasliktinājusies, 22% – nedaudz pasliktinājusies), bet visretāk šādu atbildi sniegusi iedzīvotāju grupa vecumā no 55 līdz 74 gadiem – 34% (9% – ievērojami pasliktinājusies, 25% – nedaudz pasliktinājusies). Tikmēr pārējās vecuma grupās šis rādītājs ir 38% līdz 41% robežās. Vienlaikus jābilst, ka jaunieši visbiežāk atbildējuši, ka viņiem pēdējā gada laikā miega kvalitāte ir uzlabojusies – šādu atbildi sniedza 14% šīs vecuma grupas pārstāvju (9% – ievērojami uzlabojusies, 5% – nedaudz uzlabojusies), kamēr citās vecuma grupas šis rādītājs svārstās no 4% līdz 6%.

Saistītās ziņas Ko ēst, ja jūti izsalkumu pirms gulētiešanas? Kāpēc pēc glāzes piena var labāk gulēt? Miega higiēna: ko pirms gulētiešanas darīt, bet ko – noteikti ne? Stāsta eksperte