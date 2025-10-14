Bodypositive dzīvesveida vitamīns
Sagaidot savu 35. dzimšanas dienu, secināju, ka ar sevi sadzīvoju lieliski – esmu pieņēmusi sevi tādu, kāda esmu un, lai arī modeles standartiem neatbilstu, dzīvi baudu pēc pilnas programmas. Man ir aizraujošs darbs, mīloša ģimene, izklaides, ceļojumi un arī diezgan plašs draugu loks. Kaut arī esmu aktīva jau kopš pusaudzes gadiem, mana auguma aprises ir aprakstāmas ar vārdu “kuplas”. Secinu – tad jau gēni vai kas cits neietekmējams, tāpēc vairs nenodarbojos ar bezjēdzīgu diētu ievērošanu un atbalstu Bodypositive filozofiju: kultivētie skaistuma ideāli ir iesīkstējuši stereotipi, cilvēkam ir jāmīl visas sava ķermeņa daļas.
Bet stāsts ir ne par to. Tā kā vispār teju divus gadus Covid-19 dēļ nebiju pārbaudījusi veselību, nolēmu apmeklēt ģimenes ārsti, lai veiktu „tehnisko apskati”.
Ārste, uzslavējusi par apzinīgumu, nosūtīja mani uz dažādām analīzēm. Saņemtie rezultāti bija labi, izņemot vienu pozīciju –D vitamīna līmenis bija 9 ng/ml, kas ir kritiski zems. Man, kura vasaras, arī šī gada superkarsto un saulaino, pavada laukos, saulē un svaigā gaisā, ēd bioloģiski audzētus produktus, tas bija liels trieciens.
Ģimenes ārstes atbilde uz maniem argumentiem, lika aizdomāties: neskatoties uz to, ka jūtos labi, man, līdzīgi kā citiem cilvēkiem ar virssvaru un noslieci uz aptaukošanos, var būt attīstījusies D vitamīna malabsorbcija – gremošanas sistēmas traucēta spēja absorbēt noteiktas uzturvielas, kā rezultātā rodas šo uzturvielu deficīts. Ja malabsorbciju ielaiž, tas var novest pie nopietnām sekām; malabsorbcijai var būt dažādi cēloņi. Pirmais solis, kas jāveic, lai to novērstu ir mainīt ēšanas paradumus un papildināt uzturu ar uztura bagātinātājiem un vitamīniem.1
“Tad nu, mīļā, parūpēsimies, lai tavs D vitamīns atkal ir cienījamā līmenī,” pasludināja ārste un kā vienu no efektīvākajiem manam gadījumam uz piezīmju lapiņas piefiksēja LYLsunD3. Savu viedokli pamatoja ar to, ka nesen veiktā pētījumā noskaidrots - šis spreja formas D3 vitamīns tieši minētajā cilvēku grupā (cilvēkiem ar virssvaru, aptaukošanos un D vitamīna deficītu) 30 dienu laikā spēj pacelt D vitamīna līmeni vidēji par 112 %. 2Skaitļi, protams, ir pārliecinoši, un, jāteic, mani stipri uzrunāja arī tas, ka šis D vitamīns ir aerosola formā, jo no bērnības mokos ar problēmu norīt tabletes un kapsulas.
Teikts – darīts! Devos uz aptieku pēc LYL love your life® D3 vitamīna. Rosinoši bija tas, ka, tiklīdz nosaucu meklēto uztura bagātinātāju, farmaceite pamāja ar galvu un piebilda, ka pēdējā laikā LYLsunD3 esot īpaši pieprasīts, un arī pircēju atsauksmes esot labas. Vēl farmaceite ar mani padalījās informācijā, ka šis dabiskas izcelsmes D3 vitamīns ir bagātināts ar mutes un zobu veselībai nepieciešamo dabisko saldinātāju ksilītu, kā arī, ka sprejs ir viegli un ērti lietojams. Viņa man piedāvāja LYLsunD3 4000SV, kas ieteicams D vitamīna deficīta novēršanai, LYLsunD3 2000SV optimāla līmeņa uzturēšanai un LYLsunD3 KID - 1–7 gadus veciem bērniem. Un manam maciņam ideālā ziņa - ar vienu flakonu LYLsunD3 pietiek līdz 125 reizēm jeb 4 lietošanas mēnešiem.
No aptiekas izgājusi uz ielas ar iegādātoLYLsunD3 4000SV, iedomājos, ka jāpastāsta par manu situāciju draudzenēm un jāpadalās sociālajos tīklos, – es nebūt neesmu vienīgā, kurai tā var notikt, kā nekā saskaņā ar SPKC pētījuma datiem lieks ķermeņa svars konstatēts 34 %, bet aptaukošanās – 24 % Latvijas iedzīvotāju. 3Tātad, man fiksētajai D vitamīna malabsorbcijai var būt pakļauts gana prāvs pulciņš meiteņu (un puišu).
Savu stāstu varu pabeigt uz pozitīvas nots: pēc mēnesi ilgas LYLsunD3 lietošanas, asins analīzēs pie D vitamīna līmeņa ieraudzīju patiešām labu ciparu – 37, kas nozīmē – pietiekams. Ar prieku iesaku LYLsunD3arī citiem!
Novembrī LYLsunD3 ar atlaidi līdz -30% aptiekās un interneta aptiekās.
1 https://iffgd.org/gi-disorders/malabsorption/
2 https://lyl-micro.com/sample-page/
3 https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/petijums-gandriz-60-latvijas-iedzivotaju-ir-liekais-svars-vai-aptaukosanas.a323435/
Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®