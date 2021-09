Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors Arvīds Barševskis: “Būdams bioloģijas profesors, nesaprotu, kāpēc maniem studentiem no Filipīnām un Indonēzijas, kuri savā valstī jau ir sapotēti, pie mums būs jāpārpotējas.” (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Daugavpils profesors Arvīds Barševskis neziņā par filipīniešu un indonēziešu studentiem

Esi vesels Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors Arvīds Barševskis ir neizpratnē par to, kādēļ studentiem, kuri Daugavpilī ierodas no trešajām valstīm – Indonēzijas un Filipīnām un pret Covid-19 jau ir sapotēti ar savās valstīs esošajām vakcīnām, tagad it kā būtu jāpārpotējas, jo Latvijā viņu vakcinācijas faktu nevēloties atzīt.