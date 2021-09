Kā degt un neizdegt ikdienas skrējienā

Uzticēju savas sajūtas par dvēseles mokām un haosu galvā mammai, kura man iedeva žurnālu OK! un ieteica izlasīt rakstu – “Sievietes labsajūtas recepte”, kurā ir intervija ar Mag. psych., Jauno psiholoģiju centra goda direktori, psiholoģi un pasniedzēju Daci Rolavu. Izlasīju rakstu, lai uzzinātu vai ir kāda droša recepte, kā pasargāt sevi no izdegšanas, kad redzu, ka tūlīt, tūlīt vairs nebūs spēka skriet?

Intervija mani pārsteidza, jo kā izrādās ir nepieciešams līdzsvars netikai manā sociālajā dzīvē, bet, kā zinātnieki apstiprina, arī manā organismā, precīzāk, mikroflorā, jo baktērijas, kas ir mūsu organisma pamatiedzīvotāji – tā ir vesela pasaule un bez tiem nav iedomājama dzīvība. Tās ir gan labvēlīgas, gan nelabvēlīgas. Mūsu uzdevums ir rūpēties par līdzsvaru. Tāds ir dzīves princips – nevis, ka mēs izdzenam slikto laukā, bet rūpējamies par to labo, kužinot un čubinot. Un tikai tad iestājas harmonija.

Cilvēka zarnās dzīvo triljoni baktēriju, kas veido sarežģītu ekosistēmu. Mūsu uzņemtā pārtika veido zarnu mikrobioma sastāvu. Tomēr šķiedrvielas paliek nesagremotas un tiek fermentētas resnajā zarnā, un tās parasti sauc par prebiotikām. Oglekļa avotu, piemēram, uztura šķiedrvielu, sadalīšanās zarnu mikrobiomā izraisa īsās ķēdes taukskābju (SCFS) un sazarotās ķēdes taukskābju (BCFS) ražošanu, kuras savukārt ir saistītas ar dažādiem imunoloģiskiem , vielmaiņas un hormonāliem efektiem, piemēram, sāta veicināšana, iekaisuma mazināšana, kā arī glikozes un lipīdu metabolisma uzlabošana.1

Atslēga tātad ir rūpes par līdzsvaru, jo,liela daļa imūnsistēmas saslimšanu ir saistītas ar organisma mikrofloras izjaukto kārtību. Piemēram, artrīts, alerģijas, dažādas zarnu saslimšanas, 2. tipa diabēts u.c. saslimšanas ir lielā mērā saistītas ar to, ka mikroflorā nav sinerģijas. Negatīvais vienmēr būs dzīvāks, tāpēc tik ļoti svarīga ir manis minētā mikrofloras simbioze.

Protams, ka mūsu pašsajūta un emocijas nav nošķirtas no mūsu organisma. Mūsu labsajūta, domas, spēks, enerģija ir viens smalks, cieši saistīts bioķīmisks process. Jautāšu, kur atrodams tavs prieks, sāpes, saviļņojums, skumjas, izbrīns? Tajā skapīša atvilknē vai tevī? Mūsu organisms ir kā ūdens dzirnaviņas, kur ūdens līst no viena trauka otrā un griež dzīves ratu. Tādēļ varam runāt par hormonu darbību un mikrofloras līdzsvaru, un tas viennozīmīgi ietekmē mūsu domāšanu, garastāvokli, realitātes uztveri un pārstrādi. Ja organismā ir līdzsvars, līdzsvarota ir katra mūsu šūniņa. Līdz ko kāda vienšūņu kopa ir ar kaut ko neapmierināta, rodas konflikts. Atšifrējot iepriekš teikto, rodas mums ne visai tīkamas sajūtas, izpausmes vai slimības.

Kā atrisināt konfliktu organismā?

Tikai harmoniska mijiedarbība nodrošinās labu garastāvokli, prieku un ļaus mums pareizi izbēdāt skumjas. Ja mūsu mikroflora nav sakārtota, nenotiek ļoti daudz mijiedarbības procesu. Tāpēc ir jāsāk ar harmonijas radīšanu tajā!

Pamatu pamatā ir papildus jāuzņem probiotikas, lai palīdzētu sakārtoties satrauktajai mikroflorai. Rakstā Dace Rolava iesaka aptiekās meklēt tādu līdzekli, kura saturā ir probiotikas un prebiotikas. Prebiotikas ir nesagremojamas balastvielas, kas labvēlīgi iedarbojas uz organismu, veicinot organismam labvēlīgo baktēriju augšanu un aktivitāti, kalpojot par barību probiotikām. Ja ir izjaukts mikrofloras līdzsvars, tad labākā izvēle – lietot šādu probiotiķi, jo, nonākot organismā, tās ļoti intensīvi sāk darboties simbiozē.

Pēc šī raksta izlasīšanas nolēmu pameklēt interneta dzīlēs, kas tad ir prebiotikas un atradu nesen veiktu pētījumu, kura rezultāti atklāj, ka uzņemot ikdienā omega-3, mēs uzņemam ne vien labos taukus, kuri sekmē EPS un DHS koncentrāciju, bet arī tiek būtiski ietekmēts zarnu mikrobioms.

Pētījumā piedalījās cilvēki no TwinsUK, kas ir nacionālais pieaugušu dvīņu reģistrs Anglijā, kurā piedalās brīvprātīgie subjekti bez kādām noteiktām slimībām vai īpašām iezīmēm. Kopumā 69 cilvēki tika apstiprināti šim pētījumam un pēc nejaušības principa sadalīti vai nu omega-3, vai šķiedrvielu grupā. Šiem cilvēkiem pētījuma gaitā tika analizēti asins paraugi, mikrobioms, to metabolīts, kā arī dzīves veids.

Pēc 6 nedēļu ilgas pētījuma gaitas dalībniekiem, kas lietoja omega-3 piedevas tika novērotas būtiskas izmaiņas baktēriju fermentācijas produktu līmeņos, un kopējais efekts bija salīdzināms ar inulīna šķiedru piedevu, atbalstot omega-3 kā potenciālas prebiotikas lomu.2 Tātad, lai organismā būtu prebiotikas pietiek ar to, ka regulāri tiek uzņemta omega-3.

Foto: Publicitātes foto

Devos uz aptieku, lai iegādātos omega-3 uztura bagātinātāju un biju patīkami pārsteigta, kad ieraudzīju, ka Latvijas farmācijas zīmols LYL love your life® vēl bez mana tik ļoti iemīļotā LYLsunD3 vitamīna, piedāvā arī krila eļļu - LYL Krill Oil. Tās sastāvā ir jaunākās paaudzes omega-3 fosfolipīdi, kas, kā man izstāstīja zinoša farmaceite, labāk uzsūcas cilvēka organismā. Pētījumos apliecināts, ka krila eļļā esošo omega-3 fosfolipīdu formu organisms atpazīst uzreiz un ir momentā spējīgs to izmantot, iekļaujot šūnās un pārnesot uz audiem un orgāniem – smadzenēm, sirdi, acīm, aknām, ādu un locītavām. Es pati izvēlējos lietot krila eļļu tāpēc, ka tas ir bioloģiski tīrs produkts, jo mazie krili dzīvo vistīrākajos Antarktikas ūdeņos un netiek mākslīgi audzēti. Tas, kas mani pārliecina to lietot ir arī fakts, ka krila eļļā ir sastopams dabā spēcīgākais antioksidants astaksantīns, kā arī holīns (B4 vitamīns), E un A vitamīni, flavonoīdi, kalcijs un magnēzijs.3

Foto: Publicitātes foto

Ļoti pateicos par šo bagātīgo informāciju farmaceitei un ar pirkumu soļoju atpakaļ savā dzīvē ar lielāku pārliecību, ka zinu, kā sakārtot sevi no iekšpuses, lai varētu degt un dot savu enerģiju, prieku un palīdzību sev svarīgajiem cilvēkiem.

