Spiež, žņaudz, smaguma sajūta sirds apvidū? Dabīgi līdzekļi, kas palīdzēs

Visbiežākā stenokardijas forma ir stabila slodzes stenokardija, un parasti to var paredzēt, jo tā piemeklē, kad sirdij nācies strādāt smagāk, piemēram, kāpjot pa kāpnēm vai nodarbojoties ar sportu. Nestabilā stenokardija, kas rodas miera stāvoklī, tiek uzskatīta par ārkārtas situāciju, jo to nevar paredzēt un tā var vēstīt par infarktu. Vēl var būt tā sauktā miera stenokardija, kas rodas koronāro artēriju spazmu dēļ.

Ja ir runa par stabilu stenokardiju, ir ļoti daudz dabīgu līdzekļu, kas varētu palīdzēt. Līdztekus veselīgam dzīvesveidam, kas ietver sabalansētu uzturu, nesmēķēšanu, minimālu alkohola patēriņu, normāla ķermeņa svara uzturēšanu un regulāru pievēršanos fiziskajām aktivitātēm, ir arī citas iespējas, kā novērst stenokardiju. Kas ir ļoti svarīgi, daudzas no šīm metodēm var uzlabot fiziskās spējas un ļaut brīvāk kustēties, un kustības labai sirds veselībai ir ļoti svarīgas. Taču ir vērts arī sazināties ar ārstu, lai novērtētu stāvokli un, ja tas pasliktinātos vai pēc atpūtas vai medikamentu lietošanas dažu minūšu laikā neuzlabotos, saņemtu profesionālu palīdzību.

Izmēģiniet ķīniešu medicīnu

Vairākas Ķīnas tradicionālās medicīnas metodes un ārstniecības augi ir apliecinājuši, ka var efektīvi palīdzēt pret stenokardiju.

Ārstniecības augi. Kādā pārskatā, kurā bija ietverti 56 pētījumi, secināts, ka sarkansakņu salvija (Salvia miltiorrhiza) kombinācijā ar konvencionālās medicīnas zālēm ļāvusi sasniegt labāku ārstēšanas rezultātu un efektīvāk novērsusi stenokardijas simptomus un biežumu nekā zāles vienas pašas. Citā pārskatā, kurā caurskatīja 15 pētījumus, ārstniecības augu preparāts suxiao jiuxin wan izrādījās pārāks par stenokardijas standarta zālēm nitroglicerīnu.

Akupunktūra. Adatu terapija var samazināt stenokardijas simptomus, uzlabot elektrokardiogrāfijas rādītājus (elektrokardiogramma parāda sirds ritmu un elektrisko aktivitāti) un samazināt nepieciešamību pēc medikamentu lietošanas.

Akupresūra. Process ir līdzīgs kā akupunktūrā, tikai adatu vietā šeit lieto fizisku spiedienu, un akupresūra, šķiet, var būt tikpat efektīva, kā nitroglicerīns, taču iedarbojas ātrāk un nerada nevēlamus blakusefektus.

Uzņemiet aminoskābes

Stenokardijas gadījumā var būt noderīgas divas aminoskābes – L-karnitīns un L-arginīns. Ja šīs amonoskābes uzņem papildus ar uztura bagātinātājiem, šķiet, cilvēki, kas cieš no stenokardijas, spēj būt fiziski aktīvāki un viņiem nespiež un nežņaudz krūtīs, kā arī nav citu stenokardijas simptomu. Kādā pētījumā, kur dalībnieki lietoja L-karnitīnu vai placebo līdzekli, uztura bagātinātāja grupā no stenokardijas atbrīvojās 23 % cilvēku, bet placebo grupā tikai deviņi procenti.

Ieteicamā deva: 1 g L-karnitīna 2–3 reizes dienā un 2 g L-arginīna 3 reizes dienā.

Uzņemiet antioksidantus

Cilvēkiem ar stenokardiju par labu var nākt šādi antioksidanti.

Koenzīms Q10. Labi zināms, ka tam piemīt sirds veselību veicinošs efekts, bet tāpat atklāts, ka šis vitamīnam līdzīgais savienojums uzlabo spēju izturēt fizisko slodzi un samazina stenokardijas lēkmju biežumu, kā arī vajadzību pēc medikamentiem. Tiesa, pētījuma rezultāti nav bijuši statistiski nozīmīgi.

E vitamīns. Stenokardija tiek saistīta ar E vitamīna trūkumu, un ir daži pierādījumi, ka papildu E vitamīna uzņemšana varētu nodrošināt arī nelielu, bet nozīmīgu aizsardzības efektu.

Ieteicamā deva: pētījumā lietoja 50 mg E vitamīna dienā, bet parasti izmanto lielākas devas.

C vitamīns. Atklāts, ka cilvēkiem, kam ir stenokardija, ir zems C vitamīna līmenis, un kādā pētījumā ziņots, ka C vitamīna infūzijas (ievadīšana vēnā ar sistēmu) stenokardijas gadījumā ļāvušas uzlabot stāvokli.

Ieteicamā deva: 1–3 g C vitamīna dienā.

Apsveriet iespēju uzņemt citas uzturvielas

Stenokardijas slimniekiem, šķiet, varētu noderēt arī daži citi uztura bagātinātāji.

Magnijs. Šī minerālviela var uzlabot noturību pret fizisko slodzi, samazināt slodzes izraisītas sāpes krūtīs un uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar koronāro sirds slimību (koronārās artērijas slimību).

Ieteicamā deva: 365 mg magnija citrāta dienā.

Bromelaīns. Tas ir enzīms, ko iegūst no ananasiem. Atklāts, ka bromelaīns samazina stenokardijas smaguma pakāpi un ļauj kontrolēt lēkmju biežumu.

Zivju eļļa. Cilvēki, kas lietoja zivju eļļu, novēroja, ka viņiem par 40 % samazinājās stenokardijas lēkmju biežums, bet placebo grupā nebija uzlabojuma.

Ieteicamā deva: 10 g zivju eļļas dienā.

Kļūstiet par veģetāriešiem

Atsevišķi gadījuma pētījumi liecina, ka pievēršanās veģetāram uzturam varētu novērst stenokardiju. Piemēram, kāda 77 gadus veca sieviete, kas lietoja zāles pret stenokardiju, ievēroja, ka apmēram mēnesi pēc tam, kad viņa bija pārgājusi uz pilnībā veģetāru uzturu – ēda dārzeņus, augļus, pilngraudu produktus, kartupeļus, pupiņas, pākšaugus un riekstus un bija izslēgusi no savas ēdienkartes visus dzīvnieku valsts produktus, ieskaitot olas, govs pienu, jogurtu, vistas un liellopa gaļu –, viņas simptomi vairāk vai mazāk pazuda. Kad sieviete atgriezās pie iepriekšējā uztura, simptomi ātri vien atkal atjaunojās. Pamēģiniet veģetāru uzturu kādus pāris mēnešus, lai redzētu, vai tas uzlabo stāvokli.

Izmēģiniet prāta un ķermeņa terapijas

Stenokardijas gadījumā par labu var nākt gan joga, gan meditācija, tāpēc centieties ieviest savā dzīvē šīs vai kādu citu no prāta un ķermeņa tehnikām, piemēram, cigunu vai taiči.

Palietojiet vilkābeles novārījumu

Ārstniecības augu speciālists Mailirs Džeimss, kam Svansijā, Velsā, pieder ārstniecības augu klīnika , atzīst, ka pirmās izvēles ārstniecības augs pret stabilu stenokardiju ir vienirbuļa vilkābele (Crataegus monogyna). “Vilkābele stiprina sirds muskuli un uzlabo skābekļa uzņemšanu,” saka Džeimss. “Tā parādījusi, ka spēj samazināt aterosklerozi, tauku nosēdumu veidošanos uz artēriju sieņām, kam ir nozīmīga loma stenokardijas attīstībā.” Patiesībā pētījumi liecina, ka šis augs spēj efektīvi novērst stenokardijas simtomus.

Vienirbuļa vilkābele ir ļoti drošs ārstniecības līdzeklis, un to var lietot vairākus mēnešus no vietas.

Kā lietot? Pagatavojiet novārījumu no vilkābeles ogām un izdzeriet tasi novārījuma dienā (ja ir vēlēšanās, var saldināt ar medu).

No vienirbuļa vilkābeles lapām un ziediem var pagatavot tēju, ko var kombinēt arī ar citiem ārstniecības augiem, piemēram, šādiem:

Sirds mātere (Leonurus cardiaca). Šis augs ir labs gadījumos, kad stāvokli saasina trauksme, un pret stenokardiju to lieto, ja simptomi pasliktinājušies piepūles dēļ

Šis augs ir labs gadījumos, kad stāvokli saasina trauksme, un pret stenokardiju to lieto, ja simptomi pasliktinājušies piepūles dēļ Eiropas liepa (Tilia europaea). To lieto, lai paplašinātu asinsvadus un samazinātu aterosklerozi. Noderēs tiem, kas jūtas satraukti.

Kā lietot? Ņemiet vienādās daļās no katras drogas (māteres, liepziediem, vilkābeles lapām un ziediem). Uz krūzi vāroša ūdens rēķiniet ēdamkaroti maisījuma, aplejiet un 10 minūtes nostādiniet. Dzeriet krūzi dienā.

Alternatīva iespēja – lietot minēto ārstniecības augu tinktūru:

Vilkābele (1:3 tinktūra) – 50 ml

Liepa (1:4 tinktūra) – 25 ml

Mātere (1:4 tinktūra) – 25 ml

Kā lietot? Sajauciet tinktūras kopā un lietojiet pa 40 pilieniem trīs reizes dienā, izšķīdinot nelielā ūdens daudzumā.

Vilkābeles novārījums:

Aplejiet 4 ēdamkarotes vilkābeles ogu ar 4 tasēm ūdens un atstājiet uz nakti izmirkt.

No rīta ogas ar visu ūdeni pārlejiet katliņā, uzlieciet vāku, uzvāriet un turpiniet uz lēnas uguns vārīt 20 minūtes.

Nokāsiet ogas. Vajadzētu iegūt 3 tases novārījuma.

Glabājiet novārījumu ledusskapī un pirms lietošanas uzsildiet, cik siltu vēlaties to dzert.