Jauns pētījums: Covid-19 pacienti ātrāk atveseļojās, lietojot dabīgu vielu, kas ietilpst arī Latvijas uzņēmuma "Silvanols" produkta sastāvā

Propoliss ir bišu produkts, kura unikālās īpašības izmanto bites, radot stropā sterilu vidi. Tas attiecas uz visu veidu propolisiem, jo propolisam piemīt spēja pilnībā iznīcināt mikroorganismus. Tomēr Brazīlijas zaļais propoliss ir īpašs ar to, ka to iegūst īpašas bites vienā noteiktā Brazīlijas reģionā (Minas Gerais) lietus sezonā no lauka rozmarīna. Tieši lauka rozmarīna sveķi, hlorofilu saturošie jaunie dzinumi un pilnībā neatvērušās mazās lapiņas piešķir īpašo zaļā propolisa krāsu un smaržu, nosaka ķīmisko sastāvu un tā īpašības. Šis propoliss patiešām ir zaļā krāsā, tāpat kā bites, kuras to ievāc. Tam ir atšķirīgs sastāvs no parastā propolisa – Brazīlijas Zaļais propoliss satur aktīvo vielu fenolskābi artepilīnu C, tam ir pierādīta spēcīga antibakteriāla aktivitāte un pretiekaisuma efekts mazās koncentrācijās.1 Propolisam un tā ekstraktiem ir aprakstīta arī pretvīrusu iedarbība. Ekstrakti un propolisa sastāvā esošās attīrītās vielas ir aktīvas pret 1.tipa herpes vīrusu, kā arī dažādiem rinovīrusiem, adenovīrusiem, koronavīrusiem.2 3 4

Ņemot vērā propolisa plašo iedarbību, Brazīlijas zinātnieki izvirzīja hipotēzi, ka tas varētu darboties arī pret koronavīrusu SARS-CoV-2, kas izraisa saslimšanu ar Covid-19. Lai pārliecinātos, ka hipotēze apstiprinās, tika veikts pētījums5 pieaugušiem pacientiem, kuriem bija noteikta diagnoze SARS-CoV-2 infekcija un kuri ārstējās slimnīcā. Pētījumam tika izvirzīti vairāki mērķi, no kuriem galvenais bija izpētīt, kā Brazīlijas zaļais propoliss ietekmē uzturēšanās ilgumu slimnīcā. Citi mērķi bija saistīti ar dažādu negatīvu seku, piemēram, nieru bojājumu attīstību, samazināšanos pētījumā iesaistītajiem pacientiem. Pētījumā tika novērtēta arī Brazīlijas zaļā propolisa drošība, uzskaitot nevēlamās blakusparādības, ja tādas ir attīstījušas.

Dalībai pētījumā kopā tika atlasīti 124 pacienti. Visi pacienti nejaušinātā kārtā tika iedalīti 3 grupās: 1) “Kontroles grupa” – saņēma pamatterapiju, bet nesaņēma Brazīlijas zaļo propolisu; 2) “Grupa 400 mg” – saņēma pamatterapiju un papildus saņēma arī 400 mg Brazīlijas zaļo propolisu; 3) “Grupa 800 mg” – saņēma pamatterapiju un papildus saņēma arī 800 mg zaļo propolisu.

Pētījuma galvenos rezultātus visērtāk ir aplūkot attēlā.

Pētnieku izvirzītā hipotēze apstiprinājās – tie pacienti, kuri papildus pamatterapijai bija lietojuši arī Brazīlijas zaļo propolisu (“Grupa 400 mg” un “Grupa 800 mg”), slimnīcā pavadīja būtiski īsāku laiku (vidēji 6-7 dienas) nekā tie, kas bija lietojuši tikai pamatterapiju (“Kontroles grupa”) – šīs grupas pacienti slimnīcā vidēji pavadīja 12 dienas. Turklāt pacientiem, kuri bija lietojuši Brazīlijas zaļo propolisu, ievērojami retāk attīstījās nieru bojājumi.

Šajā rakstā ir aprakstīti tikai būtiskākie pētījuma aspekti un rezultāti, taču ar visu pētījumu ir iespējams iepazīties pilnajā publikācijā.

