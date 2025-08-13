Tramps: "Ja tikšanās ar Putinu noritēs labi, sarīkosim uzreiz otru, kurā piedalīsies arī Zelenskis"
ASV prezidents Donalds Tramps paudis vēlmi drīz pēc tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sarīkot trīspusēju tikšanos ar Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Jau ziņots, piektdien ASV Aļaskas štatā gaidāms Trampa un Putina samits, kas būs pirmā ASV un Krievijas līderu tikšanās kopš 2021.gada.
"Ja pirmā noritēs labi, mēs ātri sarīkosim otro (..). Es gribētu to izdarīt gandrīz nekavējoties, un mums būs ātra otrā tikšanās starp prezidentu Putinu un prezidentu Zelenski un mani, ja viņi vēlēsies, lai es piedalos," žurnālistiem sacīja Tramps.
Zelenskis nav uzaicināts uz Trampa un Putina samitu Aļaskā.
Tramps arī izteicās, ka Krievijai jārēķinās ar ļoti smagām sekām, ja Putins nepiekritīs izbeigt karu pēc piektdienas tikšanās, bet plašāk nepaskaidroja, par kādām sekām viņš runā.
ASV prezidents šodien videokonferencē tikās ar Eiropas līderiem, tai skaitā Zelenski, un viņš šo tikšanos novērtēja kā ļoti labu. "Es to novērtētu ar 10 ballēm. Jūs zināt - ļoti, ļoti draudzīga," izteicās Tramps.