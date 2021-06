Seši soļi Alcheimera slimības profilaksei

Neirodeģeneratīvais Alceimera slimības process ilgst no 5 līdz 15 gadiem. Sākotnēji slimība rada apjukumu, īslaicīgus atmiņas zudumus, garastāvokļa svārstības, tai progresējot, rodas domāšanas spēju samazināšanās un runas grūtības, līdz smadzenes kļūst tik ļoti bojātas, ka tiek traucētas svarīgas ķermeņa funkcijas, līdz iestājas nāve. Aizvien biežāk zināmi gadījumi, kad šī slimība veidojas arī gados jauniem cilvēkiem.

"Klusais" iekaisums slimību veicinātājs

Daudzu slimību rašanās pamatā, ieskaitot Alcheimeru, ir iekaisuma procesi cilvēka organismā. Lai arī iekaisums pats par sevi ir dabisks process, kas palīdz ķermenim dziedēt un pasargāt sevi no traumām, tas kļūst kaitīgs, ja ilgst vairākas nedēļas, mēnešus vai gadus. Svarīgi zināt, ka hronisks (ilgstošs) iekaisums visbiežak ir bez īpaši pamanāmiem simptomiem. Būtisks iemesls pastiprinātiem iekaisuma procesiem organismā ir neveselīga pārtika, alkohols vai saldinātie dzērieni un pārāk maza fiziskā aktivitāte.

Kā rūpēties par to, lai samazinātu šīs slimības attīstības risku?

Cerība IR!

Zinātnieki turpina pētīt smadzeņu darbību un atklāj aizvien jaunas stratēģijas un profilaktiskus paņēmienus, kas ļauj arī vecumā saglabāt optimālu smadzeņu darbību.

Piemēram, Žurnālā Journal of Diabetes Science and Technology 2008. gadā tika publicēts ārstes, Rodas salas slimnīcas neiroloģijas un neiroķirurģijas profesores Sjūzenas de la Montes pētījums, kas pierāda, ka Alcheimera slimība ir cukura diabēta forma, kas selektīvi ietekmē tieši smadzeņu darbību. Pētījumā aprakstīts-insulīna rezistence izraisa smadzeņu demenci taču, uzlabojot ogļhidrātu vielmaiņu, iespējams atjaunot normālas kognitīvas funkcijas.

Lūk, 6 vienkārši soļi kā mazināt smadzeņu darbības traucējumus un Alcheimera risku:

1. Izvēlies uzturu, kas neizraisa iekaisuma procesus organismā!

Klīniski pētījumi liecina, ka pietiekama šo taukskābju uzņemšana samazina Alcheimera slimības riskus, bet Alcheimera pacientiem samazina slimības attīstības ātrumu.

Pētījumos pierādīts, ka Omega 3 saturoša diēta palīdz izvairīties no iekaisīgo procesu veidošanās organismā, tādējādi samazinot ne vien Alcheimera, bet arī citu slimību riskus.

Ievērojamu daudzumu Omega 3 satur treknās zivīs: lasis, skumbrija, makrele. Ar Omega-3 taukskābēm bagāti arī tādi pārtikas produkti, kā olas, linsēklas, valrieksti. Pastāv uzskats, ka dzīvnieku izcelsmes produktiem ir labāka biopieejamība.

2. Iemalko tasīti kafijas!

Kafija vienmēr ir bijis viens no visu laiku mulsinošākajiem dzērieniem uz planētas. To dievina visa pasaulē, daļa veselības ekspertu to nomelno, savukārt citi slavē.

Kā ir patiesība? Kafija ir jādzer vai tomēr no tās ieteicams izvairīties pilnībā?

Saskaņā ar pētījuma datiem, kafija satur spēcīgus antioksidantus, kas palīdz novērst Alcheimera slimības rašanos.

Visa pamatā ir mērenība. Kafija, tumšā šokolāde, zaļumu sviests, visiem šiem produktiem ir labvēlīga iedarbība uz organismu, bet tas nenozīmē, ka tos jālieto cik daudz vien iespējams. Konsultējies ar ārstu, lai uzzinātu, par kafijas lietošanas piemērotību. Ja tiek dota “zaļā gaisma”, tad dienā ieteicams izdzert trīs kafijas tasītes, nevis tējas krūzes.

3. Asini prātu!

Teiciens “Lieto vai atdod!” ir ideāli attiecināms uz veselību. Jo vairāk mēs pielietojam savas prāta spējas, jo spēcīgākas tās kļūst. Iekustini savu prātu armentālām aktivitātēm: lasi grāmatas, spēlē šahu, video spēles, risini Sudoku, mini krustvārdu mīklas, dari visu, kas veicina smadzeņu darbību. Pētījumi par smadzeņu veselības profilaksi pierāda, ka smadzeņu darbību nepieciešams stimulēt visu dzīvi. Jo agrākā vecumā to sāksi, jo labāk!

4. Uzturi sevi formā!

Lasot šo rakstu noteikti pamanīji, ka tiek uzsvērta saikne starp aptaukošanos un metabolo sindromu, insulīna rezistenci, kā arī 2.tipa cukura diabētu. Ilgstošos pētījumos ir atklāta saistība starp liekā svara esamību un paaugstinātu Alcheimera slimības risku. Seko līdzi svaram un mazini iespējamību saslimt ar Alcheimeru!

5. Izvairies no cukura!

Alcheimers tiek dēvēts arī par 3.tipa cukura diabētu, kas apstiprina - insulīns ir cieši saistīts ar smadzeņu darbību. Lietojot uzturā daudz cukura, organismā veidojas insulīna rezistence. Kad smadzeņu šūnas kļūst insulīna rezistentas, organismā var veidoties amiloīdās plātnes, īpaši olbaltums, no kurām sākas Alcheimera slimība.

Cukurs ir ļoti kaitīgs mūsu veselībai! Lai arī tā nelabvēlīgā ietekme nemitīgi tiek pieminēta, rodas iespaids, ka šis fakts netiek īsti sadzirdēts. Cukurs nav tikai kaitēklis mūsu figūrai; tas negatīvi ietekmē katru mūsu veselības aspektu. Dari visu kas vien iespējams, lai pārtrauktu šīs narkotikas lietošanu!

6. Meditē!

Stress tāpat kā cukurs ir kaitīgs tavai fiziskajai, psihoemocionālajai un mentālajai veselībai. Taču nodzīvot mūžu, nepiedzīvojot nekāda veida stresu, nav iespējams. Meditācija ne tikai nomierinās nervu sistēmu, bet arī veicinās asins cirkulāciju, tādējādi uzlabojot kognitīvās funkcijas.

