Dzīvosim ilgāk!

Esi iedomājies par to, līdz cik gadiem gribētu nodzīvot? Astoņdesmit? Deviņdesmit? Simts? Vai ir kaut kāds ierobežojums? Parasti apstājamies pie tā, ka vēlamies ne tikai ilgu dzīvi, bet arī labu veselību, lai savās vecumdienās varētu dzīvi baudīt, nevis veģetēt. Izrādās, zinātne ir jau atklājusi kā patīkami un salīdzinoši vienkārši pagarināt vecumdienas!

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas 2019. gada datiem, Japānas iedzīvotājiem ir visgarākais vidējais mūža ilgums pasaulē – 83,7 gadi. [1] Kāds ir noslēpums? Kā galvenais no faktoriem tiek uzsvērts tas, ka japāņi uzturā maz lieto sarkano gaļu (cūkgaļa, liellopa gaļa), tās vietā priekšroku dodot zivīm. Japānā zivs ir galvenā "gaļa", līdz ar to regulāri tiek uzņemtas labās taukskābes, ko apliecina arī šīs zemes iedzīvotāju omega-3 līmenis - visaugstākais rādītājs pasaulē.

Arī jaunākie pasaules zinātnieku pētījumi pierāda, ka cilvēkiem ar augstu omega-3 indeksu mūža ilgums var pieaugt līdz pat 13%. [2]

Apjomīgās pētāmo personu grupās tika apkopoti dati par taukskābju līmeni asinīs un gadiem ilgi tika sekots līdzi šiem cilvēkiem.

Piemēram, pētījumā, kas koncentrējās tieši uz omega-3 līmeņa un nāves riska sasaisti, 16 gadu garumā zinātnieki sekoja un analizēja datus 17 cilvēku grupām no visas pasaules, novērojot 42 466 cilvēkus. Šajā laikā posmā mūžībā aizgāja 15 720 no dalībniekiem.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka omega-3 taukskābes var labvēlīgi ietekmēt vispārējo veselību un palēnināt novecošanās procesu.

“Tā kā visas šīs analīzes tika statistiski pielāgotas, ņemot vērā vairākus personiskos un medicīniskos faktorus (t.i. vecumu, dzimumu, svaru, smēķēšanu, diabētu, asinsspiedienu utt., kā arī omega-6 taukskābju līmeni asinīs), mēs uzskatām, ka šie ir spēcīgākie līdz šim publicētie dati, kas pamato viedokli, ka ilgtermiņā paaugstināts omega-3 līmenis asinīs var palīdzēt uzturēt labāku vispārējo veselību, ” sacīja Taukskābju pētniecības institūta (FARI) dibinātājs Bils Hariss.

Teksasas Universitātes Dell medicīnas skolas pediatrijas, cilvēku uztura un ķīmijas profesors Toms Brenna, savukārt, piebilda, ka šāds visaptverošs apskats par omega-3 taukskābēm norāda, ka garās ķēdes omega-3 EPS un DHS, kas parasti tiek iegūtas no jūras veltēm, ir cieši saistītas un ietekmē mirstību, savukārt augu valsts omega-3 ietekme uz ilgmūžību ir mazāka. [3]

Sekojot inovatīvai un uz rezultātu balstītai medicīnai, par omega-3 taukskābju vērtīgāko avotu ir atzīta krila eļļa. To iegūst no maziem vēžveidīgajiem - Antarktīdas kriliem. Šīs okeāna radībiņas ir uzturs daudziem, tostarp vaļiem, roņiem, pingvīniem, putniem un zivīm.

Tieši šī iemesla dēļ ir cēlies apgalvojums, ka krila eļļa ir omega-3 pirmavots jeb pilnīgākā no omega-3 formām.

Vērtīgi zināt, ka, salīdzinājumā ar zivju eļļu, krila eļļā esošās taukskābes strukturāli atšķiras, un tas ietekmēt veidu, kā mūsu organisms šīs omega-3 izmanto. Krila eļļas sastāvā omega-3 ir fosfolipīdu formā, kas ir daudz, daudz tuvāka mūsu organismā esošajām šūnām un momentāni tām atpazīstama.

Pētījumi liecina, ka organisms var absorbēt un izmantot krila eļļā esošās omega-3 taukskābes labāk nekā tās, kas atrodas zivju eļļā. [4] Tieši omega-3 fosfolipīdi, pēc daudzu ekspertu domām, palīdz palielināt omega-3 absorbciju un efektivitāti. Līdz ar to, pietiek uzņemt 1 kapsulu krila eļļas, lai sasniegtu līdzīgu rezultātu, kā uzņemot 4 zivju eļļas kapsulas.

Latvijā jau vairāku gadu garumā līderis ir vietējā farmācijas zīmola LYL love your life® uztura bagātinātājs LYL Krill Oil - pilnīgākā, tīrākā un inovatīvākā omega-3 taukskābju uzņemšanas forma.

Foto: Publicitātes

LYL Krill Oil produktus lietotāji ir iecienījuši, pateicoties tam, ka:

+ ražošanas procesā tiek izmantota patentēta Superba2™ tehnoloģija, kas nodrošina to, lai LYL Krill Oil būtu bez izteiktās zivju smaržas un pēcgaršas, un pēc uzņemšanas nesekotu atrauga.

+ papildus omega-3 taukskābēm, LYL Krill Oil sastāvā dabiskā veidā ir dabā zināmais tīrākais un spēcīgākais antioksidants astaksantīns, jo to satur aļģes, ar kurām mielojas krili. Vienkāršiem vārdiem runājot, antioksidantiem ir vitāla loma šūnu veidošanās procesos un spēcīgas imunitātes stimulēšanā.

+ tik pat dabiskā veidā LYL Krill Oil satur holīnu jeb B4 vitamīnu, kas iesaistīts dažādos organisma metabolisma procesos un tiek izmantots fosfolipīdu sintezēšanai.

+ tiek nodrošināts par 121% augstāks omega-3 indeksa pieaugums salīdzinājumā ar zivju eļļu.

+ līdz pat 171% pieaug kopējais omega-3 taukskābju daudzums organismā salīdzinājumā ar zivju eļļu.

+ pētījumos uzrāda pozitīvu ietekmi uz augsta blīvuma holesterīnu jeb labo holesterīnu, to paaugstinot.

LYL love your life® piedāvā iegādāties sekojošus krila eļļas produktus:

LYL Krill Oil (30 un 60 kapsulu iepakojumos) – tīra krila eļļa. Šis omega-3 avots būs ideāls sirds, redzes un locītavu veselībai, un arī ilgmūžībai.

LYL Krill Oil B ACTIV – krila eļļa, bagātināta ar šiem ļoti vērtīgajiem B grupas vitamīniem - B2, B4, B6, B7, B9, B12. Šo produktu iecienījušas topošās māmiņas, seniori, skaistas ādas un matu īpašnieces un sportisti.

LYL Krill Oil KID – krila eļļas želejas lācīši ar augļu garšu, papildināti ar bērna augšanai un imūnsistēmas spēcināšanai nepieciešamajiem A, D3, C un E vitamīniem. Speciālistu atzīts kā vienīgais omega-3 fosfolipīdu un vitamīnu komplekss Latvijā bērniem no 2 gadu vecuma. Vairākos Latvijas bērnudārzos veiktos testos, mazuļi šos krila eļļas lācīšus atzīst par garšīgāko omega-3 uzņemšanas veidu.

LYL Krill Oil produkti pieejami aptieku tīklos un internetaptiekās visā Latvijā – atliek tikai izvēlēties sev piemērotāko!



Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®