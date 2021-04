Muguras sāpes – kā varam sev palīdzēt?

Mūsdienās no muguras sāpēm, šķiet, pasargāts nav neviens. Kas, jūsuprāt, to veicinājis?

Aptuveni 70% no savas ikdienas mūsdienu cilvēks pavada strādājot. Šobrīd daudzi strādā attālināti un pavada vēl vairāk laika pie datora, darba slodze palielinās. Kādam varbūt šķiet, ka fizisks darbs ir pagātne, bet gandrīz katrs darbs sevī ietver ilgstoši nemainīgas ķermeņa pozas – sēdēšana pie datora, stāvēšana kājās. Šīs vienveidīgās kustības nodarbina vienu un to pašu muguras muskuļu grupu, turpretī pārējie muskuļi nestrādā. Tādējādi, tās mugurkaula daļas, kas nemitīgi slinko, paliek kustīgākas un jebkura asāka kustība, piemēram, smagumu celšana, var izsist šos skriemeļus no ierindas un radīt starpskriemeļu nervu iekaisumu.

Kādas var būt sekas ilgstošam, sēdošam darbam?

Kā jebkura cita konstanta poza, sēdēšana rada muskuļu saspringumu, visbiežāk plecu, bet jo īpaši – jostas daļā. Galva, pleci, krūškurvis – mūsu ķermeņa augšdaļa rada slodzi uz jostas apvidu. Tāpēc ik pēc stundas nepieciešams piecelties un pavingrot, atslābināt šo muskulatūru.

Kādi ir ierastākie muguras sāpju cēloņi?

Akūtas muguras sāpēs parādās pēkšņi un tām parasti ir kāds iemesls, teiksim, kritiens vai smagu priekšmetu cilāšana. Bet, ja sāpes nemazinās 3 mēnešu laikā, tās ir uzskatāmas par hroniskām muguras sāpēm. Tāpēc, ja sāpes nemazinās jau nedēļu, jāsāk domāt par ārstēšanas metodēm.

Kuras muguras zonas sāp visbiežāk?

Jostas daļa un kakls. Ja saites un muskulatūra nav nostiprināta regulāri vingrojot, tad skriemeļi nobīdās un tiek sastiepti kakla muskuļu starpskriemeļu nervi un var rasties iekaisums. Starp citu, arī no pozas, kādā parasti mēdzam ilgstoši lūkoties telefonā, var rasties sāpes kakla zonā.

Kā saprast, ka sāpēs ir nopietnas un jāmeklē palīdzība?

Ja sāpes ir ilgstošas un stipras, jāmeklē palīdzība. Mēs, algologi, palīdzam atpazīt, cik stipras ir pacientu sāpes 10 baļļu skalā. Tāpat algologa uzdevums ir atrast sāpju cēloņus un nozīmēt nepieciešamo ārstēšanas paņēmienu. Ziniet, dažkārt pacientam nepieciešams vien veselīgs uzturs, lai mazinātu slogu, ko muguras jostas daļai rada liekais svars.

Kā parasti norit muguras sāpju ārstēšana?

Kā jebkura ārstēšana, arī muguras sāpju gadījumā tā ir jāsāk ar nemedikamentoziem paņēmieniem. Pirmais, ko varam darīt – atvērt Google un ierakstīt “vingrinājumi mugurai”. Ja vingrošana sāpes neremdē, jādodas vai nu pie algologa vai rehabilitaloga, kurš, atbilstoši sūdzībām, ieteiks konkrētus vingrojumus un procedūras. Ja arī tas nelīdz, var mēģināt pretsāpju un pretiekaisumu medikamentus. Taču ir aplami gaidīt, ka pēc vienas tabletes sāpes pāries. Pirmkārt, arī bezrecepšu pretsāpju zāles ir jālieto konsultējoties ar ārstu, otrkārt, tās jālieto tā, kā norādīts instrukcijā – regulāri un vairākas dienas. Sāpes sūta impulsus uz galvas smadzenēm un rada iekaisumu, bet pretsāpju līdzekļi cenšas šos impulsus pārtraukt un iekaisumu mazināt. Tātad, ja šie impulsi tiek pārtraukti neregulāri, mūsu smadzenēs veidojas sāpju atmiņa, kas gādā, lai impulsi nekur nepazustu, līdz ar to veidojas hroniskas sāpes. Pats būtiskākais ir meklēt speciālistu palīdzību laicīgi, tad arī viena tablete dienā var palīdzēt. Turpretī griežoties pie ārsta pēc trim sāpju pilniem mēnešiem, var nākties lietot pat trīs tabletes dienā, lai mazinātu radušos iekaisumu.

Kāpēc mēs nereti muguras sāpes saucam par novecošanas pazīmi?

Mugurkauls ar gadiem izmainās, tas ir neizbēgami, bet tas nebūt nenozīmē, ka mums uzreiz sāpēs mugura. Izmaiņas mugurkaulā var rasties arī bez sāpēm. Taču, patiesi, mugurkaula locītavas, kā jebkuras citas, noveco. Tādējādi var rasties karinājums muguras starpskriemeļu diskos un nervos, kā arī veidoties sāpes. Locītavu veselība atkarīga arī no ģenētikas, piemēram, ja mammai bijusi slikta muguras veselība, iespējams, arī pēctečus nākotnē piemeklēs šādas problēmas. Tomēr svarīgākais faktors ir dzīvesveids – ja cilvēks regulāri vingro un stiprina savu muguras muskulatūru, tad mugurkaula skriemeļi turēsies vienā, vertikālā pozīcijā. Ja muskuļi būs vāji, tad skriemeļi nobīdīsies un ar laiku var rasties sāpes.

Jau no bērnības tiekam mācīti turēt taisnu muguru. Cik tas ir svarīgi?

Kādā pozīcijā mēs pierodam atrasties, tādā arī dilst mūsu mugurkaula starpskriemeļu diski. Tātad nemitīgi turot līku muguru, diski tā arī nodils un ar laiku mūsu ķermenis automātiski pretosies muguras iztaisnošanai, jo tā ierastā poza būs līka.

Kādas var būt sekas tam, ka laikus neārstējam savas muguras sāpes?

Pirmkārt, sāpes var kļūt hroniskas. Otrkārt, sāpes pāriet uz citām ķermeņa daļām – gurniem, krūtīm. Gadiem ilgas, hroniskas sāpes jau liecina par mugurkaula deģenerāciju un to vairs nav iespējams izārstēt, tikai mazināt sāpes. Lieki piebilst, ka mugurkaulu nevar nomainīt tā, kā tas iespējams ar, piemēram, gūžas locītavām. Tāpēc, jo ātrāk saprotam, ka netiekam paši saviem spēkiem galā un meklējam ārsta palīdzību, jo labāk. Ja rehabilitācija un medikamenti nepalīdz, tad parasti tiek radītas blokādes – pretsāpju medikamentu injicēšana tieši sāpošā nerva zonā. Tikai retos gadījumos nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.

Kādi ir Latvijā izplatītākie muguras saslimšanas veidi?

Līdzās mugurkaula deformācijai, itin bieži sastopama arī radikulopātija – starpskriemeļu nervu iekaisums. Diski izbīdās un iedarbojas uz starpskriemeļu nerviem un sāpes pāriet uz rokām un kājām. Radikulopātija parasti tiek diagnosticēta cilvēkiem pusmūžā.

Vai muguras sāpes var liecināt par kādām iekšķīgām slimībām?

Sāpes jostas daļā var būt arī blakne dažāda veida nieru slimībām. Ginekoloģiskas vai uroloģiskas problēmas arī var veicināt muguras sāpes šajā zonā. Savukārt sāpes mugurkaula krūšu daļā var maskēt problēmas sirdī un plaušās.

Kas ikdienā būtu jādara, lai neiedzīvotos muguras sāpēs?

Nevajag slinkot un jābūt fiziski aktīviem. Ja mūsu darba laiks ir astoņas stundas, tad būtu labi vingrot no rīta pirms darba, darba pārtraukumā un vakarā. Ja tas nav iespējams, pat desmit minūšu ilga vingrošana vienreiz dienā būs labāka kā nekas. Bet ja parādās muguras sāpes, tad laikus vērsties pie ģimenes ārsta, rehabilitologa vai algologa.

TEVA produkti ik dienu atvieglo dzīvi teju 200 miljoniem cilvēku. TEVA misija ir radīt un padarīt pieejamus produktus, kas pacientiem ļauj atrisināt dažādas ar veselību saistītas problēmas. Mēs apzināmies, ka hroniskas saslimšanas ietekmē pacienta dzīvi dažādos veidos. Tādēļ esam radījuši informācijas interneta resursus pacientiem. Vietnē www.nesaap.lv iespējams apskatīt informāciju par dažāda veida sāpēm, kā arī padomus un vingrinājumus to mazināšanai. Savukārt, Rūpes par veselību ir vietne, kurā pacienti dalās ar savu pieredzi un dzīves stāstiem ar citiem pacientiem. Tajā atrodamas noderīgas atziņas, padomi un informācija par tehnoloģijām, kas palīdzēs atvieglot dzīvi ar hronisku saslimšanu.

TEVA-LV-NP-00013

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar Teva