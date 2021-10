Saule un D vitamīns cīņā pret sezonālo nomāktību

Mūsu ķermenī notiekošie procesi iet roku rokā ar ārējo vidi un tās nemitīgo mainību. Pielāgojoties ziemas tumšajam laikam, organisms sāk vairāk izstrādāt melatonīnu – hormonu, kas nodrošina nomoda un miega cikla regulēšanu. Tāpēc tumšā laikā esam miegaini, bet, uzspīdot saulei - mundrāki.

D vitamīns veidojas mūsu ādā saules staru ietekmē un ir īpaši nozīmīgs ne tikai imunitātei un kauliem, bet, kā liecina pētījumi, arī iesaistās mūsu emocionālās pasaules līdzsvara uzturēšanā. Kā noskaidrots Amerikas zinātniskajā izdevumā “Depression and Anxiety” pirms pusgada publicētajā pētījumā, cilvēki, kam ir nepietiekams D vitamīna līmenis asinīs, biežāk ir nomākti un izjūt negatīvas emocijas.

Vērā ņemami pierādījumi arī norāda uz D vitamīna trūkuma saistību ar depresiju. Kembridžas Universitātes publikācijā zinātnieku grupa atklājusi, ka zems D vitamīna līmenis ir riska faktors depresijai. Autori min, ka ņemot vērā šī vitamīna trūkuma lielo izplatību, nepieciešams apsvērt D vitamīnu lietot ikdienā papildus.

Tā kā D vitamīns ir taukos šķīstošs, speciālisti to iesaka uzņemt ēšanas laikā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu tā uzsūkšanos. Kā piemērotākā ēdienreize tiek minēta pusdienas, jo tieši tad ēdam pārtiku, kurai ir augstākais tauku saturs.

