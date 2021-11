Palīgs pret stresu – D vitamīns

Stress ir dabiska fiziska un emocionāla reakcija uz dažādiem dzīves notikumiem. Mēs visi ik pa laikam izjūtam stresu, un tas ir tikai normāli. Uztraukumu var izraisīt ne tikai nopietnas problēmas, bet arī tādi sīkumi kā ikdienas steiga vai sapulces kavēšana. Īslaicīgs stress ne vienmēr ir slikts. Tas palīdz mobilizēties potenciāli bīstamai situācijai un būt gatavam rīkoties. Ķermenis reaģē uz stresu, atbrīvojot hormonus, kas paātrina sirds un elpošanas darbību un sagatavo muskuļus reaģēšanai.

Norvēģijā veiktajā pētījumā tika pārbaudīts, vai D vitamīna papildus lietošana ietekmē cilvēka noturību pret stresu. Interesanti, ka iegūtie dati ne vien liecināja, ka zems D vitamīna līmenis un stress ir savstarpēji saistīti, bet arī, ka papildus lietojot D vitamīnu, iespējams uzlabot noturību pret stresu. Salīdzinot dalībnieku grupas, pētījumā secināts, ka cilvēkiem, kas ikdienā uzņem D vitamīnu, satraukums un sirdsklauves stresa situācijā normalizējas ātrāk. Pētījuma autori uzsver, ka tieši ziemā saņemam vismazāk saules staru, tāpēc D vitamīna līmenis tumšākajā gada laikā cilvēkiem ir viszemākais.

D vitamīna papildus lietošana Ziemeļu valstīs vienmēr ir bijusi īpaši aktuāla tēma, jo ar saules stariem un uzturu mūsu platuma grādos nepietiek, lai nodrošinātu sev optimālu šī vitamīna līmeni. Pirms dažiem gadiem Latvijā veiktajā pētījumā noskaidrots, ka 82% Latvijas iedzīvotāju ir nepietiekams D vitamīna līmenis asinīs.

Lai parūpētos par savu veselību un spētu vieglāk pārvarēt ikdienas uztraukums speciālisti iesaka lietot D vitamīnu papildus kapsulu vai pilienu veidā. Par optimālu tā līmeni asinīs tiek uzskatīti 45–55 ng/ml.

Reklāmas raksts sadarbībā ar https://nateo.lv/