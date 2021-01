Ar vēzi slimo arī suņi un kaķi. Kā palīdzēt savam mīlulim

Ar vēzi bieži slimo gan suņi, gan kaķi, un tieši šīs kaites dēļ mirst gandrīz 50% vecu mājdzīvnieku. Īpaši daudz vēža upuru ir dzīvnieku vidū, kas ir vecāki par desmit gadiem. Taču pati saslimšana ar vēzi automātiski nenozīmē nāves spriedumu. Ja audzēju izdevies diagnosticēt pietiekami agrīnā stadijā, dažas vēža formas, piemēram, solīdus audzējus, var ķirurģiski izņemt un dzīvnieks var pat pilnībā atveseļoties. Izšķirīga nozīme ir tam, cik ātri reaģēsim uz aizdomīgiem simptomiem.

Pazīmes mēdz būt dažādas atkarībā no vēža veida un tā atrašanās vietas, taču lielākajai daļai dzīvnieku, visticamāk, pamanīsiet kādu no šīm: letarģija un spēku izsīkums, vemšana, svara zudums, neraugoties uz to, ka suns ēd pietiekamā daudzumā, apetītes zudums, rīšanas grūtības, dažādi cieti veidojumi zem ādas, nedzīstošas vai pat asiņojošas čūlas.

Tiklīdz pamanāt kādus no šiem simptomiem, nekavējoties konsultējieties ar savu veterinārārstu, it īpaši, ja mājdzīvnieks ir vecs.

Ja uz mīluļa ķermeņa sataustāt jebkāda veida izaugumus, iespējami ātrāk parādiet tos veterinārārstam. Apsveriet atbildes, ja jums jautās, cik ilgi tas tur ir bijis un cik ātri kļūst lielāks.

Visbiežāk veterinārārsts spēs pateikt, vai aizdomīgais veidojums ir audzējs. Audzējs savukārt var būt labdabīgs vai ļaundabīgs. Labdabīgam audzējam ir mazs izplatīšanās risks vai tāda nav vispār, tāpēc labdabīgus audzējus neuzskata par bīstamiem. Ļaundabīgs audzējs var veidot metastāzes.

Lai noteiktu, vai audzējs ir labdabīgs vai ļaundabīgs, veterinārārsts, iespējams, veiks aspirāciju ar tievu adatu (FNA; fine needle aspiration) vai biopsiju. Aspirāciju mājdzīvniekiem parasti veic bez anestēzijas, turpretim biopsijas veikšanai nepieciešama sedācija vai pilnīga vispārējā anestēzija.

Pēc tam audu paraugu nosūta patologam, kurš sniedz slēdzienu par to, vai dzīvniekam ir vēzis, un, ja ir, tad nosaka, kuros orgānos tas potenciāli varētu veidot metastāzes un cik ātri šis process varētu norisināties.

Dažādas vēža formas tiek diagnosticētas atšķirīgi, piemēram, kaulu audzējiem veic rentgenu, vēdera dobuma audzējiem – ultraskaņas izmeklējumus, smadzeņu un mugurkaula audzējiem – magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas izmeklējumus. Vēzi, ko izraisa kaķu leikēmijas vīruss (FeLV) vai kaķu imūndeficīta vīruss (FIV), diagnosticē ar asins analīzēm.

Pirms sākat neskaitāmas pārbaudes vai pieņemat lēmumu par operāciju, konsultējieties ar veterināro onkologu! Šis speciālists veiks pareizu diagnostiku un spēs konsultēt par labākajām ārstēšanas iespējām, ņemot vērā mājdzīvnieka vēža veidu un slimības attīstības stadiju.

Kas izraisa vēzi?

Kad satrauktam mājdzīvnieka saimniekam paziņoju vēža diagnozi, man vienmēr jautā: “Kas to izraisīja?” Diemžēl gandrīz nekad nav iespējams precīzi noteikt kādu vienu, atsevišķu vēža cēloni.

Lūk, tikai daži no garā iespējamo cēloņu saraksta: iedzimtība, selekcija, pārāk agri vai pārāk vēlu veikta sterilizācija/kastrēšana, kancerogēnu klātbūtne vidē vai barībā, plastmasas barošanas trauku izmantošana, medikamenti vai ķīmiskas vielas dzeramajā ūdenī, vīrusi, hronisks iekaisums, vakcīnas, stress un pat pārmērīga saules gaisma.

Lielākā daļa šo faktoru izraisa vēzi arī cilvēkiem. Tā kā mūsu mājdzīvnieki dzīvo tajā pašā vidē, kurā dzīvojam mēs, viņi ir pakļauti visiem tiem pašiem riska faktoriem.

Ir pat pierādījumi, kas liecina, ka suņiem (un jo īpaši kaķiem) plaušu vēzis var attīstīties pasīvās smēķēšanas dēļ.

Pētījumi liecina, ka mājdzīvniekus ietekmē arī mūsu negatīvās emocijas. Savā praksē esmu novērojusi, ka stresa pārņemtu saimnieku mīluļi arī bieži vien cieš no stresa, un slimīgu īpašnieku mājdzīvnieki slimo biežāk.

Tradicionālās ārstēšanas metodes

Atkarībā no vēža veida un audzēja stadijas veterinārārsts vai onkologs ieteiks ķīmijterapiju, ķirurģisku audzēja izgriešanu vai staru terapiju. Dažos gadījumos var būt nepieciešama vairāku metožu kombinācija.

Lēmumu par terapiju pieņem pieredzējis onkologs un radiologs, jo staru terapija visiem audzējiem nebūs efektīva. Tāpat ir vēža formas, kuru gadījumā vislabākos rezultātus varētu sniegt ķīmijterapija, – īpaši tas sakāms par suņiem. Ir gadījumi, kad ar ķīmijterapiju suni var pat pilnībā izārstēt.

Ķīmijterapiju kaķiem parasti neizmanto, jo šī metode var būt tiem bīstama. Turpretim lielākā daļa suņu, lai gan ķīmijterapija ir bēdīgi slavena ar blaknēm, ko tā izraisa cilvēkiem, to panes salīdzinoši labi un piedzīvo tikai nelielas blaknes – sliktu dūšu, vemšanu vai caureju.

Es tiešām no sirds iesaku vērsties pie veterinārā onkologa. Šādu speciālistu pakalpojumi ir dārgi, taču viņu pieredze un zināšanas ir patiesi nenovērtējamas, un, ja jums izdosies atrast savu īsto ārstu, līdzekļus beigu beigās, iespējams, pat ietaupīsiet, jo izvairīsieties no nevajadzīgām pārbaudēm un testiem.

Vēl kāds ieteikums attiecībā uz izdzīvošanas prognozēm – neļaujiet skumjajai statistikai jūs ietekmēt! Katrs dzīvnieks ir unikāls, un skaitļiem var nebūt nekāda sakara ar situāciju, kas skārusi jūsu mīluli. Izrādiet iniciatīvu, atklāti runājiet ar veterinārārstu vai onkologu un pēc tam, balstoties uz ievākto informāciju, izvēlieties ārstēšanas plānu – tādu, kas būs vislabāk piemērots jums un jūsu mājdzīvniekam.

Lēmums ir jūsu ziņā, taču ievāciet pietiekami daudz informācijas, lai spētu pieņemt savam mājdzīvniekam labvēlīgāko lēmumu un sniegt tam nepieciešamo atbalstu. Saglabājiet možu garu, lai arī jūsu mīlulis varētu justies tāpat, – dzīvnieki pilnīgi noteikti uztver saimnieka emocijas.

Izplatītākie vēža veidi, kas visbiežāk skar suņus un kaķus:

Limfoma

Tuklo šūnu audzēji

Piena dziedzeru audzēji

Osteosarkoma

Hemangiosarkoma

Pārejas šūnu karcinoma

Mutes vai mutes dobuma audzēji

Smadzeņu audzēji

Leikēmija

Anālās atveres audzēji

Prostatas vēzis

Melanoma

Plaušu vēzis

Žultsceļa karcinoma

Holistiskās terapijas metodes

Cīņā ar vēzi ir ārkārtīgi svarīga ir holistiska pieeja. Lūk, vairākas dabīgas metodes, ko būtu vērts izmantot papildus tradicionālajai ārstēšanai.

Uzturs

Ar vēzi slima mājdzīvnieka pārtikai jāsatur optimāls uzturvielu daudzums, taču vienlaikus tās uzdevums ir arī nomērdēt vēža šūnas, liedzot tām tās barības vielas, kas nodrošina audzēja augšanu un vēža šūnu vairošanos.

Lielākā daļa uztura plānu, kas domāti ar vēzi slimiem mājdzīvniekiem, paredz uzņemt daudz olbaltumvielu, vidēju vai lielu daudzumu tauku un maz ogļhidrātu.

Laba izvēle ir gan neapstrādāti produkti, gan mājās gatavotas maltītes. Taču, ja jūsu mājdzīvnieks ir nemierīgs un ir zaudējis ēstgribu (ļoti izplatīta parādība vēža slimnieku vidū), noteikti piedāvājiet tam jebkādu pārtiku, ko tas labprāt ēstu, jo dzīvnieks nespēs cīnīties ar audzēju, ja būs novārdzis un izsalcis.

Pamēģiniet sasildīt ēdienu aptuveni līdz 38 °C, tādējādi uzlabojot tā garšu.

Uztura bagātinātāji

Vairākām barības vielām piemīt pretvēža īpašības vai tās var palīdzēt stiprināt imūnsistēmu, kas cīņā ar vēzi ir izšķirīgi svarīgi. Lūk, mani ieteikumi.

Probiotikas

Apmēram 70 % ķermeņa imūnsistēmas mājo zarnās, tāpēc katru dienu dodiet dzīvniekam augstas kvalitātes probiotiķi, kura viena deva satur miljardiem koloniju veidojošo vienību. Izvēlieties dzīvos probiotiķus, kas jāglabā ledusskapī, bet vēl labāk tos, kas satur arī prebiotikas.

Sēnes

Ir pierādīts, ka bēta-glikāniem, ko satur ārstnieciskās sēnes kā kordiceps, atmatenes, vundži, maitake, šitake un reiši, piemīt pretvēža īpašības. Vundži sēne (Coriolus versicolor) ir izrādījusies ārkārtīgi efektīva suņiem, kas sirgst ar liesas hemangiosarkomu – samērā bieži izplatītu liesas vēža veidu (sk. tabulu). Produkts Host Defense Stamets 7 ir kvalitatīvs uz sēņu bāzes veidots uztura bagātinātājs; to varat iegādāties interneta veikalos.

Nutriceptiķi

ApocapsApoptogen Formula kapsulas suņiem, kas nopērkamas Amazon, izstrādājis veterinārārsts Demians Dresjērs (Demian Dressier), lai pagarinātu ar vēzi slimu suņu dzīvildzi. Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju produkts izraisa dabisku (programmētu) vēža šūnu bojāeju jeb apoptozi.

Kaprilskābe

Ir atzīts, ka šim vidējās ķēdes triglicerīdam piemīt zināmas pretvēža īpašības. Apvienojumā ar diētu, kurā ir ierobežots ogļhidrātu daudzums, kaprilskābe potenciāli rada vidi, kurā veselās šūnas saņem tām nepieciešamās barības vielas, bet vēža šūnas nesaņem. Kaprilskābe pieejama kā uztura bagātinātājs; to satur arī kokosriekstu eļļa.

Ieteicamā deva: sāciet ar 1 vai 2 tējkarotēm dienā nelieliem dzīvniekiem un 1 ēdamkaroti lielākiem suņiem.

Vitamīni un minerālvielas

Meklējiet līdzekļus, kas satur šādus vitamīnus un minerālvielas un ir piemēroti dzīvniekiem:

A un D vitamīns. Lielās devās tie var sekmēt vēža šūnu nāvi (apoptozi), tomēr esiet piesardzīgs un nepārdozējiet.

Ieteicamā deva: līdz 200 SV uz kilogramu ķermeņa svara dienā; desmit kilogramus smagam sunim – ne vairāk kā 2000 SV.

E vitamīns. Antioksidants, kas arī nogalina audzēja šūnas.

Ieteicamā deva: 30–100 SV mājdzīvniekiem, kas sver mazāk par 7 kg; lielākiem dzīvniekiem – 200–400 SV dienā.

Selēns. Šī minerālviela spēj nogalināt vēža šūnas un palēnināt vēža izplatīšanos, taču esiet piesardzīgi un nepārdozējiet.

Ieteicamā deva: mājdzīvniekiem, kas sver mazāk par 7 kg – 25 mcg metionola selēna dienā; dzīvniekiem, kuru svars ir 7–23 kg – 100 mcg dienā; dzīvniekiem, kuru svars pārsniedz 23 kg – 200 mcg dienā.

C vitamīns intravenozi

Ārstēšana ar lielām C vitamīna devām, kas ievadītas intravenozi, ASV kļūst aizvien populārāka un tiek ziņots, ka šai metodei ir nozīmīgs pretvēža iedarbības potenciāls. Mēģiniet atrast veterinārārstu, kurš piedāvā šādu alternatīvu terapiju.

Tradicionālā ķīniešu tautas medicīna

Šī ir fantastiski iedarbīga vēža terapija tieši mājdzīvniekiem, taču jums jāatrod veterinārārsts, kas ir specializējies Ķīnas tautas medicīnā. Ja jūsu mīlulim ir vēzis kādā no pēdējām stadijām un atlabšanas prognozes, turpinot ārstēšanu ar tradicionālajām metodēm, nav iepriecinošas, tad, iespējams, šī ir jūsu vienīgā atlikusī cerība. Pēc rūpīgas izpētes ārsts izrakstīs ārstniecības augu līdzekli, kas var ietekmēt vēža attīstības gaitu un uzlabot jūsu mīluļa dzīves kvalitāti.

Mājās gatavotas maltītes, kas palīdzēs cīņā ar vēzi

Dārzeņu sacepums

Šie dārzeņi ir bagātīgs dzelzs, kalcija, kālija, magnija, cinka, bēta-karotīna, šķiedrvielu, kā arī A, B C, E un B6 vitamīnu avots. Tumši sarkanie dārzeņi, piemēram, bietes, satur betacianīnu, kas ir spēcīgs pretvēža līdzeklis. Izmantojiet šo veselīgo recepti, lai pagatavotu gardu maltīti. To var glabāt ledusskapī un piedāvāt savam mīlulim jebkurā laikā.

Sastāvdaļas

Svaigi dārzeņi, piemēram, ķirbis, kabacis, saldie kartupeļi, cukīni, burkāni, ziedkāposti un bietes.

Pagatavošana

1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 190 °C.

2. Izkārtojiet dārzeņus uz cepešpannas un pārlejiet ar nelielu daudzumu olīveļļas.

3. Cepiet dārzeņus cepeškrāsnī 40 minūtes. Izņemiet no cepeškrāsns un ļaujiet atdzist turpat paplātē.

4. Glabājiet hermētiski noslēgtā traukā ledusskapī ne ilgāk kā četras dienas. Katrā ēdienreizē nelielu sauju sacepuma pievienojiet mīluļa ierastajai barībai.

Tvaicētu dārzeņu maisījums

Šie dārzeņi bagātīgi satur A, B, C, K, B6 un E vitamīnus, tajos ir arī folijskābei, kalcijs, magnijs un kālijs.

Sastāvdaļas

Svaigi dārzeņi, piemēram, ziedkāposti, brokoļi, kāposti, Briseles kāposti, virziņkāposti, zirņi, spināti un mangolds.

Pagatavošana

1. Viegli iztvaicējiet dārzeņus. Izņemiet no tvaicētāja un ļaujiet atdzist.

2. Glabājiet hermētiski noslēgtā traukā ledusskapī ne ilgāk kā četras dienas. Katrā ēdienreizē nelielu sauju pievienojiet mīluļa ierastajai barībai.

Pievienojiet garšaugus!

Pētījumi liecina, ka ašvaganda, tragantzirņi, bosvēlija, kurkuma (kurkumīns) un zaļās tējas ekstrakts kavē vēža attīstību un izraisa vēža šūnu nāvi. Noteikti konsultējieties ar kvalificētu herbālistu, kurš palīdzēs piemeklēt jūsu mājdzīvniekam piemērotākos augus un devas.

Izmēginiet CBD eļļu

CBD (kanabidiola) eļļu iegūst no kaņepēm. Produkti, kas ir gatavoti no šīs eļļas, var palīdzēt uzlabot ar vēzi sirgstošam mājdzīvnieka stāvokli. Stingri ievērojiet dozēšanas norādījumus uz etiķetes. Uzticams zīmols, kas piedāvā kvalitatīvus produktus gan suņiem, gan kaķiem, ir, piemēram, Pet Releaf.

Homeopātijas spēks

Organismu attīroši pilieni kā Theratox un Detoxification var palīdzēt dzīvniekiem, kas ir slimi ar vēzi, veikt detoksikāciju. Līdzeklis Nux vomica 30C atvieglos sliktas dūšas simptomus, bet Arsenicum album 30X vairos enerģiju.

Ieteicamā deva: 1–2 pilnas dozētāja pipetītes divas reizes dienā, kad nepieciešams.

Ziedu līdzekļi pret stresu

Baha ziedu terapijas līdzeklis Rescue Remedy var palīdzēt mājdzīvniekam tikt galā ar vēža izraisīto emocionālo stresu, atgūt iekšējo līdzsvaru un atjaunot vispārējo labsajūtu.

Ieteicamā deva: ik pēc stundas 2–3 ūdenī atšķaidīti pilieni vai iepilinot tieši dzīvniekam mutē.