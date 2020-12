Jauna migrēnas ārstēšanas metode, kas novērš sāpes pirms to rašanās

Pasaulē ar migrēnu slimo vairāk cilvēku kā ar diabētu, epilepsiju un astmu kopā1.

Migrēnas raksturojums

Migrēna visbiežāk rodas cilvēkiem vecumā no 20–50 gadiem, un sievietēm 3 reizes biežāk nekā vīriešiem. Migrēnas gadījumā, atšķirībā no citām galvassāpēm, 90%cilvēku nespēj normāli strādāt un veikt ierastās ikdienas aktivitātes. Migrēnu no parastām galvassāpēm atšķir vairākas pazīmes:



1) intensīvas, pulsējošas galvassāpes, visbiežāk vienā galvas pusē;

2) slikta dūša un vemšana;

3) jutība pret gaismu, skaņām, smaržām;

4) sāpes ilgst 4 – 72 stundas;

5) “Auras” sajūta – pārejoša neskaidra redze, roku un kāju tirpšana, runas traucējumi.



Hroniskas migrēnas kritēriji ir šādi- galvassāpes pacientam rodas vismaz 15 dienas mēnesī, no kurām 8 dienas ir migrēnas galvassāpes, un sāpes atkārtojas vismaz 3 mēnešus pēc kārtas.

Migrēnas ārstēšanas iespējas

Migrēnas ārstēšana vienmēr notiek, sadarbojoties ar veselības aprūpes speciālistu, kurš parakstīs atbilstošus medikamentus:



1) akūtai terapijai, lai mazinātu sāpes migrēnas lēkmes laikā;

2) profilaksei, lai samazinātu migrēnas lēkmju biežumu un smagumu pirms sāpju rašanās.

Līdzšinējās migrēnas ārstēšanas metodes

Pirmā izvēle sāpju remdēšanai parasti ir pretsāpju līdzekļi, kas aptiekās nopērkami bez receptes. Ja šie medikamenti nemazina migrēnas simptomus, tad tiek piedāvāti triptānu grupas līdzekļi – speciāli recepšu medikamenti migrēnas atvieglošanai.



Profilaktiskai terapijai līdz šim tika izmantoti šādu grupu medikamenti – pretepilepsijas līdzekļi, antidepresanti un asinsspiedienu/pulsu regulējoši līdzekļi. Lai arī šie medikamenti nav radīti migrēnai, gadu gaitā tika atklāta to efektivitāte migrēnas terapijā. Šīs zāles mazina sāpju ceļu uzbudināmību.



Šobrīd tikai 14% pacientu migrēnu ārstē profilaktiski, jo izvēlētās metodes, vai nu nav bijušas efektīvas, vai ir pieredzētas nevēlamas blakusparādības.

Jauna migrēnas ārstēšanas metode

Tagad arī Latvijas tirgū ir pieejams medikaments migrēnas profilaksei pacientiem, kuri no slimības cieš vismaz 4 dienas mēnesī. Jaunās terapijas pamatā ir anti-CGRP jeb ar kalcitonīna gēnu saistītā peptīda bloķēšana. CGRP (ar kalcitonīna gēnu saistītais peptīds), saistoties ar receptoriem smadzenēs, uzsākt bioķīmisku procesu ķēdi, kurai ir svarīga loma migrēnas izraisīšanā. Zāles ir iepildītas automātiskā injicēšanas ierīcē, kuru pacients var viegli lietot mājas apstākļos. Ierīce paredzēta vienreizējai lietošanai un ir aprīkota ar displeju un audio signālu, kas paziņo par medikamenta ievades gaitu. Medikaments jāievada vienu reizi mēnesī.



Pirmie pacienti jau atzinīgi novērtējuši jauno terapiju. Piemēram, 26 gadus vecais doktorantūras students Teds Rountrīs (Ted Rowntree) no Lielbritānijas komentē: “Dienā, kad saņēmu pašinjicēšanas ierīci, man bija smaga migrēnas lēkme. Ierīces lietošana bija pavisam vienkārša, noņem vāciņu, piespied ierīci pie augšstilba un turi līdz medikaments ir pilnībā injicēts – es gandrīz neko nejutu. Kopš jaunā medikamenta lietošanas uzsākšanas es jūtos daudz labāk, un vairs nav bijušas dienas, kas sāpju dēļ būtu jāpavada gultā.”



Vairāk informācijas par jauno ārstēšanas metodi pacienti var iegūt pie sava ģimenes ārsta vai neirologa.

Teva produkti ik dienu palīdz atvieglot dzīvi teju 200 miljoniem cilvēku. Teva misija ir radīt un padarīt pieejamus produktus, kas pacientiem ļauj atvieglot dažādas ar veselību saistītas problēmas. Pateicoties medicīnas un tehnoloģiju attīstībai, migrēnas pacientiem šobrīd ir iespējams profilaktiski mazināt un pat novērst galvassāpju iespēju. Mēs apzināmies, ka hroniskas saslimšanas ietekmē pacienta dzīvi dažādos veidos. Tādēļ esam radījuši informācijas interneta resursu Rūpes par veselību, kurā pacienti dalās ar savu pieredzi un dzīves stāstiem ar citiem pacientiem. Tajā atrodamas noderīgas atziņas, padomi un informācija par tehnoloģijām, kas palīdzēs atvieglot dzīvi ar hronisku saslimšanu, kā arī reāli stāsti par to, kā sadzīvot ar hronisku saslimšanu.



