Vai ir iespējams mērķtiecīgi sagatavoties kvalitatīvam miegam?

Tāpēc ne tikai veselības, bet arī sava prieka pēc ir vērts pievērsties jautājumam, vai ir iespējams un kā sagatavoties šim ikvakara un nakts patīkamajam piedzīvojumam - saldajam miegam.



Ideāli, ja mēs varam gatavoties nakts miegam jau no attiecīgās dienas rīta - būt emocionāli saskaņā ar sevi, veikt pietiekami daudz fizisku aktivitāšu, t.sk., svaigā gaisā, pietiekamā daudzumā uzņemt saules gaismu, samazināt sociālo tīklu lietošanu līdz 30 minūtēm dienā, nelasīt negatīvas ziņas u.tt.. Bet cik reāli tas īstenībā ir mūsdienu cilvēkam? Kā rīkoties tad, ja nav iespējams dzīvot ideālā pasaulē, bet kvalitatīvi izgulēties tomēr ļoti gribas un vajag?

Izmēģini šīs piecas vienkāršās lietas!

Ir vairākas vienkāršas lietas, ko varam darīt vakarā pirms gulētiešanas sava lieliskā miega labā. Izmēģini kaut dažas no tām, bet vislabāk, ja pamēģināsi tās visas, tādā veidā sasniedzot vislabāko rezultātu un galveno balvu – saldu miegu katru nakti!

Pirmkārt, ievēro gulētiešanas režīmu!

Ir svarīgi iet gulēt katru vakaru vienā un tajā pašā laikā, lai ķermenis iemācās, ka, piem., plkst.23.00 tam ir laiks atslābināties, aizvērt acis un laisties miegā. Tas ir būtisks ieradums ne tikai sevis disciplinēšanai, bet arī ķermeņa darbības ritma sakārtošanai.

Otrkārt, ievēro vakara rituālus!

Arī citi ikvakara rituāli palīdz noskaņoties miegam - zobu mazgāšana, gultas uzklāšana, spilvena sabužināšana, naktslampiņas blāvā gaisma, iemīļotā romāna pārlasīšana u.tml.. Svarīgi, lai tie būtu vieni un tie paši rituāli katru vakaru. Arī tas palīdzēs tavam prātam un, līdz ar to arī ķermenim, noskaņoties iemigšanai.

Treškārt, izvairies no zilās gaismas, ko izstaro mobilās ierīces!

Tas ir zinātniski pierādīts, ka zilā gaisma, kas rodas no mobilo ierīču ekrāniem, traucē sintezēties dabīgajam miega hormonam melatonīnam, tāpēc būtu jāizvairās lietot mobilās ierīces tieši pirms miega vai, vismaz, vajadzētu ieslēgt zilās gaismas filtru, ja ir grūtības atturēties no ierīces lietošanas. Zilās gaismas filtrs ir pieejams teju visās mobilajās ierīcēs.

Ceturtkārt, izmanto dažādas vienkāršas relaksācijas tehnikas!

Pamēģini kādu no elpošanas tehnikām. Piemēram, 4-7-8 metodi. Novieto mēles galiņu uz smaganu izvirzījuma, kas atrodas aiz augšējiem zobiem. Tad ar aizvērtu muti ieelpo caur degunu, kamēr izskaiti līdz 4 (4 sekundes). Uz 7 sekundēm aizturi elpu un tad izelpo 8 sekundes caur lūpām, kas savilktas tūtiņā. Seko tam, lai mēle visu laiku atrastos savā vietā. Atkārto šo vingrinājumu vismaz 4 reizes. Šajā tehnikā nav svarīgs elpošanas ātrums. Svarīgi ir saglabāt attiecību 4:7:8.



Vēl viena tehnika - izvēlies vienkārši sekot līdzi tikai savai elpai. Kādu brīdi koncentrējies uz elpu un tad sāc pievērst uzmanību savam ķermenim. Ar katru izelpu atslābini ķermeņa daļas, sākot no pēdām. Vienkārši ieelpo un izelpu prātā sūti uz to ķermeņa daļu, kuru tobrīd atslābini. Tā izej cauri visam ķermenim. Mēģini atslābināt arī seju un pat galvas virsmu. Iespējams, Tevi pārņems žāvas, brīžiem Tavas domas aizklīdīs, bet pieņem to kā daļu no šī procesa un ļaujies. Ikreiz, kad domas aizpeld, atgriezies pie savas elpas. Tas ir labākais uz ko koncentrēties.

Piektkārt, piemēroti dabas līdzekļi relaksācijai un miegam.

Savam ķermenim un garam var palīdzēt ar dabas līdzekļiem – šoreiz gan jāsaka, ka tējas nebūs labākā izvēle, jo lieka šķidruma uzņemšana pirms miega var veicināt vēlmi apmeklēt tualeti nakts laikā, un tas var iztraucēt miega ciklu un radīt grūtības atkārtoti aizmigt. Tāpēc piemērotāka izvēle būtu dabas vielu līdzekļi sīrupu, balzamu, kapsulu vai tablešu veidā, tiem uzdzerot pavisam nelielu daudzumu ūdens. Dabas vielas, kas ietilpst dažādu bez receptes iegādājamu nomierinošo līdzekļu sastāvā praktiski nerada pierašanu, tiem nav negatīvas ietekmes uz veselību pat lietojot ilgstoši, kā arī tie ļauj pamosties no rīta možam, spēkpilnam un ar skaidru galvu. Dabas līdzekļu lietošana nav ierobežojums sēsties pie stūres vai vadīt kādas citas precīzas ierīces. Tomēr vienmēr ir jāievēro uz iepakojuma un instrukcijā norādītā informācija. Un jāatceras, ka vislabākais padomdevējs jebkuru nomierinošu līdzekļu izvēlē ir farmaceits vai ārsts.



Parasti miegu veicinošiem dabas līdzekļiem tiek pievienots melatonīns, kas palīdz reizēs, kad dabīgā miega hormona melatonīna izstrāde kaut kādu iemeslu dēļ (atcerēsimies par zilajiem ekrāniem) var būt traucēta. Melatonīna sintēze var būt traucēta arī gadījumos, kad cilvēks dienas laikā nav saņēmis pietiekami daudz dienasgaismas vai nakts miega laikā nav iespējams nodrošināt pietiekamu tumsu. Tas saistīts ar to, ka melatonīna sintēzei nepieciešams kontrasts starp dienas gaismu un tumsu. Tieši gaismas - tumsas kontrasta iespaidā organismā notiek melatonīna sintēze. Arī ar vecumu melatonīna izstrāde organismā var samazināties.



Lieliski, ja dabīgajā līdzeklī veselīgam miegam ir savienotas izejvielas ar dažādu iedarbību - gan tādas, kas palīdz melatonīna deficīta apstākļos, gan tādas, kas samazina dienas laikā sakrāto stresu, kura dēļ bieži vien nav iespējams atslābināt ķermeni un prātu, relaksēties, lai ļautos miegam.



Tieši šāds līdzeklis ar daudzpusīgu iedarbību ir Latvijas ražotāja “Silvanols” radītais jaunais dabas līdzeklis saldam un kvalitatīvam miegam GoRelax Night. Tā sastāvā ir inovatīva dabas viela - patentēts piena olbaltumvielu hidrolizāts Lactium® ar pierādītām nomierinošām īpašībām - kombinācijā ar labi zināmām aktīvām vielām - melatonīnu, grifonijas un Kalifornijas magones ekstraktiem. Grifonija veicina normālu smadzeņu darbību. Melatonīns palīdz samazināt iemigšanai nepieciešamo laiku. Labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 1 mg melatonīna neilgi pirms gulētiešanas. Kalifornijas magone palīdz nodrošināt relaksāciju un uzlabo miega kvalitāti.



Jaunajā GoRelax dabīgo nomierinošo produktu līnijā ietilpst arī līdzeklis GoRelax Day stresa mazināšanai dienas laikā. Tas palīdz novērst pārlieku lielo spriedzi un uzturēt emocionālo līdzsvaru, saglabājot prāta asumu un produktivitāti, neradot miegainību. Līdzsvarota diena ir svarīgs priekšnosacījums vispārīgai labsajūtai un mierīgai iemigšanai. GoRelax līdzekļi ir radīti ar augstu atbildības sajūtu, kā prioritāti izvirzot efektivitāti un drošību. GoRelax ir uztura bagātinātāji. Uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar Silvanols