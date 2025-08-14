Rīgas domes depuāts Mairis Briedis piedalās domes sēdē.
Politika
Šodien 13:42
Mairis Briedis pamet "Stabilitātei" Rīgas domes frakciju un kļūst par neatkarīgo deputātu
Galvaspilsētas pašvaldībā ievēlētais bijušais bokseris Mairis Briedis ir pametis partijas "Stabilitātei" frakciju, no kuras tika ievēlēts Rīgas domē, apstiprināja frakcijas vadītājs Aleksejs Rosļikovs.
Viņam neesot zināms, kādi ir iemesli šādam Brieža lēmumam, par ko skaidrība būšot tuvākajā laikā, kad politiķis izvēlēšoties savu politisko nākotni.
Pašlaik Rīgas pašvaldības mājaslapā norādīts, ka Briedis ir neatkarīgais deputāts.
Iepriekš Briedis bija partijas "Saskaņas" biedrs un nesekmīgi kandidēja uz vietu Saeimā, bet pirms pašvaldību vēlēšanām politisko piederību mainīja par labu "Stabilitātei". Ilgus gadus galvaspilsētā valdījusī "Saskaņa" šajās vēlēšanās Rīgas domē neiekļuva.
Briedis 2024.gada augustā izplatīja paziņojumu par sportistakarjeras noslēgšanu. Sportam viņš veltījis 25 gadus. Šajā laikā Briedis kļuva par vienu no pasaules labākajiem bokseriem savā svara kategorijā,